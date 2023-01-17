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Новости Война
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Последней ракетной атакой РФ повреждены девять блоков ТЭС, - Шмыгаль

енергетика

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя массированная ракетная атака россии имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой.

"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", - добавил глава правительства.

Также читайте: "Энергоатом" рассчитывает вывести из ремонта и подключить к энергосистеме 9-й блок АЭС в начале февраля

энергетика (2560) Тарифы на электроэнергию (2165) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+19
не все так просто, АЭС выдают базовую мощность, атомными энергоблоками нельзя туда-сюда мощность регулировать. Обычно они обеспечивают тот минимум который страна потребляет по ночам. Все остальные пиковые нагрузки сглаживаются ТЭС и ГЭС. И если разрушена крупная подстанция, и потушен целый район - то энергоблоки атомки нужно аварийно отключать, и последующий запуск - дело не пяти минут
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17.01.2023 17:38
+9
Во вы стратег в сфере ПВО. Как весь мир до Вас раньше не догадались аэростатами КР сбивать. Блииин. Срочно Резникову пишите доклад.
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17.01.2023 17:38
+9
Торпеда пливе не з такою швидкістю,ракета ж летить більше 3000 км годину і ракета сама більше тонни а то і 2.Яка її сітка втримає? Ви серйозно?
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17.01.2023 18:39
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А всі інші були конструктивні?
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17.01.2023 17:28 Ответить
Зазнали пошкоджень об'єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

 Ніфіга собі! І це лише ОДНА ракетна атака...

І скільки у них там ще Х-22, яке наше ППО не збиває?
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17.01.2023 17:29 Ответить
Конец. Нужно бежать. Пидлога мира зовет. Х-22 до Ладыжина и, тем более, Бурштына в принципе не может достает. С тех районов откуда происходят пуски.
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17.01.2023 17:35 Ответить
х-22 как раз таки не главная проблема. Они мощные, но не особо точные. А ПВО занято более важными делами, бункер в Киеве прикрывает...
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17.01.2023 18:01 Ответить
Ви *****? чи просто провокатор
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17.01.2023 20:45 Ответить
Шмыгаль! А блоков АЭС тебе не хватает? Не прикидывайся дурком !
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17.01.2023 17:29 Ответить
5,5 - 6,5 ГВт? Этого от силы на 4 области хватит.
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17.01.2023 17:36 Ответить
не все так просто, АЭС выдают базовую мощность, атомными энергоблоками нельзя туда-сюда мощность регулировать. Обычно они обеспечивают тот минимум который страна потребляет по ночам. Все остальные пиковые нагрузки сглаживаются ТЭС и ГЭС. И если разрушена крупная подстанция, и потушен целый район - то энергоблоки атомки нужно аварийно отключать, и последующий запуск - дело не пяти минут
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17.01.2023 17:38 Ответить
короче- можно и не воевать в окопах- а просто каждый день расстреливать энергетикку и тогда точно летом захопим крым м рашку
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17.01.2023 17:56 Ответить
Шмигаль речник ДТЕК
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17.01.2023 17:32 Ответить
Он изначально был человеком Ахметова.
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17.01.2023 18:14 Ответить
Выстояла? Ето называется выстояла когда свет включают на 1-2 часа в сутки, когда такого небыло даже когда рашисты выпускали по 70-100 ракет за раз? Последней ракетой рашисты попали прямо в машинное отделение ТЕС. А была бы станция хоть немного защищена такого не случилось бы. Трудно было закрыть станции и другие стратегические обьекты механическими или детонирующими заграждениями типо аеростатов или натянуть сети с детонаторами?
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17.01.2023 17:36 Ответить
Во вы стратег в сфере ПВО. Как весь мир до Вас раньше не догадались аэростатами КР сбивать. Блииин. Срочно Резникову пишите доклад.
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17.01.2023 17:38 Ответить
Можно еще проще. Надуть сто тыщ шариков и привязать вокруг зданий и сооружений энергетики. Дешево и все ракеты лопнут на подлете.
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17.01.2023 17:50 Ответить
Я тебе скажу по секрету что таким способом сетями закрывают доки и порты от 5-ти тонных торпед. Почему нельзя против ракет применять механические заграждения чтобы ракета взрывалась не в машинном отделении ТЕС, а при ударе об аеростат начиненный взрывчаткой и контактными взрывателями. И максимум что упадет на важный обьект ето обломки которые большого вреда не принесут.
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17.01.2023 18:30 Ответить
Торпеда пливе не з такою швидкістю,ракета ж летить більше 3000 км годину і ракета сама більше тонни а то і 2.Яка її сітка втримає? Ви серйозно?
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17.01.2023 18:39 Ответить
Сеть ето образно сказано. Сети не для того чтобы поймать ракету как сачком. А для того чтобы ракета сдетонировала об сеть или натянутые тросы с детонаторами и не прошла в помещение електростанции. Ну или ставить датчики с направленным взрывом в сторону предполагаемого прилета ракеты. Но в любом случае не имеет смысла просто сидеть и наблюдать как русофашисты разносят наши електростанции. Иначе скоро о свете будем только мечтать. Почитайте как раньше или даже сейчас прикрывают корабли от торпедных атак.
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17.01.2023 18:47 Ответить
Мабуть сітка ту що на Кінг-Конга накидали
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17.01.2023 20:42 Ответить
Ну раз включают - значит выстояла. А вот дальше - не факт что выстоит.
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17.01.2023 17:55 Ответить
енергосистему не встигають повністю відновлювати між ударами і вона поступово деградує
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18.01.2023 20:10 Ответить
straw@trawberries

Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
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17.01.2023 17:37 Ответить
Богуцький, прізвище знайоме, може батько якась відома людина?
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17.01.2023 18:17 Ответить
Є депутатка у ВР Богуцька. Але це не про неї.
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17.01.2023 19:15 Ответить
Царство небесне.
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17.01.2023 19:13 Ответить
а если еще пять раз? то тогда пипец?
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17.01.2023 17:54 Ответить
Интересно у вас *********** все получается. По 80 ракет было,сбивали и ничего. А тут сорок и половина в цель. Харош ******* и разводить народ ,уроды. Единственное правда,что на западной наверное две ракеты сбили за все войну,а так только принимают ,а соседние области из за них потом сутками без света сидят,так кстати было и на этот раз .
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17.01.2023 18:00 Ответить
А сбивали ли тогда по 80 ракет? Может просто статистику накручивали... А то оказывается уже и х-22 не сбиваем, а в статистику добавляли.
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17.01.2023 18:03 Ответить
Если бы не сбивали,то мы уже вообще забыли что такое э/э.
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17.01.2023 18:05 Ответить
)) Ага це точно, над Рівненською 14, а на Західній напевно 2))))
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17.01.2023 18:26 Ответить
Что самое интересное на Цензоре уже про зепадаль и их предатество и саботаж вообще уже не напишешь. Основной акаунт,которому почти 10 лет сразу заблокировали. Земразота,которая разминировали Чонгар и сдала херсонскую и киевскую области за два часа,уже и цензор подмяла под себя?
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17.01.2023 18:04 Ответить
Мой тоже заблокировали, 2015года аккаунт, через фейсуб регился, хотя я никаких правил не нарушал, может просто у модератора плохое настроение было.
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17.01.2023 18:18 Ответить
У всех так кто через фб заходил...подписки тоже обнулили.
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17.01.2023 18:31 Ответить
Спасибо, что прояснил в чем проблема.
Я так понимаю, что обнулил подписку именно цензор.
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17.01.2023 18:39 Ответить
На последних двух страницах на Совете форумчан можете почитать об этой проблеме подробнее. А если коротко, то служба поддержки сайта работает над этим. Специально никто ничьи подписки не обнулял. Видимо, это происходит автоматически. Наладят со временем.
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17.01.2023 19:00 Ответить
Надеюсь, что наладят.
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17.01.2023 19:22 Ответить
Здравствуйте, Лариса. А мне как-то автоматом добавляются в подписку разные комментаторы. Засоряют ленту. Если бы я хотела их увидеть в ленте, сама бы подписалась. Приходится удалять. Это тоже сбой ЦН.
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18.01.2023 08:30 Ответить
Здравствуйте, . Да, не один сбой уже позади. Столько лет...Вспоминается разное...Как обсуждали оформление сайта и многое другое. Какая мелочь сейчас все это...
Хочется только одного: чтобы война закончилась, чтобы Украина выстояла, возродилась, и чтобы ВСЕ ВЫ были живы.
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18.01.2023 17:56 Ответить
Ще й різних цифр приліпили
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17.01.2023 19:25 Ответить
зруйнована енергосистема України ,вказує на брехню "зе" влади про ефективність ППО
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17.01.2023 18:18 Ответить
ЗСУ можна вірити, а ЗЄвладі ні.
Тому бреше про кількість пошкоджень саме Шмигаль.

ДТЕК енергосистему доїв, нічого в неї не вкладаючи. А тепер війна все спише...

Згадаймо звідки Шмигаль сплив.
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17.01.2023 18:53 Ответить
У нас поміняно все, трансформатори нові, кабеля, вуличне освітлення. Напруга стабільна 230v вже давно. Так що не тявкай.
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17.01.2023 20:37 Ответить
Не чую аплодисментів на адресу ППО.
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17.01.2023 18:21 Ответить
Чёт я не понял, было 35 ракет, сбили 28, как смогли 7 ракет разрушить 10 ТЭЦ? Шмыгаль у клоуна Конашенкова учится?
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17.01.2023 18:35 Ответить
Ивано-франковск, Бурштынская ТЭС имеет 12шт. ЕнергоБлоков, все они находятся в одном помещении в длину 400метров, а растояние между блоками 33метра, попадания одной ракеты могло разрушить сразу несколько блоков, а также повредить остальные блоки.
фото с Бурштынская ТЭС
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17.01.2023 18:54 Ответить
П*дары они конченые.
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17.01.2023 22:27 Ответить
А чого ППО не прикриває стратегічно важливі ТЕС?
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17.01.2023 18:36 Ответить
Да поймите уж, дело не в украинской ПВО, а в российских гандонах, которые пуляют со всех сторон по гражданским объектам. В нынешнем формате войны так и так будет прилетать.
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17.01.2023 22:31 Ответить
шмаркаль,пора би і ответку дати.
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17.01.2023 18:51 Ответить
Ну, реально, ПВО делает всё возможное и даже больше. Кроме благодарности, не должно быть к ним слов. На данный момент ракетный потенциал несопоставим.
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17.01.2023 22:34 Ответить
Скоро у Шмигаля кількість пошкоджень буде перевищувати кількість прильотів. 😁
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17.01.2023 18:55 Ответить
Уже й шмигаль підказує кацапам результати влучань.
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17.01.2023 22:58 Ответить
 
 