Последней ракетной атакой РФ повреждены девять блоков ТЭС, - Шмыгаль

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя массированная ракетная атака россии имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой.

"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", - добавил глава правительства.

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