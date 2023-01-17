Последней ракетной атакой РФ повреждены девять блоков ТЭС, - Шмыгаль
В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя массированная ракетная атака россии имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой.
"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", - добавил глава правительства.
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Ніфіга собі! І це лише ОДНА ракетна атака...
І скільки у них там ще Х-22, яке наше ППО не збиває?
Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
Я так понимаю, что обнулил подписку именно цензор.
Хочется только одного: чтобы война закончилась, чтобы Украина выстояла, возродилась, и чтобы ВСЕ ВЫ были живы.
Тому бреше про кількість пошкоджень саме Шмигаль.
ДТЕК енергосистему доїв, нічого в неї не вкладаючи. А тепер війна все спише...
Згадаймо звідки Шмигаль сплив.
фото с Бурштынская ТЭС