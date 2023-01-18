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Новини
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Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців

Звільнена з російського полону парамедик і волонтер Юлія Паєвська (Тайра) відвідала Український Дім у Давосі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію заходу.

Під час Всесвітнього економічного форуму Швейцарія приймає багатьох українських лідерів думок, військових і політиків. У панельній дискусії із Масі Наємом, Єгором Фірсовим та Іллею Самойленком Юлія Паєвська розповіла про методи російської пропаганди та про те, як Росія знищує вільний світ.

"Війна проти України — це геноцид не тільки вільної нації, це геноцид ідеї про вільний світ, спосіб росіян знищити свободу вибору. Вони руйнують цінності, за які поклали життя наші і ваші побратими і посестри. Тому що досягнення європейських країн і вільного світу ґрунтується на ціні, яку заплатили кров'ю раніше."

Юлія зазначила, що Росія не зважає на закони і конвенції. Скрізь, де приходять, вони розгортають концтабори і не тільки фізичні. Їх цілями є концтабори, які впливатимуть на душі людей. Пропаганда впливає на людську свідомість через страх, додала Тайра.

"Це дуже страшно і жахливо, коли вам брешуть весь час. Те, що дороге для вас множать на нуль. Мені важко описати страждання цивільного населення на окупованих територіях. Я бачила, що наробили у Бучі та Ірпені, і складно уявити, що побачимо ми після звільнення Маріуполя." — сказала Юлія.

Наостанок Юлія подякувала іноземним партнерам за підтримку:

"Я стоятиму зі своїми людьми до кінця і дякую за вашу допомогу. Окуповуючи території росіяни диктують свої правила. А пропаганда, яка транслюється з їхніх джерел масової інформації руйнує життя і реальність. Ми боремося разом проти орди".

У грудні Юлія Паєвська розпочала діяльність благодійного фонду "Мрія", який спрямований на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців. Разом з командою фонду Юлія відвідала понад 200 сімей полонених із різдвяними подарунками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Паєвська (Тайра) відкриває благодійний фонд "Мрія", який допомагатиме родинам військовополонених та цивільних бранців

Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців 01
Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців 02
Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців 03

Автор: 

Давос (237) Паєвська Юлія Тайра (19)


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Топ коментарі
+24
Мир меняется. Ещё недавно в Давосе 2-х метровый тридварас Прохоров стоял в тазике с чёрной икрой и обливался шампанским по 10.000 евро за бутылку, а теперь там этого говна нет совсем, а зато появились Люди.
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18.01.2023 18:28
+5
А хіба в українському інформ. просторі говорят про геноцид і етноцид ?ні на так званому марафоні чи фрі домі чи деяких блогерів там це не згадують ,до того запустили "хороших русских" експертами ,що тут можна сказати недолуга інформ. політика чи свідомо продумана проросійська політика.
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18.01.2023 18:47
+4
Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб
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18.01.2023 18:44
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Мир меняется. Ещё недавно в Давосе 2-х метровый тридварас Прохоров стоял в тазике с чёрной икрой и обливался шампанским по 10.000 евро за бутылку, а теперь там этого говна нет совсем, а зато появились Люди.
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18.01.2023 18:28 Відповісти
Тебе тридвараса Прохорова жалко? Между прочим, он в 90-х финансировал часть гей-тусовки парашной "эстрады", включая Пугачёву с её "мужьями". Ты не из них часом?
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18.01.2023 19:04 Відповісти
Порох ВСУ хорошо помогает
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18.01.2023 19:10 Відповісти
Не возражаю, но при чём тут тридварас Прохоров?
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18.01.2023 19:14 Відповісти
так може русскіє і лгбт-організацію фінансують? бо та організація мала б займатися захистом і інтеграцією, а зайнята війною з християнством, мораллю і конфронтацією в суспільстві, так себе ставлять ніби мета демократії задовільнити всі хотілки лгбт-організації.
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18.01.2023 20:53 Відповісти
ЛГБТ на Западе. На параше они просто тридварасы.
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19.01.2023 14:04 Відповісти
Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб
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18.01.2023 18:44 Відповісти
З боку України усе залишилось також само. Парамедік Тайра виключення з правил.
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18.01.2023 18:45 Відповісти
А хіба в українському інформ. просторі говорят про геноцид і етноцид ?ні на так званому марафоні чи фрі домі чи деяких блогерів там це не згадують ,до того запустили "хороших русских" експертами ,що тут можна сказати недолуга інформ. політика чи свідомо продумана проросійська політика.
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18.01.2023 18:47 Відповісти
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https://www.facebook.com/olegshupliak/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZUacdLbtMO8xkCXvY5Q0LQv-DtFZaO9z-KC_6-z2NoSmmcB03BmBo5QLzjefgSnGwAvCpFsKJ04edlEF3QgPfk2681pPXUbqXu6BJ50yFlAzDH-d_O8FeIL5zRFpVYfGTcHPJ7PAYTLhf26oHnFS21WsXuq6Rleh_ynjEmTB1Z1tA&__tn__=%2CO%2CP-R 21 сентябрь 2022 г. ·

Для тих, хто тільки зараз "прозрів" і побачив нутро русского міра. Фото 1941 р., м. Бережани. Таке творилось в кожному містечку Галичини і не тільки.
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18.01.2023 21:06 Відповісти
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18.01.2023 21:08 Відповісти
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18.01.2023 21:09 Відповісти
Так прийшов руцкий мир на західну Україну . Ну зараз всі українці побачили тот руцкий мир 2022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021976410851&comment_id=Y29tbWVudDo1NDAxOTQ2MTU5OTAwNzgyXzEyOTU2ODIwODQ1NjkzNDU%3D&__tn__=R*F Hanna Havryliuk

Моя бабця згадувала, як через наше село річкою пливли плоти з трупами
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18.01.2023 21:11 Відповісти
 
 