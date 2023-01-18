Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у Давосі розповіла про жахи російської окупації і геноцид українців

Звільнена з російського полону парамедик і волонтер Юлія Паєвська (Тайра) відвідала Український Дім у Давосі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію заходу.

Під час Всесвітнього економічного форуму Швейцарія приймає багатьох українських лідерів думок, військових і політиків. У панельній дискусії із Масі Наємом, Єгором Фірсовим та Іллею Самойленком Юлія Паєвська розповіла про методи російської пропаганди та про те, як Росія знищує вільний світ.

"Війна проти України — це геноцид не тільки вільної нації, це геноцид ідеї про вільний світ, спосіб росіян знищити свободу вибору. Вони руйнують цінності, за які поклали життя наші і ваші побратими і посестри. Тому що досягнення європейських країн і вільного світу ґрунтується на ціні, яку заплатили кров'ю раніше."

Юлія зазначила, що Росія не зважає на закони і конвенції. Скрізь, де приходять, вони розгортають концтабори і не тільки фізичні. Їх цілями є концтабори, які впливатимуть на душі людей. Пропаганда впливає на людську свідомість через страх, додала Тайра.

"Це дуже страшно і жахливо, коли вам брешуть весь час. Те, що дороге для вас множать на нуль. Мені важко описати страждання цивільного населення на окупованих територіях. Я бачила, що наробили у Бучі та Ірпені, і складно уявити, що побачимо ми після звільнення Маріуполя." — сказала Юлія.



Наостанок Юлія подякувала іноземним партнерам за підтримку:

"Я стоятиму зі своїми людьми до кінця і дякую за вашу допомогу. Окуповуючи території росіяни диктують свої правила. А пропаганда, яка транслюється з їхніх джерел масової інформації руйнує життя і реальність. Ми боремося разом проти орди".

У грудні Юлія Паєвська розпочала діяльність благодійного фонду "Мрія", який спрямований на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців. Разом з командою фонду Юлія відвідала понад 200 сімей полонених із різдвяними подарунками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Паєвська (Тайра) відкриває благодійний фонд "Мрія", який допомагатиме родинам військовополонених та цивільних бранців









