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Збито ворожий гелікоптер Ка-52 та розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР", - Генштаб ЗСУ

ка52,геліклптер

Бійці ЗСУ збили російський вертоліт та розвідувальний безпілотник окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) Генштаб ЗС (6562) ППО (3183) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+31
Кацапы, до чего вы убогие и тупые.
Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
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18.01.2023 19:09
+19
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18.01.2023 19:01
+19
АVЕ ВСУ
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18.01.2023 19:20
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18.01.2023 19:01 Відповісти
експеримент не удался у БПЛА
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18.01.2023 19:03 Відповісти
🤣
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18.01.2023 19:04 Відповісти
Кацапы, до чего вы убогие и тупые.
Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
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18.01.2023 19:09 Відповісти
Нє, то вони назвали в честь Мерліна- принця Хаоса( Р.Желязни " Хроніки Амбера").🤣
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18.01.2023 19:11 Відповісти
Не не не, в честь ненавистного англосакса Мерлина. У кацапов всё через жопу. Пригожин в курсе.
Ну, а с Чайковским я вижу вы согласны.
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18.01.2023 19:15 Відповісти
🤣
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18.01.2023 19:12 Відповісти
Что то ваш комент не открылся.
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18.01.2023 19:16 Відповісти
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18.01.2023 19:20 Відповісти
Читал, читал. В библиотеке домашней не имею, но читал. И миры читал и Двери и владения и т.д.
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18.01.2023 19:30 Відповісти
Жаль,що "Хроніки" не можливо екранізувати.Бомбезний був би фільм.
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18.01.2023 19:47 Відповісти
💯
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18.01.2023 19:49 Відповісти
Это ещё куда ни шло. А когда ущербные на Мерседесах клеят наклейки типа: можем павтарить или на Берлин. Вот это полный треш. И когда у дебила интересуешься: что мы можем павтарить, Ладу Гранту, Ладу калину или обоссаные подъезды с раздолбаными дорогами?! Оно в тупую мычит ну мы же их пабедили и ещё можем павтарить.
Это мля действительно нация с лишней имбецильной хромосомой.
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18.01.2023 19:22 Відповісти
Вряд ли петушара пригожин слышал и о Вагнере и о Чайковском, а вот Борю Моисеева хорошо знал. Так что " Моисеев " подходящее название!
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18.01.2023 19:23 Відповісти
Он в курсе. Ходят слухи, что на зоне, на 8 Марта, ему, Пригожину, подарили две литографии с изображением Вагнера и Чайковского, и он их обе повесил у себя под шконкой.
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18.01.2023 19:28 Відповісти
Мало того, "армия" и "флот" в русском тоже заимствования из французского и немецкого.
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18.01.2023 20:01 Відповісти
Нехай вони всі здохнуть
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18.01.2023 19:16 Відповісти
АVЕ ВСУ
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18.01.2023 19:20 Відповісти
АVЕ ВСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.01.2023 19:22 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.01.2023 19:32 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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18.01.2023 20:08 Відповісти
"крокоділи" не літають!
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18.01.2023 19:39 Відповісти
 
 