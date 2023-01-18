Збито ворожий гелікоптер Ка-52 та розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР", - Генштаб ЗСУ

Бійці ЗСУ збили російський вертоліт та розвідувальний безпілотник окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

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