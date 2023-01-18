Збито ворожий гелікоптер Ка-52 та розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР", - Генштаб ЗСУ
Бійці ЗСУ збили російський вертоліт та розвідувальний безпілотник окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Старый зольдат
показати весь коментар18.01.2023 19:09
+19 Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар18.01.2023 19:01
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.01.2023 19:20
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Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
Ну, а с Чайковским я вижу вы согласны.
Это мля действительно нация с лишней имбецильной хромосомой.
Героям слава!!!