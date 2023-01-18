Сбит вражеский вертолет Ка-52 и разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", - Генштаб ВСУ
Бойцы ВСУ сбили российский вертолет и разведывательный беспилотник оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
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+31 Старый зольдат
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+19 Жива1008ом альфа омега зеро #512243
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+19 Вася Шевченко #371210
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Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
Ну, а с Чайковским я вижу вы согласны.
Это мля действительно нация с лишней имбецильной хромосомой.
Героям слава!!!