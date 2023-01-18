Сбит вражеский вертолет Ка-52 и разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", - Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ сбили российский вертолет и разведывательный беспилотник оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

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