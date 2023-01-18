РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10234 посетителя онлайн
Новости Война
8 448 24

Сбит вражеский вертолет Ка-52 и разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР", - Генштаб ВСУ

ка52,геліклптер

Бойцы ВСУ сбили российский вертолет и разведывательный беспилотник оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оператор комплекса противодействия БПЛА приземлил беспилотник оккупантов в Луганской области.. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3564) Генштаб ВС (6229) ПВО (2727) вертолёт (1103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Кацапы, до чего вы убогие и тупые.
Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
показать весь комментарий
18.01.2023 19:09
+19
показать весь комментарий
18.01.2023 19:01
+19
АVЕ ВСУ
показать весь комментарий
18.01.2023 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.01.2023 19:01 Ответить
експеримент не удался у БПЛА
показать весь комментарий
18.01.2023 19:03 Ответить
🤣
показать весь комментарий
18.01.2023 19:04 Ответить
Кацапы, до чего вы убогие и тупые.
Вот вы ненавидите Запад, а безпилотник "Мерлином" назвали. Или вот например петушара Пригожин, он своё ЧВК "вагнером" назвал, а Вагнер то немец. Опущенному Пригожину надо было свою ЧВК назвать "Чайковский" и скрепно и по сруски и Пригожин ***** и Чайковский ***** и всё было бы дон дон, как говорит ваш академик и ХЕРнерал горный Гондон. .
показать весь комментарий
18.01.2023 19:09 Ответить
Нє, то вони назвали в честь Мерліна- принця Хаоса( Р.Желязни " Хроніки Амбера").🤣
показать весь комментарий
18.01.2023 19:11 Ответить
Не не не, в честь ненавистного англосакса Мерлина. У кацапов всё через жопу. Пригожин в курсе.
Ну, а с Чайковским я вижу вы согласны.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:15 Ответить
🤣
показать весь комментарий
18.01.2023 19:12 Ответить
Что то ваш комент не открылся.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:16 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2023 19:20 Ответить
Читал, читал. В библиотеке домашней не имею, но читал. И миры читал и Двери и владения и т.д.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:30 Ответить
Жаль,що "Хроніки" не можливо екранізувати.Бомбезний був би фільм.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:47 Ответить
💯
показать весь комментарий
18.01.2023 19:49 Ответить
Это ещё куда ни шло. А когда ущербные на Мерседесах клеят наклейки типа: можем павтарить или на Берлин. Вот это полный треш. И когда у дебила интересуешься: что мы можем павтарить, Ладу Гранту, Ладу калину или обоссаные подъезды с раздолбаными дорогами?! Оно в тупую мычит ну мы же их пабедили и ещё можем павтарить.
Это мля действительно нация с лишней имбецильной хромосомой.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:22 Ответить
Вряд ли петушара пригожин слышал и о Вагнере и о Чайковском, а вот Борю Моисеева хорошо знал. Так что " Моисеев " подходящее название!
показать весь комментарий
18.01.2023 19:23 Ответить
Он в курсе. Ходят слухи, что на зоне, на 8 Марта, ему, Пригожину, подарили две литографии с изображением Вагнера и Чайковского, и он их обе повесил у себя под шконкой.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:28 Ответить
Мало того, "армия" и "флот" в русском тоже заимствования из французского и немецкого.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:01 Ответить
Нехай вони всі здохнуть
показать весь комментарий
18.01.2023 19:16 Ответить
АVЕ ВСУ
показать весь комментарий
18.01.2023 19:20 Ответить
АVЕ ВСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.01.2023 19:22 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
18.01.2023 19:32 Ответить
Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
18.01.2023 20:08 Ответить
"крокоділи" не літають!
показать весь комментарий
18.01.2023 19:39 Ответить
 
 