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Новини
17 101 11

МЗС Канади викликав російського посла через висловлювання Лаврова

канада

Глава МЗС Канади Мелані Жолі повідомила про виклик російського посла Олега Степанова до канадського міністерства.

"Сьогодні ми викликаємо для розмови російського посла у Канаді", - заявила Жолі на спільній прес-конференції з головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, це пов'язано із подіями в Україні та деякими заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Захід хоче "остаточно вирішити російське питання", як Гітлер - єврейське

Автор: 

Канада (2191) Лавров Сергій (1581) посол (1100)


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Топ коментарі
+15
Цивілізований світ ще якось намагається розмовляти по-людськи з одічалими, які забили на саме поняття «дипломатія», про міжнародне право я взагалі мовчу.
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19.01.2023 00:56
+13
Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
(Ю Нестеренко март 2014)
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19.01.2023 03:55
+11
Нагадало вірш "Орлуші"))))

Махнув водяры грамов триста,
Как говорится - "Сбадуна",
Господь, плешивого чекиста,
Слепил из газа и говна.
Нарёк убогого "валодей",
И в мир отправл щелбаном,
Он и сейчас по миру бродит,
Воняя газом и говном...
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19.01.2023 06:45
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що ця лошара такого особливого ляпнула?
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19.01.2023 00:53 Відповісти
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19.01.2023 01:18 Відповісти
Гітлер - єврей, Зеленський - нацист, голокост російського народу... У раші все зхавають.
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19.01.2023 07:07 Відповісти
Слід уточнити - "...Зеленський - жид і нацист..." А далі - по тексту.
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19.01.2023 09:06 Відповісти
Цивілізований світ ще якось намагається розмовляти по-людськи з одічалими, які забили на саме поняття «дипломатія», про міжнародне право я взагалі мовчу.
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19.01.2023 00:56 Відповісти
Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
(Ю Нестеренко март 2014)
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19.01.2023 03:55 Відповісти
Нагадало вірш "Орлуші"))))

Махнув водяры грамов триста,
Как говорится - "Сбадуна",
Господь, плешивого чекиста,
Слепил из газа и говна.
Нарёк убогого "валодей",
И в мир отправл щелбаном,
Он и сейчас по миру бродит,
Воняя газом и говном...
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19.01.2023 06:45 Відповісти
Пыжится лошадь подорваным скрепом-

На воздухв в округе. видать, наплевать:

Ведь ей - не до жиру, лишь быть бы ей живу,

С нее только ржать, етить ее мать.
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19.01.2023 06:44 Відповісти
Стара кляча "спортила баразду"?
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19.01.2023 06:47 Відповісти
В супостата - гарнi скрепи:
Цуплять унiтази
Тiльки зась до iх потреби:
Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену?
Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв
Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши,
«Снизишь риск к подагре».
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19.01.2023 06:58 Відповісти
Можливо кінь пкйла лавруха стомився, як самовпевнене абдристович і ляпнуло, те що постійно носить у своїх конячих мізках? Потім вибачитьсмя і скаже, що вже стареньке і стомнеле, що "єто другоє".
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19.01.2023 09:31 Відповісти
 
 