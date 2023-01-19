МЗС Канади викликав російського посла через висловлювання Лаврова

Глава МЗС Канади Мелані Жолі повідомила про виклик російського посла Олега Степанова до канадського міністерства.

"Сьогодні ми викликаємо для розмови російського посла у Канаді", - заявила Жолі на спільній прес-конференції з головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, це пов'язано із подіями в Україні та деякими заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

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