МЗС Канади викликав російського посла через висловлювання Лаврова
Глава МЗС Канади Мелані Жолі повідомила про виклик російського посла Олега Степанова до канадського міністерства.
"Сьогодні ми викликаємо для розмови російського посла у Канаді", - заявила Жолі на спільній прес-конференції з головою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, це пов'язано із подіями в Україні та деякими заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
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Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
(Ю Нестеренко март 2014)
Махнув водяры грамов триста,
Как говорится - "Сбадуна",
Господь, плешивого чекиста,
Слепил из газа и говна.
Нарёк убогого "валодей",
И в мир отправл щелбаном,
Он и сейчас по миру бродит,
Воняя газом и говном...
На воздухв в округе. видать, наплевать:
Ведь ей - не до жиру, лишь быть бы ей живу,
С нее только ржать, етить ее мать.
Цуплять унiтази
Тiльки зась до iх потреби:
Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену?
Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв
Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши,
«Снизишь риск к подагре».