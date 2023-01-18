Лавров: Захід хоче "остаточно вирішити російське питання", як Гітлер - єврейське

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв країни Заходу з Гітлером, а росіян - із євреями.

Таке порівняння він озвучив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання".

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Так само, як Гітлер хотів остаточно розв'язати "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки", - сказав Лавров.

Він також скаржився на те, що політологи в деяких виданнях розмірковують про "деколонізацію Росії", бо "вона їм заважає".

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Це не перше подібне висловлювання Лаврова. Навесні він порівнював Зеленського з Гітлером через "єврейську кров". Міністерство закордонних справ Ізраїлю тоді різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.