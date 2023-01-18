Лавров: Захід хоче "остаточно вирішити російське питання", як Гітлер - єврейське
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв країни Заходу з Гітлером, а росіян - із євреями.
Таке порівняння він озвучив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, з тим самим завданням - остаточного вирішення "російського питання".
Так само, як Гітлер хотів остаточно розв'язати "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки", - сказав Лавров.
Він також скаржився на те, що політологи в деяких виданнях розмірковують про "деколонізацію Росії", бо "вона їм заважає".
Це не перше подібне висловлювання Лаврова. Навесні він порівнював Зеленського з Гітлером через "єврейську кров". Міністерство закордонних справ Ізраїлю тоді різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.
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Включая бурят монголов?
А у главного равнина рашки спросили?
И что он вам ответил?
Что? Послал? 😂
Коняка трагедію еврейського народу перетворює на дешевий кацапський фарс
Вам ще недостатньо? Все ще хочете "сбєрєчь ліцо"?
Живите в мире -- и никто на вас и смотреть не будет.
Он прогоговорился.
Просто, ему все еще сложно говорить за себя.
Именно Кремль ставил и ставит задачу прекроить этническую карту восточной Европы, в том числе "перевоспитать украинцев", сделать украинцев русскими. Не может быть сомнения в том, что в случае поражения Украины, Россия сделает все возможное для исчезновения украинской культуры и языка, в том числе, уничтоженит ее элиту и армию.
Тем самым, окончательно закрыв "украинский вопрос" в истории, который мешает Лаврову.
Это война больше, чем обычная, захватническая война, времен 1812 года. Наполеон в Кремле задумал куда более коварный план, он хочет уничтожить нацию.
Поэтому, это война за существование. В которой украинцы евреи.
Кремль вирішує українське питання, як т. Гітлер "єврєйскій вопрос", як т. Сталін депортаціями, голодомором і т.п. "національний вопрос" українців та інших народів імперії.
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн грузов. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
Все как у Булгакова в Собачьем сердце
лаврушка - покидьок в чому вже ніхто не має сумніву, свій висер він оприлюднив свідомо бо точно знає реакцію цівілізованого світу на цю ахінею зате буде шо кинути своїм свинособакам і пащеками скабєєванутих пропагандонів роздмухати по всьому Мордору.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
Всі території які в неї ввійшли "мирными договорами по итогах войны"
"Никого мы так ловко не обманываем, как свой народ". (Примаков Е. М. Председатель правительства РФ 1999 год.)
" Ибо приходится обманывать свой народ, дабы сохранить его доверие". (Иван Грозный.).
Нас и обманывать не надо, я сам обманываться рад.А.С. Пушкин
«Я с ужасом думаю, кого рожает что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что здесь думать. Все более или менее ясно»
Иван Бунин
Всерівно з ****** в Гаагу з поїдете разом
«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.