Лавров: Про мирний план Зеленського "не може бути й мови"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - сказав Лавров.

Він також заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

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