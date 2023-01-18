Лавров: Про мирний план Зеленського "не може бути й мови"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - сказав Лавров.
Він також заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".
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Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
та й ***** з ними
У вашого пуйла у валізу теж навалено все що можна (і що не можна також) -- і нічого, живете якось з цим.
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Все він розуміє і знає, чим це все закінчиться.
І якщо відкинути обов'язкове "бла-бла-бла" про пабєду", то ключова фраза - "...как дальше жить - я не представляю себе"
Коні - дуже розумні тварини!
А це - віслюк...
росія країна умалішених
Ждём вторую.
Москалі за все заплатять.
А для чого Україні тоді переговори? Щоб ПУТЛЕР далі пішов?
Україна має єдиний шлях це вибивати ворога зі своєї землі
Ну а непівдохлих та маразматичних тим більше...
Давненько не було, я вже надіявся що здохло
А то, треба врахувати ситуацію яка склалася на землі, а як саме - здогадайтеся самі, давай, напиши на папері свої десять пунктів, невже так складно сформолювати як саме ви бачите мир та припинення военних дій чи, як воно там у вас, сво?