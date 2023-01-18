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Лавров: Про мирний план Зеленського "не може бути й мови"

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - сказав Лавров.

Він також заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

Також читайте: Росія хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Лавров Сергій (1581) росія (65122) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+121
Вы еще не видели "мирный" план Залужного.
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18.01.2023 12:28
+49
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18.01.2023 12:32
+42
Прикольно . Лошадь в очках .
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18.01.2023 12:26
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Прикольно . Лошадь в очках .
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18.01.2023 12:26 Відповісти
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18.01.2023 13:15 Відповісти
прикольно : лошадь говорящая
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18.01.2023 14:03 Відповісти
Вы еще не видели "мирный" план Залужного.
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18.01.2023 12:28 Відповісти
Таки да))))
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18.01.2023 14:20 Відповісти
Сама краща відповідь! Клас!
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18.01.2023 14:21 Відповісти
радите цапам все таки вибрати план від злиденського?
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18.01.2023 17:14 Відповісти
А кто их спрашивать будет? Залужный от лица всех в ЗСУ уже сказал все, что думает про переговоры с рашей
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18.01.2023 18:55 Відповісти
Шось не чув про мирний план. Була розмова, щоб орки забралися геть, а потім переговори про відшкодування.
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18.01.2023 12:28 Відповісти
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18.01.2023 12:32 Відповісти
Та йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Где еще карта? как будто Николашка-2 со своей семьей гудственно кончил. Да и Ленин в Горках... было бы не хило под надзором Павлова...
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18.01.2023 12:53 Відповісти
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18.01.2023 13:03 Відповісти
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18.01.2023 13:05 Відповісти
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18.01.2023 13:42 Відповісти
😂
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18.01.2023 14:28 Відповісти
На это чучкло комуняки дрочат до сих пор.
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18.01.2023 14:35 Відповісти
Там таку "формулу" написали, що Лавров з Путлером нічого не зрозуміли. Ми теж.
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18.01.2023 15:39 Відповісти
Овса подвезли наверное некачественого сегодня ему.
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18.01.2023 12:28 Відповісти
Цікава думка
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій

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18.01.2023 12:28 Відповісти
це вже....проходить в данний час..вважаю що світові політики усвідомлюють,що правда не всі,"сохраніть ліцо" до сих пір хочуть рашці...про )(уйла вже мова не йде.
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18.01.2023 12:44 Відповісти
Лошадь, иди съешь овса с коксом, тебя не спрашивают.
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18.01.2023 12:29 Відповісти
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18.01.2023 12:29 Відповісти
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18.01.2023 15:16 Відповісти
Тіпа коняку хтось пита...ІГО-ГО-ГО
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18.01.2023 12:29 Відповісти
Що його не влаштовує? Що доведеться відповідати за скоєні злочини?
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Так,заборонив. Так що нехай коник не натякає, що хоче переговорів
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18.01.2023 12:31 Відповісти
когда уже усыпят это животное
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18.01.2023 12:34 Відповісти
мені подобається істерика коняки
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18.01.2023 12:35 Відповісти
Дебіл_ля.
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18.01.2023 12:36 Відповісти
Зі скаженими фашистами переговори взагалі вести неможливо.
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18.01.2023 12:37 Відповісти
кацапів щось не влаштовує?
та й ***** з ними
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18.01.2023 12:37 Відповісти
"...план, де навалено все, що можна..."

У вашого пуйла у валізу теж навалено все що можна (і що не можна також) -- і нічого, живете якось з цим.
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18.01.2023 12:37 Відповісти
запах родіни
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18.01.2023 12:45 Відповісти
правильно, с вами переговоры могут быть только через оптический прицел
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18.01.2023 12:38 Відповісти
Дайте цій коняці грам никотину, заіпав вже.
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18.01.2023 12:38 Відповісти
Лошадь - алкоголик
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18.01.2023 12:38 Відповісти
Ага,а їх ультиматум НАТО до 24 лютого про відведення блоку до кордонів 1997 року не був абсурдним?((
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18.01.2023 12:38 Відповісти
А Вас ослойобів ніхто і питати не буде, він Вас не стосуєця ,Вас змусять його виконати от і все
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18.01.2023 12:41 Відповісти
ну так нам і не треба, щоб ви говорили - виконуйте його мовчки
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18.01.2023 12:41 Відповісти
Цель путлера -возрождение расейской империи.Либо под видом фейковой интеграции.Когда страны бывшего ссср добровольно отказываються от элементов независимости и входят в состав рашки.Либо через нападение.Огрызки путлеру в виде крыма и востока дамбассии не нужны.Это чисто предлог якобы защита ватанов на востоке и в крыму.Даже если бы в Украине жило 100 процентов украинцев путлер все равно бы напал.Ему нужны все территории.Поэтому единственный вариант-это разгромить путлеровцев и освободить оккупированные территории.
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18.01.2023 12:42 Відповісти
"добровільно" варто було б в лапки взяти, бо це не ніколи не буває добровільно. А Крим - для русскіх це плацдарм для нападу і між іншім не тільки на Україну.
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18.01.2023 13:53 Відповісти
«Эта война когда-то закончится, мы отстоим правду, но как дальше жить - я не представляю себе, - сказал министр на пресс-конференции МИДа по итогам 2022 года.
______________________________________________________________________________
Все він розуміє і знає, чим це все закінчиться.
І якщо відкинути обов'язкове "бла-бла-бла" про пабєду", то ключова фраза - "...как дальше жить - я не представляю себе"
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18.01.2023 12:43 Відповісти
да-да і "цілим Світом хочуть керувати ті, хто своїм .... керувати не встані".
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18.01.2023 13:54 Відповісти
Ничего подобного. Дикая лапотная орда не деградировала, она всегда такой была и есть. Поэтому ее надо уничтожить. Вместе с быдлом, живущим в ней.
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18.01.2023 14:38 Відповісти
Скрепные поносцы называют это : отрицательный рост развития.
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18.01.2023 15:22 Відповісти
Говорящая кобила...
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18.01.2023 12:54 Відповісти
У вас была возможность иметь дело с президентом, который давал нормальный план решения проблемы. Минские договоренности назывался. Но вы отказались. Теперь не нойте.
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18.01.2023 12:55 Відповісти
Кому интересно мнение грустной лошади?
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18.01.2023 12:58 Відповісти
Тогда про государство россия не может быть и речи...
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18.01.2023 13:00 Відповісти
Блин, хромая лошадь начала косить под абд.ыстовича...
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18.01.2023 13:01 Відповісти
От реально, хтось справді вважав, що вони оголошують мобілізацію аби миритися (тим паче, на умовах Зеленського)? Вони зробили ставку на виснаження та продавлювання за рахунок величезної чисельної переваги та більшої кількості озброєнь і впевнені, що досягнуть свого.
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18.01.2023 13:03 Відповісти
Озброєння там вичерпується, а ось мясопакети там у безмежній кількості. і якщо треба буде, путін усіх 140 мільйонів пустить на перегній
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18.01.2023 13:17 Відповісти
Звісно, при такому інтенсивному використанні інакше й бути не могло, але тим не менш, вони продовжують його виготовляти та відновлювати і все ще мають більшу кількість, ніж ми. Відносно живої сили, то саме так - вони готові хоч усіх покласти і це аж ніяк не привід для оптимізму та жартів про мобіків, які у нас та **********.
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18.01.2023 13:35 Відповісти
Не може, то й не може - про що з ********** розмовляти?
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18.01.2023 13:04 Відповісти
А кто вообще лошадь спрашивал..
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18.01.2023 13:07 Відповісти
Коняка прокинулась , мабуть , кокс забористий прибув
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18.01.2023 13:08 Відповісти
ну и иди ***** *************** коняка..........................
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18.01.2023 13:17 Відповісти
Дарма ви їого порівнюєте з конякою...
Коні - дуже розумні тварини!
А це - віслюк...
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18.01.2023 13:17 Відповісти
Seule la "paix russe" est acceptable. Nous savons ce que cela signifie....
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18.01.2023 13:18 Відповісти
Kogda uzhe eta tvar' podavitsya ovsom !!!!
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18.01.2023 13:32 Відповісти
Хто у умалішених питає думку
росія країна умалішених
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18.01.2023 13:35 Відповісти
Убейся об стену, животное
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18.01.2023 13:37 Відповісти
Ну, лашатка, якщо не влаштовує - можемо запропонувати тільки Гаагу. Як варіант - можеш убитися апстєну.
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18.01.2023 13:40 Відповісти
На самом деле, все очень мрачно. Это говорит , о том ,что они собираются продолжать. И им уже помогает Китай и сев Корея. Мне , сразу вспоминается, Корейская война . Китай может помогать не только оружием . . А Запад очень долго раскачевается .
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18.01.2023 13:43 Відповісти
Отже треба знищити ще пару сотень тисяч кацапських окупантів, а також херанути ракетами по "центрам прінятія решеній" у москві, в тому числі і по халупі лаврова. От тоді йому швидко сподобається український мирний план"... Якщо цей їблан виживе, звичайно.
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18.01.2023 13:45 Відповісти
Овес нынче дорог.
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18.01.2023 13:49 Відповісти
Первая стадия - отрицание.
Ждём вторую.
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18.01.2023 14:01 Відповісти
*******
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18.01.2023 14:22 Відповісти
Даже коняці зрозуміло, що миру з росією не може бути. Тільки знищення. Як це вбити в голову зельцю.
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18.01.2023 14:32 Відповісти
У кого ще сумніви є, що вигрібна яма-404 має право на існування? *****№2, буде рохкати, що *****№1 не легітимний през-ив копростану!
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18.01.2023 14:36 Відповісти
Никто и не собирается переговоры с кацапами вести, это для запада(избирателей) чтобы не хныкали, мол Украина хочет войны блаблабла. А так вот, распишитесь, Украина готова к миру, ну а кацапы против, поэтому бей кацапов спасай Землю!
Москалі за все заплатять.
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18.01.2023 14:47 Відповісти
Тому Україна і не веде переговори з Росією. Бо за словами Лаврова Росія не хоче виводити свої війська з України
А для чого Україні тоді переговори? Щоб ПУТЛЕР далі пішов?
Україна має єдиний шлях це вибивати ворога зі своєї землі
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18.01.2023 14:52 Відповісти
Про що розмовляти з конякою?
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18.01.2023 14:52 Відповісти
стараются иллюзорно дух поднимать населению, пзда вам твари....
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18.01.2023 14:57 Відповісти
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18.01.2023 15:13 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают.

Ну а непівдохлих та маразматичних тим більше...
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18.01.2023 15:31 Відповісти
Який Лавров -така і "формула". Більшого ні він ні Путлер не вартий.
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18.01.2023 15:35 Відповісти
Нема мови, підписуй мовчки.
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18.01.2023 15:36 Відповісти
О, кінь 🐎 обскубаний виліз на сцену

Давненько не було, я вже надіявся що здохло
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18.01.2023 15:37 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.01.2023 16:02 Відповісти
Мирний план Зеленського це остання спроба зберегти Росію як державу, це спроба зберегти життя тисячам росіян. З кожним сходом сонця, кількість загиблих росіян тільки зростатиме: жорстока смерть, важкі осколочні поранення, відірвані кінцівки, покинуті тіла серед полів. Але до коняці Лаврову це не доходить. Дуже сумно. Пому питання вирішить ВСУ разом з нашими партнерами. Прощай Росія
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18.01.2023 16:30 Відповісти
А де? Я питаю де? Де мирний план путіна, чи лаврова чи ррасії? Хтось бачив що вони пропонують, на ті ж самі десять пунктів та нехай навіть 15, але щось наповнено конкретикою?

А то, треба врахувати ситуацію яка склалася на землі, а як саме - здогадайтеся самі, давай, напиши на папері свої десять пунктів, невже так складно сформолювати як саме ви бачите мир та припинення военних дій чи, як воно там у вас, сво?
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18.01.2023 16:42 Відповісти
Убрати з ОП російських шпигунів і всі операції ЗСУ будуть проходити на відменно. Десь тільки через років 10 українці діхнаються про цих "патріотів".
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18.01.2023 17:09 Відповісти
 
 