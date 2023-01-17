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Новини Війна
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Росія хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, - Резніков

путін,пєсков

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія погрожує Україні ескалацією конфлікту, оскільки хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах.

Про це він заявив в інтерв'ю японській телекомпанії NHK, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, росіяни вже знають, що їхня "спеціальна військова операція" провалилася.

Тепер у них є лише одна мета - зберегти власний "режим", сказав міністр.

Очільник Міноборони заявив, що стратегічною метою росіян є сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалації. За його словами, росіяни хочуть зберегти обличчя й представити себе переможцями.

Міністр оборони заявив, що росіяни прагнуть захопити Донецьку та Луганську області, намагаючись представити свою "військову операцію" як успішну для свого електорату. Він зазначив, що російські військові прагнуть взяти під контроль Бахмут, український опорний пункт на Донеччині.

Резніков також наголосив, що Україна не відступить від своєї позиції, що вона розпочне переговори з Москвою лише після того, як російські війська будуть виведені з українських територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ говорить в ООН про готовність до переговорів. Умови - відсутність "загрози" від України

Автор: 

росія (65122) Резніков Олексій (1446) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+40
Ніяких бл# переговорів з терористами.
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17.01.2023 16:51
+31
мона представить, яка баба і мама красава!!! ))
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17.01.2023 16:48
+30
такий парєнь..був 😭
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17.01.2023 16:42
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хоче - перескоче, через буй собачий
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17.01.2023 16:40 Відповісти
Путин будет допущен-опущен за стол переговоров только при одном условии:

он сядет на Бутылку от "шампанского".
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21.01.2023 12:18 Відповісти
Дуже змістовне і корисне повідомлення. Висловлене вже всоте.
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17.01.2023 16:41 Відповісти
Коли новин немає - треба ж хоч на щось траф лити. Хтось зайде - рекламку клацне. Хазяїну сайта дєнюшка капне. Будуть хоч в сотий раз одне й те саме писати. Бізнес - нічого особистого. Чую світить мені за це бан у черговий раз )))
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17.01.2023 17:32 Відповісти
Не дочекаетесь бану....
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17.01.2023 18:29 Відповісти
такий парєнь..був 😭
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17.01.2023 16:42 Відповісти
мона представить, яка баба і мама красава!!! ))
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17.01.2023 16:48 Відповісти
а які дітки в такого красеня - страшно уявити
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17.01.2023 16:51 Відповісти
смєшеніє кровей дає невообразімую красоту )) а тут кровя та ще й смєшенієм пород добавлені )) там деткі - страшні до ужаса красені )))
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17.01.2023 17:00 Відповісти
кобель и ярочка - сладкая парочка
до генеалогії орків

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17.01.2023 17:07 Відповісти
Мона! Мона! Мона лижет!
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17.01.2023 17:16 Відповісти
що то за чорт на лапах? ...красівий плятьььь, вже й надворі стемніло...
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17.01.2023 16:50 Відповісти
мабуть це його найвдаліше фото)))
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17.01.2023 17:14 Відповісти
й те отфотошоплене до прєдєла. далі фотошоп оказався безсілєн )))
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17.01.2023 17:21 Відповісти
пох что хочет питерский покойник пох"й
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17.01.2023 17:29 Відповісти
а нє, красунечко, ніякі небеса! - в пекло, тільки в пекло!
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17.01.2023 21:22 Відповісти
Зелебобік підмахнув би вже ***** і став би наполеончіком османськім. Но нарід підвів воювати бачте захотів.
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17.01.2023 16:42 Відповісти
Що ви мелете,зеленський який любит владу захоче щоб його коли захоплять орки повісили за яйца?,бо коли прийдуть орки він навіть гауляйтером не буде а буде публічно засуджен або страчен показово,разом зі всіма зеленими і він і всі це розуміють ,кінчайте постити свої методічки що зеленский сдав би Україну
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17.01.2023 16:49 Відповісти
Так, кацапи навіть гауляйтера розкручують - Мертвечука. Для Зелі тепер - перемога, або смерть. ***** йому спротив не пробаче.
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17.01.2023 17:02 Відповісти
Він її таки здав, але українці таки дали відсіч окупанту. Тепер зеленосяйний щодня читає патріотичні тексти, зміст яких тут же забуває.
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17.01.2023 17:03 Відповісти
Ага, читає перед сном як молитву до українського народу щоб залишили у спокої його яйця після перемоги
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18.01.2023 02:26 Відповісти
А чего кацапские символы войны так случайно совпали с его инициалами?
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17.01.2023 19:39 Відповісти
В Омані йому інше обіцяли,але він не виконав завданя,навіть паризької зустрічі,тому клоуном на корпоратив візьмуть,а не повісять. Сальдо ж не повісили,тай багато слуг теж не обділили владою на окупованих.
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17.01.2023 19:54 Відповісти
Резников завидует популярности Абдристовича!
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17.01.2023 16:43 Відповісти
раіся на своїх умовах може сісти виключно на пляшку
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17.01.2023 16:44 Відповісти
або в Гаагу
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17.01.2023 16:52 Відповісти
Не піде Україна на кабальні умови Терористичної *********, а отже рашистські ракети й надалі вбиватимуть мирних українців у їхніх будинках. По-іншому вони просто не вміють.
Замкнуте коло.
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17.01.2023 16:46 Відповісти
До тих пір, поки в нас не будуть ракетів/дронів, якими можна буде знищувати ракетоносії, аеродроми та заводи з виготовлення ракет. Або це швидко знайдемо/виготуємо, або вони продовжать террор.
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17.01.2023 17:08 Відповісти
Якщо ви не помітили, вже атакуємо аеродроми і знищуємо стратегичні ракетоносіі. Однієї наявності недостатньо, а по-друге: швидко тільки котики котяться, нажаль.
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17.01.2023 19:54 Відповісти
Ви забули один нюанс: на відміну від кацапів, ми вбиваємо вбивць, а вбивці намагаються атакувати в рази більшу верству населення, розмиваючи свої зусилля. Тому коло насправді не замкнуте, а закінчиться нашою перемогою.
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17.01.2023 19:52 Відповісти
Цікава у Вас математика) Ну нехай... я тільки За.
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17.01.2023 20:09 Відповісти
Місце раССєї під столом.. від стульчика до стульчика,займатись своєю улюбленую справою - с0сать.. вибачте..
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17.01.2023 16:47 Відповісти
Крч хотят получить всё то же самое, что силой, но на шару. Фантазеры
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17.01.2023 16:49 Відповісти
Посадова інструкція Резнікова.
1). Не шкодити Збройним Силам Украіни.
2).Не давати коментарі по темам, які не розумієш.
3). Не підсижувати найвеличнішого.
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17.01.2023 16:50 Відповісти
На*уй-це туди, за кацапським крейсером!
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17.01.2023 16:50 Відповісти
На своїх умовах хіба на велік без сідла сядуть )))
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17.01.2023 16:50 Відповісти
Ніяких бл# переговорів з терористами.
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17.01.2023 16:51 Відповісти
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17.01.2023 16:51 Відповісти
Добре. А поки що - хай посидить на пляшці
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17.01.2023 16:52 Відповісти
рашці поки не наваляти -- на переговори не піде . По путі ми ж недокраіна .
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17.01.2023 16:53 Відповісти
сосія хоче за щічку
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17.01.2023 16:54 Відповісти
На *** они сядут а не на переговоры. В любом случае. С zомбаками ниприкаких обстоятельствах за стол тем более переговоров не садятся. Вспомните Грузию и Молдову которые сели за стол переговоров с кацапоидами.
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17.01.2023 16:56 Відповісти
Для того кацапня і створила нам таку ситуацію, як з Молдовою і Грузією. І якщо погодимося на "переговори" не вибивши тварюк з нашої землі, то закінчимо, як і вони.
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17.01.2023 16:59 Відповісти
Нехай ті зелені тварі спочатку відправлять когось із своїх сімей на фронт в окопи Бахмута і Соледару, а потім сідають з вбивцями своїх дітей, батьків, друзів, родичів за стіл переговорів
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18.01.2023 02:33 Відповісти
************ режиму взагалі нічого не загрожує, навіть коли він повністю просре війну. Стадо міцно сидить на пляшці, а усіляких особо активних гіркіних-срунових легко прибрати.
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17.01.2023 16:56 Відповісти
Загрожує-загрожує... інакше би не метушилися б так.
В Московії є практично традицією вбивства царів, перевороти чи великі повстання після значних військових поразок.
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17.01.2023 18:05 Відповісти
Згоден, про переворот, а тим більше громадянську війну не вірю.
Ну не буває чудес у вигляді того, щоб якійсь полк чи дивізія залишив позиції на фронті і рушив би маршем на москву...
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17.01.2023 18:36 Відповісти
чвк вагнер із радістю
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17.01.2023 19:57 Відповісти
На мосвабад - ні,а от на Краснодар(і там проголосити незалежність) - легко!
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17.01.2023 20:00 Відповісти
Боневтік бубочний готує мирну угоду з Кацапієй у кінці лютого
Жесть на обрії
Окрім Оманських домовленостей були ще домовленості Агрохімії в Стамбулі, як аванс там була здача Азовців в полон.
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17.01.2023 16:57 Відповісти
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17.01.2023 18:32 Відповісти
Чё тут смайлика с **** нету?
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17.01.2023 16:58 Відповісти
Та це проблєма... ...дехвіцит
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17.01.2023 17:30 Відповісти
ой, та що весь час: переговори, та переговори... війна ще буде 2-3 роки, тільки потім будуть переговори... Кацапстан ще не використав всі карти, от коли передохнуть мобікі, техніку розхреначать, з голоду буде дохнути плебс - тоді будуть переговори.
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17.01.2023 16:58 Відповісти
Скільки буде тривати вирішується не у Мосві,а в Брюселі!
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17.01.2023 20:03 Відповісти
кацапня хочет...
А я хочу, чтобы их членоголового фюрера ***** повесили в Азовстали, рядом с всей его бандой.
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17.01.2023 17:01 Відповісти
Моя Україна забула
Сміятись. Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.

Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає
У мить догорянь.

Моя Україна тривожиться,
Бунтує, буя.
На чорнім рабованім торжищі
Вкраїна моя.

Її догоряє майбутнє
І тужить, ридає,
І в передвечірній сутіні
Лиш руки ламає.

І дивиться в небо - о, де вони
Надії і голуби?
Лиш демони, демони, демони
Старої ганьби.

Злітаються - ніби на здобич,
Злітаються спроквола
На роздоріжжя розтоптані,
Розіп'яті край села.

Василь Стус
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17.01.2023 17:03 Відповісти
Сильно.👍
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18.01.2023 04:12 Відповісти
Свої умови рабсєя має запхати якомога глибше у свою смердючу лапотну дупу...
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17.01.2023 17:03 Відповісти
А навіщо нам ця інформація?
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17.01.2023 17:08 Відповісти
На своїх умовах вона може сісти тільки на "резиновую попу"
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17.01.2023 17:10 Відповісти
зе команда вже недождеться переговорів, відмінений наступ ,обстріли кораблів, котрі вже в чорному морі роблять що хочуть скоро в одесу зайдуть ,де наші підводні дрони флот збирали гроші всі громадяни ,обстрілу кримського мосту,обьектів в росії ,каховка вже без військ російських проситься щоб звільнили ,влада все на домовленостях живе ,страждають люди зсу постійні обстріли а наступу немае тільки наступ може відвернути обстріли,не можуть влада хай піде прийдуть комбати переможного 2014 року і тисячі добровольців котрих не беруть на фронт і ми звільнемо мелітополь і каховку за суткі
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17.01.2023 17:17 Відповісти
"На своїх умовах" вона може сісти тільки на пляшку!
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17.01.2023 17:24 Відповісти
Які нафіг переговори? У них буде громадянська війна мінімум 5 років, а потім їх не стане.
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17.01.2023 17:25 Відповісти
Вони вже задовбали всіх своїми єдиноправильними висерами. Вірю тільки ЗСУ. нашим надійним братам з усього нормального світу і всім отут то рекомендую.
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17.01.2023 17:30 Відповісти
Подмена понятий базовых. Любые переговоры ведут равные участники. И всегда стремятся договорится. При этом идя на уступки и условия друг друга. По возможности уступки равные бывает, либо с минимальным перевесом. Тогда возможен результат и подписание базовое заявленых условий. Мы ведь тоже стоим на своих условиях, по границе 1991г. Что для них невозможно. И нам не подходит категорически условия той стороны. Война продолжается. Но тоже два варианта---победа или капитуляция.
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17.01.2023 17:35 Відповісти
В якості контрибуцій за агресію проти України, вбивства сотень тисяч українського народу, потрібно вимагати деокупації до кордонів 1918р. Лише на таких умовах завершення розпочатої агресором війни можна вважати справедливим.
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18.01.2023 02:50 Відповісти
Со всех каналов аналов **********, каждый день и каждый час, идут фашистские наративы о захвате всей Украины и дальнешем перераспределении мира под *********, естественно не забывая о поддержке стоящего в тени Китая. Всё это пришествие кровавого фашистского руzzкого мира на демократические страны должно было успешно начаться с полного захвата Украины. Но что-то пошло не так...
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17.01.2023 17:41 Відповісти
Тому Україна і не веде і не буде вести кабальні для себе переговори.
Бо якщо Україна буде зараз вести переговори -це все призведе до васальної залежності України від Росії
Тому мабуть в Росії хибні уявлення щодо України бо Україна не для того багато втрачала щоб піти на умови ПУТЛЕРА
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17.01.2023 18:02 Відповісти
нормальні так
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
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17.01.2023 18:32 Відповісти
нормальні так
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
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17.01.2023 18:36 Відповісти
а ХУ-ХУ не Хо-Хо????
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17.01.2023 19:30 Відповісти
Спочатку «худий мир», а потім - худий кінець.

Ні, краще ми вже зі своїм, товстим, повоюємо.
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18.01.2023 04:16 Відповісти
На своїх умовах воно може сісти тільки на електричний стілець! І те, ці умови повинні торкатися тільки того, чи зав'язувати йому очи, чи ні!!!
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17.01.2023 18:19 Відповісти
Зеублюдки,если бы вы не продали Украину ***** год назад,но народ не дал,то не пришлось бы сейчас *************. Надеюсь после войны увижу ваши тушки на столбах любимого Крещатика,предатели ***** с 95 квартала. Что бы вы сдохли раньше.
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17.01.2023 18:25 Відповісти
Пан Зеленский ! Вы границу для желающих откройте уехать, а ты бери тварь (убийца ) и ***** если тебе надо со своими блеать рашиками! Вас политики не навижу
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17.01.2023 19:05 Відповісти
То есть по твоему мужчины которые из-за границы вернулись с насиженных мест любят Зеленского?! А не вернулись чтоб помочь хоть как-то своей Родине?!
Ты с годовой вообще дружишь или просто перепуганная девушка, под мужским ником?
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17.01.2023 19:33 Відповісти
Покажи хоть одного?????? А тёлочка наверно ты )))) которая любит кровь и бабки((((
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30.01.2023 20:31 Відповісти
Недоразвитый та даже я мне 56лет приехал с Нидерландов, потому что здесь нужнее. И таких много которые из-за границы приехали Родину защищать и молодых кстати тоже. И вернулись не ради Зели, а потому что на Украину напала рашка, разницу вкуриваешь олень и никто не ноет что тяжело и плохо. Политиков оно ненавидит. На нас напал ху*ло, вот и их нужно уничтожать. Не берут в армию, есть куча других способов помочь, например волонтёрская помощь воинам на нуле и т.д. Так что не ной, возьми себя в руки и найди себя, а не за границу убегать, чтоб иностранцы ржали с тебя что за юбками прячется он....
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30.01.2023 20:45 Відповісти
А за щеку путя и его любовник письков не хотят взять скрепненько...
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17.01.2023 19:28 Відповісти
Так здохни за непонятые идеи,пока мажоры бабки считают ,или тебе война тоже выгодная?
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07.02.2023 20:41 Відповісти
Ты это вообще кому написал???????
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07.02.2023 21:50 Відповісти
Я так здесь как правило не выражаюсь. Пошел на х*й ***** недоразвитый. Какие непонятные идеи, ты вообще ********. На нас напали рашисты убивают наших детей, женщин, стариков, я уже не говорю за разрушения. А ты чмо говоришь непонятные идеи. Завали свое хлебало...
Понятно что есть мрази которые зарабатывают на войне. Ну так если ты знаешь кто подымай хотя бы резонанс в СМИ, собирайтесь волонтёрами, вообщем вариантов куча....
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07.02.2023 21:57 Відповісти
Дивно якось(Слабо собі уявляю,що ***** збирає знову всіх в бальшом залі,і заявляє ,що він чи вони передумали і до складу рашки входять лиш два регіони,а інші два напів повертаються Україні((А репарації,а суд ?(((
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17.01.2023 19:32 Відповісти
За стіл вона хоче сісти... а на бутилку, вона не хоче сісти !???
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17.01.2023 21:07 Відповісти
Роіся хоче, пісюна посмокче.
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17.01.2023 21:46 Відповісти
приймайте мої умови, інакше семеро мене не втримають - царь лаптеногих мовить. На цьому світі і восьмеро не втримають царя.
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17.01.2023 21:58 Відповісти
Резніков не договорює що казав на це Зеля.
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17.01.2023 22:12 Відповісти
Сесть может!,но только на бутылку от савиетьського шампанского!
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17.01.2023 22:24 Відповісти
расея може сісти тільки на йух,а не за стіл переговорів.
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17.01.2023 22:34 Відповісти
Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор
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18.01.2023 02:17 Відповісти
@

>Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор

Я не думаю, що в ЗСУ цього не знають, чи не хочуть.
Вони воюють, як уміють, і не нам, цивільним, судити - а чи з наявними ресурсами можна зробити щось більше чи краще.

Ніхто спеціально не планує «місяцями сидіти в окопах». Так складається обстановка. І у 2-й світовій війні перелам наступив аж через два роки.

Війна - це завжди трагедія. Але надія перемогти робить її оптимістичною, бо лише при перемозі є хоч якісь, зі сльозами на очах, виправдання понесеним жертвам.
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18.01.2023 04:30 Відповісти
 
 