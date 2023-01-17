Росія хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія погрожує Україні ескалацією конфлікту, оскільки хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах.
Про це він заявив в інтерв'ю японській телекомпанії NHK, передає Цензор.НЕТ.
За словами Резнікова, росіяни вже знають, що їхня "спеціальна військова операція" провалилася.
Тепер у них є лише одна мета - зберегти власний "режим", сказав міністр.
Очільник Міноборони заявив, що стратегічною метою росіян є сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалації. За його словами, росіяни хочуть зберегти обличчя й представити себе переможцями.
Міністр оборони заявив, що росіяни прагнуть захопити Донецьку та Луганську області, намагаючись представити свою "військову операцію" як успішну для свого електорату. Він зазначив, що російські військові прагнуть взяти під контроль Бахмут, український опорний пункт на Донеччині.
Резніков також наголосив, що Україна не відступить від своєї позиції, що вона розпочне переговори з Москвою лише після того, як російські війська будуть виведені з українських територій.
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он сядет на Бутылку от "шампанского".
до генеалогії орків
Замкнуте коло.
1). Не шкодити Збройним Силам Украіни.
2).Не давати коментарі по темам, які не розумієш.
3). Не підсижувати найвеличнішого.
В Московії є практично традицією вбивства царів, перевороти чи великі повстання після значних військових поразок.
Ну не буває чудес у вигляді того, щоб якійсь полк чи дивізія залишив позиції на фронті і рушив би маршем на москву...
Жесть на обрії
Окрім Оманських домовленостей були ще домовленості Агрохімії в Стамбулі, як аванс там була здача Азовців в полон.
А я хочу, чтобы их членоголового фюрера ***** повесили в Азовстали, рядом с всей его бандой.
Сміятись. Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.
Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає
У мить догорянь.
Моя Україна тривожиться,
Бунтує, буя.
На чорнім рабованім торжищі
Вкраїна моя.
Її догоряє майбутнє
І тужить, ридає,
І в передвечірній сутіні
Лиш руки ламає.
І дивиться в небо - о, де вони
Надії і голуби?
Лиш демони, демони, демони
Старої ганьби.
Злітаються - ніби на здобич,
Злітаються спроквола
На роздоріжжя розтоптані,
Розіп'яті край села.
Василь Стус
Бо якщо Україна буде зараз вести переговори -це все призведе до васальної залежності України від Росії
Тому мабуть в Росії хибні уявлення щодо України бо Україна не для того багато втрачала щоб піти на умови ПУТЛЕРА
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
Ні, краще ми вже зі своїм, товстим, повоюємо.
Ты с годовой вообще дружишь или просто перепуганная девушка, под мужским ником?
Понятно что есть мрази которые зарабатывают на войне. Ну так если ты знаешь кто подымай хотя бы резонанс в СМИ, собирайтесь волонтёрами, вообщем вариантов куча....
>Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор
Я не думаю, що в ЗСУ цього не знають, чи не хочуть.
Вони воюють, як уміють, і не нам, цивільним, судити - а чи з наявними ресурсами можна зробити щось більше чи краще.
Ніхто спеціально не планує «місяцями сидіти в окопах». Так складається обстановка. І у 2-й світовій війні перелам наступив аж через два роки.
Війна - це завжди трагедія. Але надія перемогти робить її оптимістичною, бо лише при перемозі є хоч якісь, зі сльозами на очах, виправдання понесеним жертвам.