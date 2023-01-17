Росія хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія погрожує Україні ескалацією конфлікту, оскільки хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах.

Про це він заявив в інтерв'ю японській телекомпанії NHK, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, росіяни вже знають, що їхня "спеціальна військова операція" провалилася.

Тепер у них є лише одна мета - зберегти власний "режим", сказав міністр.

Очільник Міноборони заявив, що стратегічною метою росіян є сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалації. За його словами, росіяни хочуть зберегти обличчя й представити себе переможцями.

Міністр оборони заявив, що росіяни прагнуть захопити Донецьку та Луганську області, намагаючись представити свою "військову операцію" як успішну для свого електорату. Він зазначив, що російські військові прагнуть взяти під контроль Бахмут, український опорний пункт на Донеччині.

Резніков також наголосив, що Україна не відступить від своєї позиції, що вона розпочне переговори з Москвою лише після того, як російські війська будуть виведені з українських територій.

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