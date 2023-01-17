Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях.

Об этом он заявил в интервью японской телекомпании NHK, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, россияне уже знают, что их "специальная военная операция" провалилась.

Теперь у них есть только одна цель – сохранить собственный "режим", сказал министр.

Глава Минобороны заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. По его словам, россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

Министр обороны заявил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою "военную операцию" как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.

Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

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