Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях.
Об этом он заявил в интервью японской телекомпании NHK, передает Цензор.НЕТ.
По словам Резникова, россияне уже знают, что их "специальная военная операция" провалилась.
Теперь у них есть только одна цель – сохранить собственный "режим", сказал министр.
Глава Минобороны заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. По его словам, россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями.
Министр обороны заявил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою "военную операцию" как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.
Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.
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он сядет на Бутылку от "шампанского".
до генеалогії орків
Замкнуте коло.
1). Не шкодити Збройним Силам Украіни.
2).Не давати коментарі по темам, які не розумієш.
3). Не підсижувати найвеличнішого.
В Московії є практично традицією вбивства царів, перевороти чи великі повстання після значних військових поразок.
Ну не буває чудес у вигляді того, щоб якійсь полк чи дивізія залишив позиції на фронті і рушив би маршем на москву...
Жесть на обрії
Окрім Оманських домовленостей були ще домовленості Агрохімії в Стамбулі, як аванс там була здача Азовців в полон.
А я хочу, чтобы их членоголового фюрера ***** повесили в Азовстали, рядом с всей его бандой.
Сміятись. Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.
Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає
У мить догорянь.
Моя Україна тривожиться,
Бунтує, буя.
На чорнім рабованім торжищі
Вкраїна моя.
Її догоряє майбутнє
І тужить, ридає,
І в передвечірній сутіні
Лиш руки ламає.
І дивиться в небо - о, де вони
Надії і голуби?
Лиш демони, демони, демони
Старої ганьби.
Злітаються - ніби на здобич,
Злітаються спроквола
На роздоріжжя розтоптані,
Розіп'яті край села.
Василь Стус
Бо якщо Україна буде зараз вести переговори -це все призведе до васальної залежності України від Росії
Тому мабуть в Росії хибні уявлення щодо України бо Україна не для того багато втрачала щоб піти на умови ПУТЛЕРА
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
Ні, краще ми вже зі своїм, товстим, повоюємо.
Ты с годовой вообще дружишь или просто перепуганная девушка, под мужским ником?
Понятно что есть мрази которые зарабатывают на войне. Ну так если ты знаешь кто подымай хотя бы резонанс в СМИ, собирайтесь волонтёрами, вообщем вариантов куча....
>Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор
Я не думаю, що в ЗСУ цього не знають, чи не хочуть.
Вони воюють, як уміють, і не нам, цивільним, судити - а чи з наявними ресурсами можна зробити щось більше чи краще.
Ніхто спеціально не планує «місяцями сидіти в окопах». Так складається обстановка. І у 2-й світовій війні перелам наступив аж через два роки.
Війна - це завжди трагедія. Але надія перемогти робить її оптимістичною, бо лише при перемозі є хоч якісь, зі сльозами на очах, виправдання понесеним жертвам.