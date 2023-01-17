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Новости Война
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Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, - Резников

путін,пєсков

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях.

Об этом он заявил в интервью японской телекомпании NHK, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, россияне уже знают, что их "специальная военная операция" провалилась.

Теперь у них есть только одна цель – сохранить собственный "режим", сказал министр.

Глава Минобороны заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. По его словам, россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

Министр обороны заявил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою "военную операцию" как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.

Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

Читайте: Резников и Столтенберг встретятся на полях "Рамштайна"

россия (95418) Резников Алексей (1170) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+40
Ніяких бл# переговорів з терористами.
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17.01.2023 16:51
+31
мона представить, яка баба і мама красава!!! ))
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17.01.2023 16:48
+30
такий парєнь..був 😭
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17.01.2023 16:42
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хоче - перескоче, через буй собачий
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17.01.2023 16:40 Ответить
Путин будет допущен-опущен за стол переговоров только при одном условии:

он сядет на Бутылку от "шампанского".
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21.01.2023 12:18 Ответить
Дуже змістовне і корисне повідомлення. Висловлене вже всоте.
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17.01.2023 16:41 Ответить
Коли новин немає - треба ж хоч на щось траф лити. Хтось зайде - рекламку клацне. Хазяїну сайта дєнюшка капне. Будуть хоч в сотий раз одне й те саме писати. Бізнес - нічого особистого. Чую світить мені за це бан у черговий раз )))
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17.01.2023 17:32 Ответить
Не дочекаетесь бану....
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17.01.2023 18:29 Ответить
такий парєнь..був 😭
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17.01.2023 16:42 Ответить
мона представить, яка баба і мама красава!!! ))
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17.01.2023 16:48 Ответить
а які дітки в такого красеня - страшно уявити
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17.01.2023 16:51 Ответить
смєшеніє кровей дає невообразімую красоту )) а тут кровя та ще й смєшенієм пород добавлені )) там деткі - страшні до ужаса красені )))
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17.01.2023 17:00 Ответить
кобель и ярочка - сладкая парочка
до генеалогії орків

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17.01.2023 17:07 Ответить
Мона! Мона! Мона лижет!
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17.01.2023 17:16 Ответить
що то за чорт на лапах? ...красівий плятьььь, вже й надворі стемніло...
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17.01.2023 16:50 Ответить
мабуть це його найвдаліше фото)))
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17.01.2023 17:14 Ответить
й те отфотошоплене до прєдєла. далі фотошоп оказався безсілєн )))
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17.01.2023 17:21 Ответить
пох что хочет питерский покойник пох"й
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17.01.2023 17:29 Ответить
а нє, красунечко, ніякі небеса! - в пекло, тільки в пекло!
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17.01.2023 21:22 Ответить
Зелебобік підмахнув би вже ***** і став би наполеончіком османськім. Но нарід підвів воювати бачте захотів.
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17.01.2023 16:42 Ответить
Що ви мелете,зеленський який любит владу захоче щоб його коли захоплять орки повісили за яйца?,бо коли прийдуть орки він навіть гауляйтером не буде а буде публічно засуджен або страчен показово,разом зі всіма зеленими і він і всі це розуміють ,кінчайте постити свої методічки що зеленский сдав би Україну
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17.01.2023 16:49 Ответить
Так, кацапи навіть гауляйтера розкручують - Мертвечука. Для Зелі тепер - перемога, або смерть. ***** йому спротив не пробаче.
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17.01.2023 17:02 Ответить
Він її таки здав, але українці таки дали відсіч окупанту. Тепер зеленосяйний щодня читає патріотичні тексти, зміст яких тут же забуває.
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17.01.2023 17:03 Ответить
Ага, читає перед сном як молитву до українського народу щоб залишили у спокої його яйця після перемоги
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18.01.2023 02:26 Ответить
А чего кацапские символы войны так случайно совпали с его инициалами?
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17.01.2023 19:39 Ответить
В Омані йому інше обіцяли,але він не виконав завданя,навіть паризької зустрічі,тому клоуном на корпоратив візьмуть,а не повісять. Сальдо ж не повісили,тай багато слуг теж не обділили владою на окупованих.
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17.01.2023 19:54 Ответить
Резников завидует популярности Абдристовича!
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17.01.2023 16:43 Ответить
раіся на своїх умовах може сісти виключно на пляшку
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17.01.2023 16:44 Ответить
або в Гаагу
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17.01.2023 16:52 Ответить
Не піде Україна на кабальні умови Терористичної *********, а отже рашистські ракети й надалі вбиватимуть мирних українців у їхніх будинках. По-іншому вони просто не вміють.
Замкнуте коло.
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17.01.2023 16:46 Ответить
До тих пір, поки в нас не будуть ракетів/дронів, якими можна буде знищувати ракетоносії, аеродроми та заводи з виготовлення ракет. Або це швидко знайдемо/виготуємо, або вони продовжать террор.
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17.01.2023 17:08 Ответить
Якщо ви не помітили, вже атакуємо аеродроми і знищуємо стратегичні ракетоносіі. Однієї наявності недостатньо, а по-друге: швидко тільки котики котяться, нажаль.
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17.01.2023 19:54 Ответить
Ви забули один нюанс: на відміну від кацапів, ми вбиваємо вбивць, а вбивці намагаються атакувати в рази більшу верству населення, розмиваючи свої зусилля. Тому коло насправді не замкнуте, а закінчиться нашою перемогою.
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17.01.2023 19:52 Ответить
Цікава у Вас математика) Ну нехай... я тільки За.
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17.01.2023 20:09 Ответить
Місце раССєї під столом.. від стульчика до стульчика,займатись своєю улюбленую справою - с0сать.. вибачте..
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17.01.2023 16:47 Ответить
Крч хотят получить всё то же самое, что силой, но на шару. Фантазеры
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17.01.2023 16:49 Ответить
Посадова інструкція Резнікова.
1). Не шкодити Збройним Силам Украіни.
2).Не давати коментарі по темам, які не розумієш.
3). Не підсижувати найвеличнішого.
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17.01.2023 16:50 Ответить
На*уй-це туди, за кацапським крейсером!
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17.01.2023 16:50 Ответить
На своїх умовах хіба на велік без сідла сядуть )))
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17.01.2023 16:50 Ответить
Ніяких бл# переговорів з терористами.
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17.01.2023 16:51 Ответить
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17.01.2023 16:51 Ответить
Добре. А поки що - хай посидить на пляшці
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17.01.2023 16:52 Ответить
рашці поки не наваляти -- на переговори не піде . По путі ми ж недокраіна .
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17.01.2023 16:53 Ответить
сосія хоче за щічку
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17.01.2023 16:54 Ответить
На *** они сядут а не на переговоры. В любом случае. С zомбаками ниприкаких обстоятельствах за стол тем более переговоров не садятся. Вспомните Грузию и Молдову которые сели за стол переговоров с кацапоидами.
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17.01.2023 16:56 Ответить
Для того кацапня і створила нам таку ситуацію, як з Молдовою і Грузією. І якщо погодимося на "переговори" не вибивши тварюк з нашої землі, то закінчимо, як і вони.
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17.01.2023 16:59 Ответить
Нехай ті зелені тварі спочатку відправлять когось із своїх сімей на фронт в окопи Бахмута і Соледару, а потім сідають з вбивцями своїх дітей, батьків, друзів, родичів за стіл переговорів
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18.01.2023 02:33 Ответить
************ режиму взагалі нічого не загрожує, навіть коли він повністю просре війну. Стадо міцно сидить на пляшці, а усіляких особо активних гіркіних-срунових легко прибрати.
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17.01.2023 16:56 Ответить
Загрожує-загрожує... інакше би не метушилися б так.
В Московії є практично традицією вбивства царів, перевороти чи великі повстання після значних військових поразок.
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17.01.2023 18:05 Ответить
Згоден, про переворот, а тим більше громадянську війну не вірю.
Ну не буває чудес у вигляді того, щоб якійсь полк чи дивізія залишив позиції на фронті і рушив би маршем на москву...
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17.01.2023 18:36 Ответить
чвк вагнер із радістю
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17.01.2023 19:57 Ответить
На мосвабад - ні,а от на Краснодар(і там проголосити незалежність) - легко!
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17.01.2023 20:00 Ответить
Боневтік бубочний готує мирну угоду з Кацапієй у кінці лютого
Жесть на обрії
Окрім Оманських домовленостей були ще домовленості Агрохімії в Стамбулі, як аванс там була здача Азовців в полон.
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17.01.2023 16:57 Ответить
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17.01.2023 18:32 Ответить
Чё тут смайлика с **** нету?
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17.01.2023 16:58 Ответить
Та це проблєма... ...дехвіцит
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17.01.2023 17:30 Ответить
ой, та що весь час: переговори, та переговори... війна ще буде 2-3 роки, тільки потім будуть переговори... Кацапстан ще не використав всі карти, от коли передохнуть мобікі, техніку розхреначать, з голоду буде дохнути плебс - тоді будуть переговори.
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17.01.2023 16:58 Ответить
Скільки буде тривати вирішується не у Мосві,а в Брюселі!
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17.01.2023 20:03 Ответить
кацапня хочет...
А я хочу, чтобы их членоголового фюрера ***** повесили в Азовстали, рядом с всей его бандой.
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17.01.2023 17:01 Ответить
Моя Україна забула
Сміятись. Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.

Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає
У мить догорянь.

Моя Україна тривожиться,
Бунтує, буя.
На чорнім рабованім торжищі
Вкраїна моя.

Її догоряє майбутнє
І тужить, ридає,
І в передвечірній сутіні
Лиш руки ламає.

І дивиться в небо - о, де вони
Надії і голуби?
Лиш демони, демони, демони
Старої ганьби.

Злітаються - ніби на здобич,
Злітаються спроквола
На роздоріжжя розтоптані,
Розіп'яті край села.

Василь Стус
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17.01.2023 17:03 Ответить
Сильно.👍
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18.01.2023 04:12 Ответить
Свої умови рабсєя має запхати якомога глибше у свою смердючу лапотну дупу...
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17.01.2023 17:03 Ответить
А навіщо нам ця інформація?
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17.01.2023 17:08 Ответить
На своїх умовах вона може сісти тільки на "резиновую попу"
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17.01.2023 17:10 Ответить
зе команда вже недождеться переговорів, відмінений наступ ,обстріли кораблів, котрі вже в чорному морі роблять що хочуть скоро в одесу зайдуть ,де наші підводні дрони флот збирали гроші всі громадяни ,обстрілу кримського мосту,обьектів в росії ,каховка вже без військ російських проситься щоб звільнили ,влада все на домовленостях живе ,страждають люди зсу постійні обстріли а наступу немае тільки наступ може відвернути обстріли,не можуть влада хай піде прийдуть комбати переможного 2014 року і тисячі добровольців котрих не беруть на фронт і ми звільнемо мелітополь і каховку за суткі
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17.01.2023 17:17 Ответить
"На своїх умовах" вона може сісти тільки на пляшку!
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17.01.2023 17:24 Ответить
Які нафіг переговори? У них буде громадянська війна мінімум 5 років, а потім їх не стане.
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17.01.2023 17:25 Ответить
Вони вже задовбали всіх своїми єдиноправильними висерами. Вірю тільки ЗСУ. нашим надійним братам з усього нормального світу і всім отут то рекомендую.
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17.01.2023 17:30 Ответить
Подмена понятий базовых. Любые переговоры ведут равные участники. И всегда стремятся договорится. При этом идя на уступки и условия друг друга. По возможности уступки равные бывает, либо с минимальным перевесом. Тогда возможен результат и подписание базовое заявленых условий. Мы ведь тоже стоим на своих условиях, по границе 1991г. Что для них невозможно. И нам не подходит категорически условия той стороны. Война продолжается. Но тоже два варианта---победа или капитуляция.
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17.01.2023 17:35 Ответить
В якості контрибуцій за агресію проти України, вбивства сотень тисяч українського народу, потрібно вимагати деокупації до кордонів 1918р. Лише на таких умовах завершення розпочатої агресором війни можна вважати справедливим.
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18.01.2023 02:50 Ответить
Со всех каналов аналов **********, каждый день и каждый час, идут фашистские наративы о захвате всей Украины и дальнешем перераспределении мира под *********, естественно не забывая о поддержке стоящего в тени Китая. Всё это пришествие кровавого фашистского руzzкого мира на демократические страны должно было успешно начаться с полного захвата Украины. Но что-то пошло не так...
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17.01.2023 17:41 Ответить
Тому Україна і не веде і не буде вести кабальні для себе переговори.
Бо якщо Україна буде зараз вести переговори -це все призведе до васальної залежності України від Росії
Тому мабуть в Росії хибні уявлення щодо України бо Україна не для того багато втрачала щоб піти на умови ПУТЛЕРА
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17.01.2023 18:02 Ответить
нормальні так
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
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17.01.2023 18:32 Ответить
нормальні так
тільки де ви бачили нормальних на парашці?
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17.01.2023 18:36 Ответить
а ХУ-ХУ не Хо-Хо????
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17.01.2023 19:30 Ответить
Спочатку «худий мир», а потім - худий кінець.

Ні, краще ми вже зі своїм, товстим, повоюємо.
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18.01.2023 04:16 Ответить
На своїх умовах воно може сісти тільки на електричний стілець! І те, ці умови повинні торкатися тільки того, чи зав'язувати йому очи, чи ні!!!
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17.01.2023 18:19 Ответить
Зеублюдки,если бы вы не продали Украину ***** год назад,но народ не дал,то не пришлось бы сейчас *************. Надеюсь после войны увижу ваши тушки на столбах любимого Крещатика,предатели ***** с 95 квартала. Что бы вы сдохли раньше.
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17.01.2023 18:25 Ответить
Пан Зеленский ! Вы границу для желающих откройте уехать, а ты бери тварь (убийца ) и ***** если тебе надо со своими блеать рашиками! Вас политики не навижу
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17.01.2023 19:05 Ответить
То есть по твоему мужчины которые из-за границы вернулись с насиженных мест любят Зеленского?! А не вернулись чтоб помочь хоть как-то своей Родине?!
Ты с годовой вообще дружишь или просто перепуганная девушка, под мужским ником?
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17.01.2023 19:33 Ответить
Покажи хоть одного?????? А тёлочка наверно ты )))) которая любит кровь и бабки((((
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30.01.2023 20:31 Ответить
Недоразвитый та даже я мне 56лет приехал с Нидерландов, потому что здесь нужнее. И таких много которые из-за границы приехали Родину защищать и молодых кстати тоже. И вернулись не ради Зели, а потому что на Украину напала рашка, разницу вкуриваешь олень и никто не ноет что тяжело и плохо. Политиков оно ненавидит. На нас напал ху*ло, вот и их нужно уничтожать. Не берут в армию, есть куча других способов помочь, например волонтёрская помощь воинам на нуле и т.д. Так что не ной, возьми себя в руки и найди себя, а не за границу убегать, чтоб иностранцы ржали с тебя что за юбками прячется он....
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30.01.2023 20:45 Ответить
А за щеку путя и его любовник письков не хотят взять скрепненько...
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17.01.2023 19:28 Ответить
Так здохни за непонятые идеи,пока мажоры бабки считают ,или тебе война тоже выгодная?
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07.02.2023 20:41 Ответить
Ты это вообще кому написал???????
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07.02.2023 21:50 Ответить
Я так здесь как правило не выражаюсь. Пошел на х*й ***** недоразвитый. Какие непонятные идеи, ты вообще ********. На нас напали рашисты убивают наших детей, женщин, стариков, я уже не говорю за разрушения. А ты чмо говоришь непонятные идеи. Завали свое хлебало...
Понятно что есть мрази которые зарабатывают на войне. Ну так если ты знаешь кто подымай хотя бы резонанс в СМИ, собирайтесь волонтёрами, вообщем вариантов куча....
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07.02.2023 21:57 Ответить
Дивно якось(Слабо собі уявляю,що ***** збирає знову всіх в бальшом залі,і заявляє ,що він чи вони передумали і до складу рашки входять лиш два регіони,а інші два напів повертаються Україні((А репарації,а суд ?(((
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17.01.2023 19:32 Ответить
За стіл вона хоче сісти... а на бутилку, вона не хоче сісти !???
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17.01.2023 21:07 Ответить
Роіся хоче, пісюна посмокче.
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17.01.2023 21:46 Ответить
приймайте мої умови, інакше семеро мене не втримають - царь лаптеногих мовить. На цьому світі і восьмеро не втримають царя.
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17.01.2023 21:58 Ответить
Резніков не договорює що казав на це Зеля.
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17.01.2023 22:12 Ответить
Сесть может!,но только на бутылку от савиетьського шампанского!
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17.01.2023 22:24 Ответить
расея може сісти тільки на йух,а не за стіл переговорів.
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17.01.2023 22:34 Ответить
Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор
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18.01.2023 02:17 Ответить
@

>Потрібно самим ескалувати конфлікт і йти в наступ і звільняти окуповані землі, а не місяцями чекати коли в наступ піде агресор

Я не думаю, що в ЗСУ цього не знають, чи не хочуть.
Вони воюють, як уміють, і не нам, цивільним, судити - а чи з наявними ресурсами можна зробити щось більше чи краще.

Ніхто спеціально не планує «місяцями сидіти в окопах». Так складається обстановка. І у 2-й світовій війні перелам наступив аж через два роки.

Війна - це завжди трагедія. Але надія перемогти робить її оптимістичною, бо лише при перемозі є хоч якісь, зі сльозами на очах, виправдання понесеним жертвам.
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18.01.2023 04:30 Ответить
 
 