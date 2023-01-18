Лавров: О мирном плане Зеленского "не может быть и речи"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативе не может быть и речи", - сказал Лавров.

Он также заявил, что переговоры не могут быть хотя бы потому, что президент Украины, по его словам, "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

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