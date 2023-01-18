Лавров: О мирном плане Зеленского "не может быть и речи"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативе не может быть и речи", - сказал Лавров.
Он также заявил, что переговоры не могут быть хотя бы потому, что президент Украины, по его словам, "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".
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Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій
та й ***** з ними
У вашого пуйла у валізу теж навалено все що можна (і що не можна також) -- і нічого, живете якось з цим.
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Все він розуміє і знає, чим це все закінчиться.
І якщо відкинути обов'язкове "бла-бла-бла" про пабєду", то ключова фраза - "...как дальше жить - я не представляю себе"
Коні - дуже розумні тварини!
А це - віслюк...
росія країна умалішених
Ждём вторую.
Москалі за все заплатять.
А для чого Україні тоді переговори? Щоб ПУТЛЕР далі пішов?
Україна має єдиний шлях це вибивати ворога зі своєї землі
Ну а непівдохлих та маразматичних тим більше...
Давненько не було, я вже надіявся що здохло
А то, треба врахувати ситуацію яка склалася на землі, а як саме - здогадайтеся самі, давай, напиши на папері свої десять пунктів, невже так складно сформолювати як саме ви бачите мир та припинення военних дій чи, як воно там у вас, сво?