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Новости Война
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Лавров: О мирном плане Зеленского "не может быть и речи"

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативе не может быть и речи", - сказал Лавров.

Он также заявил, что переговоры не могут быть хотя бы потому, что президент Украины, по его словам, "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, - Резников

Зеленский Владимир (20268) Лавров Сергей (2292) россия (95418) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+121
Вы еще не видели "мирный" план Залужного.
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18.01.2023 12:28
+49
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18.01.2023 12:32
+42
Прикольно . Лошадь в очках .
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18.01.2023 12:26
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Прикольно . Лошадь в очках .
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18.01.2023 12:26 Ответить
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18.01.2023 13:15 Ответить
прикольно : лошадь говорящая
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18.01.2023 14:03 Ответить
Вы еще не видели "мирный" план Залужного.
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18.01.2023 12:28 Ответить
Таки да))))
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18.01.2023 14:20 Ответить
Сама краща відповідь! Клас!
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18.01.2023 14:21 Ответить
радите цапам все таки вибрати план від злиденського?
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18.01.2023 17:14 Ответить
А кто их спрашивать будет? Залужный от лица всех в ЗСУ уже сказал все, что думает про переговоры с рашей
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18.01.2023 18:55 Ответить
Шось не чув про мирний план. Була розмова, щоб орки забралися геть, а потім переговори про відшкодування.
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18.01.2023 12:28 Ответить
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18.01.2023 12:32 Ответить
Та йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Где еще карта? как будто Николашка-2 со своей семьей гудственно кончил. Да и Ленин в Горках... было бы не хило под надзором Павлова...
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18.01.2023 12:53 Ответить
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18.01.2023 13:03 Ответить
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18.01.2023 13:05 Ответить
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18.01.2023 13:42 Ответить
😂
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18.01.2023 14:28 Ответить
На это чучкло комуняки дрочат до сих пор.
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18.01.2023 14:35 Ответить
Там таку "формулу" написали, що Лавров з Путлером нічого не зрозуміли. Ми теж.
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18.01.2023 15:39 Ответить
Овса подвезли наверное некачественого сегодня ему.
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18.01.2023 12:28 Ответить
Цікава думка
‼️‼️‼️
Україні варто долучитись до популяризації не лише ідеї демонтажу РФ задля спільної безпеки, але й ідеї денуклеаризації Росії як умови зняття санкцій

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18.01.2023 12:28 Ответить
це вже....проходить в данний час..вважаю що світові політики усвідомлюють,що правда не всі,"сохраніть ліцо" до сих пір хочуть рашці...про )(уйла вже мова не йде.
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18.01.2023 12:44 Ответить
Лошадь, иди съешь овса с коксом, тебя не спрашивают.
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18.01.2023 12:29 Ответить
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18.01.2023 12:29 Ответить
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18.01.2023 15:16 Ответить
Тіпа коняку хтось пита...ІГО-ГО-ГО
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18.01.2023 12:29 Ответить
Що його не влаштовує? Що доведеться відповідати за скоєні злочини?
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18.01.2023 12:30 Ответить
Так,заборонив. Так що нехай коник не натякає, що хоче переговорів
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18.01.2023 12:31 Ответить
когда уже усыпят это животное
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18.01.2023 12:34 Ответить
мені подобається істерика коняки
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18.01.2023 12:35 Ответить
Дебіл_ля.
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18.01.2023 12:36 Ответить
Зі скаженими фашистами переговори взагалі вести неможливо.
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18.01.2023 12:37 Ответить
кацапів щось не влаштовує?
та й ***** з ними
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18.01.2023 12:37 Ответить
"...план, де навалено все, що можна..."

У вашого пуйла у валізу теж навалено все що можна (і що не можна також) -- і нічого, живете якось з цим.
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18.01.2023 12:37 Ответить
запах родіни
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18.01.2023 12:45 Ответить
правильно, с вами переговоры могут быть только через оптический прицел
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18.01.2023 12:38 Ответить
Дайте цій коняці грам никотину, заіпав вже.
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18.01.2023 12:38 Ответить
Лошадь - алкоголик
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18.01.2023 12:38 Ответить
Ага,а їх ультиматум НАТО до 24 лютого про відведення блоку до кордонів 1997 року не був абсурдним?((
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18.01.2023 12:38 Ответить
А Вас ослойобів ніхто і питати не буде, він Вас не стосуєця ,Вас змусять його виконати от і все
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18.01.2023 12:41 Ответить
ну так нам і не треба, щоб ви говорили - виконуйте його мовчки
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18.01.2023 12:41 Ответить
Цель путлера -возрождение расейской империи.Либо под видом фейковой интеграции.Когда страны бывшего ссср добровольно отказываються от элементов независимости и входят в состав рашки.Либо через нападение.Огрызки путлеру в виде крыма и востока дамбассии не нужны.Это чисто предлог якобы защита ватанов на востоке и в крыму.Даже если бы в Украине жило 100 процентов украинцев путлер все равно бы напал.Ему нужны все территории.Поэтому единственный вариант-это разгромить путлеровцев и освободить оккупированные территории.
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18.01.2023 12:42 Ответить
"добровільно" варто було б в лапки взяти, бо це не ніколи не буває добровільно. А Крим - для русскіх це плацдарм для нападу і між іншім не тільки на Україну.
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18.01.2023 13:53 Ответить
«Эта война когда-то закончится, мы отстоим правду, но как дальше жить - я не представляю себе, - сказал министр на пресс-конференции МИДа по итогам 2022 года.
______________________________________________________________________________
Все він розуміє і знає, чим це все закінчиться.
І якщо відкинути обов'язкове "бла-бла-бла" про пабєду", то ключова фраза - "...как дальше жить - я не представляю себе"
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18.01.2023 12:43 Ответить
да-да і "цілим Світом хочуть керувати ті, хто своїм .... керувати не встані".
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18.01.2023 13:54 Ответить
Ничего подобного. Дикая лапотная орда не деградировала, она всегда такой была и есть. Поэтому ее надо уничтожить. Вместе с быдлом, живущим в ней.
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18.01.2023 14:38 Ответить
Скрепные поносцы называют это : отрицательный рост развития.
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18.01.2023 15:22 Ответить
Говорящая кобила...
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18.01.2023 12:54 Ответить
У вас была возможность иметь дело с президентом, который давал нормальный план решения проблемы. Минские договоренности назывался. Но вы отказались. Теперь не нойте.
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18.01.2023 12:55 Ответить
Кому интересно мнение грустной лошади?
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18.01.2023 12:58 Ответить
Тогда про государство россия не может быть и речи...
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18.01.2023 13:00 Ответить
Блин, хромая лошадь начала косить под абд.ыстовича...
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18.01.2023 13:01 Ответить
От реально, хтось справді вважав, що вони оголошують мобілізацію аби миритися (тим паче, на умовах Зеленського)? Вони зробили ставку на виснаження та продавлювання за рахунок величезної чисельної переваги та більшої кількості озброєнь і впевнені, що досягнуть свого.
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18.01.2023 13:03 Ответить
Озброєння там вичерпується, а ось мясопакети там у безмежній кількості. і якщо треба буде, путін усіх 140 мільйонів пустить на перегній
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18.01.2023 13:17 Ответить
Звісно, при такому інтенсивному використанні інакше й бути не могло, але тим не менш, вони продовжують його виготовляти та відновлювати і все ще мають більшу кількість, ніж ми. Відносно живої сили, то саме так - вони готові хоч усіх покласти і це аж ніяк не привід для оптимізму та жартів про мобіків, які у нас та **********.
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18.01.2023 13:35 Ответить
Не може, то й не може - про що з ********** розмовляти?
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18.01.2023 13:04 Ответить
А кто вообще лошадь спрашивал..
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18.01.2023 13:07 Ответить
Коняка прокинулась , мабуть , кокс забористий прибув
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18.01.2023 13:08 Ответить
ну и иди ***** *************** коняка..........................
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18.01.2023 13:17 Ответить
Дарма ви їого порівнюєте з конякою...
Коні - дуже розумні тварини!
А це - віслюк...
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18.01.2023 13:17 Ответить
Seule la "paix russe" est acceptable. Nous savons ce que cela signifie....
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18.01.2023 13:18 Ответить
Kogda uzhe eta tvar' podavitsya ovsom !!!!
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18.01.2023 13:32 Ответить
Хто у умалішених питає думку
росія країна умалішених
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18.01.2023 13:35 Ответить
Убейся об стену, животное
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18.01.2023 13:37 Ответить
Ну, лашатка, якщо не влаштовує - можемо запропонувати тільки Гаагу. Як варіант - можеш убитися апстєну.
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18.01.2023 13:40 Ответить
На самом деле, все очень мрачно. Это говорит , о том ,что они собираются продолжать. И им уже помогает Китай и сев Корея. Мне , сразу вспоминается, Корейская война . Китай может помогать не только оружием . . А Запад очень долго раскачевается .
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18.01.2023 13:43 Ответить
Отже треба знищити ще пару сотень тисяч кацапських окупантів, а також херанути ракетами по "центрам прінятія решеній" у москві, в тому числі і по халупі лаврова. От тоді йому швидко сподобається український мирний план"... Якщо цей їблан виживе, звичайно.
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18.01.2023 13:45 Ответить
Овес нынче дорог.
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18.01.2023 13:49 Ответить
Первая стадия - отрицание.
Ждём вторую.
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18.01.2023 14:01 Ответить
*******
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18.01.2023 14:22 Ответить
Даже коняці зрозуміло, що миру з росією не може бути. Тільки знищення. Як це вбити в голову зельцю.
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18.01.2023 14:32 Ответить
У кого ще сумніви є, що вигрібна яма-404 має право на існування? *****№2, буде рохкати, що *****№1 не легітимний през-ив копростану!
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18.01.2023 14:36 Ответить
Никто и не собирается переговоры с кацапами вести, это для запада(избирателей) чтобы не хныкали, мол Украина хочет войны блаблабла. А так вот, распишитесь, Украина готова к миру, ну а кацапы против, поэтому бей кацапов спасай Землю!
Москалі за все заплатять.
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18.01.2023 14:47 Ответить
Тому Україна і не веде переговори з Росією. Бо за словами Лаврова Росія не хоче виводити свої війська з України
А для чого Україні тоді переговори? Щоб ПУТЛЕР далі пішов?
Україна має єдиний шлях це вибивати ворога зі своєї землі
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18.01.2023 14:52 Ответить
Про що розмовляти з конякою?
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18.01.2023 14:52 Ответить
стараются иллюзорно дух поднимать населению, пзда вам твари....
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18.01.2023 14:57 Ответить
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18.01.2023 15:13 Ответить
Загнанных лошадей пристреливают.

Ну а непівдохлих та маразматичних тим більше...
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18.01.2023 15:31 Ответить
Який Лавров -така і "формула". Більшого ні він ні Путлер не вартий.
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18.01.2023 15:35 Ответить
Нема мови, підписуй мовчки.
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18.01.2023 15:36 Ответить
О, кінь 🐎 обскубаний виліз на сцену

Давненько не було, я вже надіявся що здохло
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18.01.2023 15:37 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.01.2023 16:02 Ответить
Мирний план Зеленського це остання спроба зберегти Росію як державу, це спроба зберегти життя тисячам росіян. З кожним сходом сонця, кількість загиблих росіян тільки зростатиме: жорстока смерть, важкі осколочні поранення, відірвані кінцівки, покинуті тіла серед полів. Але до коняці Лаврову це не доходить. Дуже сумно. Пому питання вирішить ВСУ разом з нашими партнерами. Прощай Росія
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18.01.2023 16:30 Ответить
А де? Я питаю де? Де мирний план путіна, чи лаврова чи ррасії? Хтось бачив що вони пропонують, на ті ж самі десять пунктів та нехай навіть 15, але щось наповнено конкретикою?

А то, треба врахувати ситуацію яка склалася на землі, а як саме - здогадайтеся самі, давай, напиши на папері свої десять пунктів, невже так складно сформолювати як саме ви бачите мир та припинення военних дій чи, як воно там у вас, сво?
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18.01.2023 16:42 Ответить
Убрати з ОП російських шпигунів і всі операції ЗСУ будуть проходити на відменно. Десь тільки через років 10 українці діхнаються про цих "патріотів".
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18.01.2023 17:09 Ответить
 
 