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Лавров: Запад хочет "окончательно решить российский вопрос", как Гитлер – еврейский

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил страны Запада с Гитлером, а россиян – с евреями.

Такое сравнение он озвучил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию практически из всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЕС, той же задачей - окончательного решения "российского вопроса".

Также читайте: Лавров: О мирном плане Зеленского "не может быть и речи"

Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и намного более сознательных, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение", - сказал Лавров. .

Он также жаловался на то, что политологи в некоторых изданиях рассуждают о "деколонизации России", потому что "она им мешает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты дорисовали "усы Гитлера" символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев. ФОТО

Это не первое подобное висказывание Лаврова. Весной он сравнивал Зеленского с Гитлером через "еврейскую кровь". Министерство иностранных дел Израиля тогда резко отреагировало на высказывание Лаврова и визвало росыйского посла со страны, что бы высказать свой протест. 

Гитлер Адольф (163) евреи (311) история (2017) Лавров Сергей (2292) россия (95418)


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Топ комментарии
+69
Ясно. Це Захід вторгнувся в рашку. )))
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18.01.2023 13:41
+41
У коня пригорає. "Спецоперація" так іде по плану, що він остаточного вирішення українського питання переходить у остаточне вирішення російського
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18.01.2023 13:43
+34
конь ти гребаний... тобі що , вівса не хватало на твоїх просторах? поліз по чужим грядкам щипати, получай батога.. засковчало зараз пришиблена коняка.. тварюки, вас потрібно знищити...усіх.
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18.01.2023 13:43
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Страница 2 из 2
То есть все руZZские евреи?
Включая бурят монголов?
А у главного равнина рашки спросили?
И что он вам ответил?
Что? Послал? 😂
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18.01.2023 14:10 Ответить
Це мабуть побічні ефекти поїдання "овса"
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18.01.2023 14:13 Ответить
До речі, де протест їзраїльської амбасади?

Коняка трагедію еврейського народу перетворює на дешевий кацапський фарс
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18.01.2023 14:13 Ответить
Германія, Франція, Італія?
Вам ще недостатньо? Все ще хочете "сбєрєчь ліцо"?
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18.01.2023 14:13 Ответить
Кому і кобила нєвєста!(с)
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18.01.2023 14:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8 https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8

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18.01.2023 14:18 Ответить
як расєя українське...
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18.01.2023 14:18 Ответить
Россия, в отличие от безродных тогда -- не имевших своего государства -- евреев зае@ала своими действиями весь цивилизованный мир. Т.е. заслужила.
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18.01.2023 14:19 Ответить
А мир хочет мира и стабильности, а не вечно трястись от страха русского медведя -- нажмёт этот вечный неадекват на ядерную кнопку или не нажмёт.
Живите в мире -- и никто на вас и смотреть не будет.
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18.01.2023 14:34 Ответить
Лавров: Запад хочет "окончательно решить российский вопрос", как Гитлер - еврейский.
Он прогоговорился.
Просто, ему все еще сложно говорить за себя.
Именно Кремль ставил и ставит задачу прекроить этническую карту восточной Европы, в том числе "перевоспитать украинцев", сделать украинцев русскими. Не может быть сомнения в том, что в случае поражения Украины, Россия сделает все возможное для исчезновения украинской культуры и языка, в том числе, уничтоженит ее элиту и армию.
Тем самым, окончательно закрыв "украинский вопрос" в истории, который мешает Лаврову.
Это война больше, чем обычная, захватническая война, времен 1812 года. Наполеон в Кремле задумал куда более коварный план, он хочет уничтожить нацию.
Поэтому, это война за существование. В которой украинцы евреи.
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18.01.2023 14:20 Ответить
Коррекция - ***** хочет уничтожить всех наций, живущих вокруг России. И превращать их в таких же аморфных "россиян" без воли, которые без вопросов пойдёт делать всё что барину заблагорассудится.
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18.01.2023 17:33 Ответить
Його б слова та й Богу в вуха! Наскільки б всім легше стало. А по факту : Захід переляканий і обісраний, Рейган з Ейзенхаером в гробах крутяться
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18.01.2023 14:20 Ответить
ХУЦПА. Агресор видає себе за жертву - в основі політики виправдання.

Кремль вирішує українське питання, як т. Гітлер "єврєйскій вопрос", як т. Сталін депортаціями, голодомором і т.п. "національний вопрос" українців та інших народів імперії.
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18.01.2023 14:20 Ответить
Не потрібно було рятувати Підерацію на початку 90-х та в дефолт. Бачимо до чого приводить милосердя до кацапських свинособак":

...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.

Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн грузов. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.

Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…

Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...

Александр НЕВЗОРОВ
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18.01.2023 14:22 Ответить
..

Все как у Булгакова в Собачьем сердце

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18.01.2023 15:01 Ответить
ніжки "Буша"
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18.01.2023 17:21 Ответить
А заскулил потому что понимают что мордору п...да
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18.01.2023 14:22 Ответить
остання надія кремлівських виродків на виживання це - скрепнодовбанутий, рузько-рабський нарот. це їх останній бойовий аргумент проти усього цивілізованого світу, і тут точно аналоховнет.
лаврушка - покидьок в чому вже ніхто не має сумніву, свій висер він оприлюднив свідомо бо точно знає реакцію цівілізованого світу на цю ахінею зате буде шо кинути своїм свинособакам і пащеками скабєєванутих пропагандонів роздмухати по всьому Мордору.
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18.01.2023 15:40 Ответить
мустанг обкуреный
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18.01.2023 14:23 Ответить
не мустанг, а мерин
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18.01.2023 16:21 Ответить
Ця падла забула, хто почав у 1939 році другу світову війну??? Проблема у тому, що світ не хотів своєчасно нагадати "переможцю" його гріхи, бо тоді було "не на часі ???... Тепер знову розплачуємось разом з усією Європою....
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18.01.2023 14:24 Ответить
розпочали у співпраці з нацистами, а зараз розповідають про Бандеру і як він "співпрацював з нацистами", тому йому з їх колокольні прощення немає.
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18.01.2023 17:23 Ответить
Нагадайте дебілу, як утворювалась російська імперія, як росіяни остаточно вирішували питання десятків народів і націй, які вони завойовували...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
Всі території які в неї ввійшли "мирными договорами по итогах войны"
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18.01.2023 14:26 Ответить
Так они сейчас "окончательно" решают вопрос национальных республик.
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18.01.2023 14:31 Ответить
"Русь прирастает землями" - так было всю их историю.
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18.01.2023 16:27 Ответить
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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18.01.2023 14:27 Ответить
"Не кради и не лги! Правительство России не терпит конкуренции". (Цитата Солженицина А. И.)

"Никого мы так ловко не обманываем, как свой народ". (Примаков Е. М. Председатель правительства РФ 1999 год.)

" Ибо приходится обманывать свой народ, дабы сохранить его доверие". (Иван Грозный.).

Нас и обманывать не надо, я сам обманываться рад.А.С. Пушкин
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18.01.2023 15:04 Ответить
cрузьке питання вирішить Україна!
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18.01.2023 14:27 Ответить
Захід хоче вирішити "російське" питання, як свого часу вирішив "Гітлеровське"!
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18.01.2023 14:29 Ответить
🤣
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19.01.2023 07:38 Ответить
Так вы сами ублюдки напросились, как и десятки и сотни лет назад напрашивались, чтобы мир наконец окончательно решил "ваш вопрос".
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18.01.2023 14:34 Ответить
Його безглузду маячню хоч хтось сприймає інакше, ніж фоновий шум? Гадаю, лише тупі лапотнікі.
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18.01.2023 14:36 Ответить
Настоящая фамилия "чисто" рузького лаврова -серго калантаров, который есть чисто армянином из Тбилисской армянсой диаспоры. Одим словом настоящий славянин , как и тувинцы, буряты, мордвины , якуты и другие чисто славянские народности рашки
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18.01.2023 14:37 Ответить
Да. Рускій міръ от еврейского мальчика из армянской семьи с грузинского Тбилиси.
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18.01.2023 14:42 Ответить
Настоязая фамилия Лаврова даже не Калантаров, а Калантарян, ну чисто русская.
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18.01.2023 15:05 Ответить
Российская Империя, которую в Кремле хочет вернуть, была колониальной империей. СССР тоже. Сегодняшняя Россия туда же, они же от бывших колоний не открестились. Так что всё верно.
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18.01.2023 17:36 Ответить
Росія сама неоднократно заявляла про необхідність остаточного питання щодо українців. То чому вони ображаються коли світ бажає діяти дзеркально?
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18.01.2023 14:38 Ответить
Шо но городит? Навеное овса прокисшего перекушал. Запад точно хочет решить парашный вопрос, но не как гитлер российский, а как решили вопрос С немецким национал-социализмом и итальянским фашизмом.
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18.01.2023 14:42 Ответить
В що тут поганого? Треба остаточно вирішувати "рузке питання" і негайно. Крапка.
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18.01.2023 14:42 Ответить
Дебил ***.
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18.01.2023 14:43 Ответить
Підари, почали геноцид з наміром остатончно знищити всіх українців, а тепер плачуть що світ це не сприймає. Щоб вони поздихали всі
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18.01.2023 14:46 Ответить
І це скиглись представник країни-агрессора, яка напала на сусідню країну і нищить її цивільне населення. Хоча, після тих звірств та злочинів, які вчинили громадяни мордору, особисто я б з великим задоволенням "вирішив би" кацапське питання. А щодо цього старого мула, то пристреліть вже його хто-небудь, неможливо дивитись як тварина мучається.
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18.01.2023 14:47 Ответить
Опять четвероного выпустили из стойла, зачем!
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18.01.2023 14:49 Ответить
Ти до кого себе рівняє, лошара нерозумний?
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18.01.2023 14:55 Ответить
Без образа врага Маазолейные обезьяны путлера СкреПОНОСные Шариковы не могут сосуществовать в Мире...им всегда кто то мешает строить свой концлагерь, хреновым танцорам,як кажуть у Одесі,одвічно Бандерівці заважають будувати ГУЛАГ Сраліна...👹👺🦍☠️💀👽
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18.01.2023 14:57 Ответить
Єта полу-армянская -полу-татарсккая лошадь может говорить всё' что угодно!!Всё' равно его никто не слушает!!
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18.01.2023 15:00 Ответить
доктор сказал в морг, значит в морг!

«Я с ужасом думаю, кого рожает что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что здесь думать. Все более или менее ясно»
Иван Бунин
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18.01.2023 15:07 Ответить
они за счет "новых территорий" желают еще больше грабить и наживаться. Это основная цель- нажива, прикрытая "борьбой с националистами и фашистами", густо раскрашенная кровью чмобиков и их же дерьмом, разукрашенная триколорами и колорадскими тряпочками. Но мутация орков завершилась, в мозгах не осталось ни малейшей капли здравого смысла. А тыгыдынский конь тому прямое доказательство. Так что вопрос действительно стОит решать, вопрос лечения всей "биомассы" мордора.
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18.01.2023 16:07 Ответить
шо-то новое из "истории". евреи на кого-то нападали?
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18.01.2023 15:31 Ответить
Окацапленные советские - да.
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18.01.2023 17:38 Ответить
Піди з'їш вівса, а може проса !
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18.01.2023 15:32 Ответить
Немає кращих фашистів, як кацапів. Недарма Черчиль казав, зо фашисти майбутнього будуть видавати себе антифашистами.
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18.01.2023 15:34 Ответить
Ну то,что он дегенерат, уже ни у кого не вызывает сомнений. Просто двуногое существо с отмороженными мозгами.
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18.01.2023 15:38 Ответить
пнх....................
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18.01.2023 15:45 Ответить
Кінь облізлий, не сци і не відмазуйся

Всерівно з ****** в Гаагу з поїдете разом
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18.01.2023 15:49 Ответить
і заодно вирішити коняче питання.
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18.01.2023 15:51 Ответить
Нато ще не починало, а в коня вже конвульсії!
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18.01.2023 15:56 Ответить
занила коняка
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18.01.2023 15:57 Ответить
Треба Гітлера пустити на мацкву, його б потім свої ж прибили, а ми б жили у Євросоюзі. Рузьке питання б не існувало разом з декомунізацією.
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18.01.2023 16:08 Ответить
Спочатку вони відкрито вимагають "остаточного рішення українського питання", тепер жаліються, що Запад хоче "остаточного рішення російського питання". LOL
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18.01.2023 16:09 Ответить
Мирний план Зеленського це остання спроба зберегти Росію як державу, це спроба зберегти життя тисячам росіян. Але до коняці Лаврову це не доходить. Дуже сумно. Пому питання вирішить ВСУ разом з нашими партнерами. Прощай Росія
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18.01.2023 16:11 Ответить
Якщо світ не вирішить остаточно питання Росії, то зникне сам остаточно.
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18.01.2023 16:14 Ответить
"мы решим окончательно украинский вопрос" в.в. хйло
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18.01.2023 16:15 Ответить
Вор орёт - Держи вора!
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18.01.2023 16:26 Ответить
Вирішиться і російське питання і лавровське. Лавровське на гиляці другого дерева. На першому буде вирішуватися питання *****.
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18.01.2023 16:46 Ответить
Ой їбан*ко, так твої ж соплеменники публікували в пресі трактат по вирішенню українського питання. Прирівняйте себе ще до народів Африки, які страждали від работоргівлі.
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18.01.2023 16:57 Ответить
росія хоче остаточно вирішити українське питання, як Гітлєр єврейське
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18.01.2023 17:27 Ответить
Не Наполеону не Гитлеру не удалось в массе мобилизовать англичан и евреев (!) против России. Отсюда делаю вывод, что Зеленский круче тех обоих вместе взятых. Про евреев конь армянского происхождения вобще п*здит как дышит. Как раз окацапленные и советизированные евреи наибольшая движущая сила всемирного кацапства в Мордоре и вне её. Как раз потому что обычный "русский" слишком ленивый, чтобы быть мотором.
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18.01.2023 17:49 Ответить
Так ты урод и твое засранное или обосранное сами захотели хлебайте не удавитесь
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18.01.2023 17:56 Ответить
Kon4ennoe zhivotnoe
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18.01.2023 18:23 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:50 Ответить
А, чергова порція маячні від Говорящого Шкапа...
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18.01.2023 22:29 Ответить
Лігво террористів повинно бути ліквідовано. Біснуваті неможуть мати прихісток
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18.01.2023 23:38 Ответить
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