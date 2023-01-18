Лавров: Запад хочет "окончательно решить российский вопрос", как Гитлер - еврейский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил страны Запада с Гитлером, а россиян – с евреями.

Такое сравнение он озвучил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию практически из всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЕС, той же задачей - окончательного решения "российского вопроса".

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Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и намного более сознательных, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение", - сказал Лавров. .

Он также жаловался на то, что политологи в некоторых изданиях рассуждают о "деколонизации России", потому что "она им мешает".

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Это не первое подобное висказывание Лаврова. Весной он сравнивал Зеленского с Гитлером через "еврейскую кровь". Министерство иностранных дел Израиля тогда резко отреагировало на высказывание Лаврова и визвало росыйского посла со страны, что бы высказать свой протест.