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У Росії створюють новий простір для критики Путіна, - ISW

путін

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"У РФ відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати", - зазначили аналітики.

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення глави Кремля з посади.

Своєю чергою засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дедалі жорсткіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, "повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки".

"Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської "СВО", - вказують фахівці.

Окрім цього, "Кухар Путіна" прямо "атакував" Кремль, назвавши тих, хто там працює, "зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну".

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", - підсумували в Інститут вивчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готується до тривалої війни, треба підтримувати Україну, поки це буде необхідно, - НАТО

Автор: 

критика (88) путін володимир (23798) росія (65122) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
Намагаєтесь розібратися в сортах руснявого лайна?
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19.01.2023 06:51
+3
Кампания по выявлению недовольных.
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19.01.2023 07:10
+3
тю, так оцей козак, має свою критику і рацію
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19.01.2023 08:52
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Намагаєтесь розібратися в сортах руснявого лайна?
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19.01.2023 06:51 Відповісти
Бг-ггг...Когнітивний дисонанс в рядах кремляди тронулся с мертвой точки... Господа присяжные и академики Павловы, карты вам - в руки... А ШО ДЕЛАТЬ,,,ХЕХ...
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19.01.2023 06:51 Відповісти
Чергова маячня від контори, засновниця якої із лугандону отак заробляє в інтернеті.
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19.01.2023 06:54 Відповісти
https://youtu.be/xKKKQQw7lsE https://youtu.be/xKKKQQw7lsE

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19.01.2023 07:01 Відповісти
Кампания по выявлению недовольных.
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19.01.2023 07:10 Відповісти
А в нас звужують простір для критики зеленського.
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19.01.2023 07:41 Відповісти
Від царя-бога всіх руzzкіх до ху.. Ла, якого кляне все руzzкє стадо - шлях незворотній. Така доля кумирів.
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19.01.2023 08:15 Відповісти
Пригожин як можливий наступний диктатор РФ ще більш жостокий...
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19.01.2023 08:26 Відповісти
Нічого тут хорошого - "буйнозвихнуті" рвуться до застосування атомної бомби, не думаючи про наслідки
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19.01.2023 08:27 Відповісти
тю, так оцей козак, має свою критику і рацію
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19.01.2023 08:52 Відповісти
 
 