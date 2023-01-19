У Росії створюють новий простір для критики Путіна, - ISW

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"У РФ відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати", - зазначили аналітики.

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення глави Кремля з посади.

Своєю чергою засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дедалі жорсткіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, "повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки".

"Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської "СВО", - вказують фахівці.

Окрім цього, "Кухар Путіна" прямо "атакував" Кремль, назвавши тих, хто там працює, "зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну".

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", - підсумували в Інститут вивчення війни.

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