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Путін готується до тривалої війни, треба підтримувати Україну, поки це буде необхідно, - НАТО
Президент Росії Володимир Путін може готуватись до тривалої війни проти України, тому рік може бути важким.
Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі з начальниками штабів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Він закликав підтримувати Україну, поки це буде необхідно, адже Путін готується до довгої війни.
На це, зазначає Джоане, вказують кілька факторів, зокрема мобілізація понад 200 тисяч росіян, збільшення обсягів виробництва власної зброї та збільшення закупівель озброєння в інших країнах, зокрема, в Ірану.
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Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
«Если ведут войну, и победа затягивается - оружие притупляется и острия обламываются; если долго осаждают крепость - силы подрываются; если войско надолго оставляют в поле - средств у государства не хватает… Когда же оружие притупится и острия обломаются, силы подорвутся и средства иссякнут, князья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся на тебя. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны. Война любит победу и не любит продолжительности [3]»,
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55
будемо тицяти крохи від потреб, поки раша не здохне
особисто ви, як народ, нам покуй
тому потрібної кількості зброї щоб ***** всралося, не дамо
але й програти теж не дамо
"Я тогда получал ежедневные отчеты от британской военной разведки и, должен сказать, они не были оптимистичными по поводу способности Украины выдержать. А если совсем честно, то они считали и говорили мне, что все закончится за несколько дней, и что нет того, что сможет остановить наступление https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю", - сказал Джонсон.
Он отметил, что скептически относился к таким прогнозам, так как был в Киеве и говорил с ветеранами войны на Донбассе.
"Я видел, что эти парни будут воевать, они очень смелые воины. С 2014 года они уйму времени учились военному искусству. Мои сотрудники и далее настаивали, что для Украины все кончено. Но я им сказал: "Вы не понимаете. Я считаю, что Украина будет сражаться", - сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что об этом же спорил и с европейскими лидерами, с Байденом, с друзьями и коллегами. Джонсон отметил, что на момент полномасштабного вторжения во Франции и Германии уже "привыкли" к нормандскому процессу, минским соглашениям и взаимодействию с РФ.
"Они и сейчас были в логике переговоров, пытались найти компромисс. https://file.liga.net/persons/makron-emmanuel Макрон как-то сказал, мол Путин https://news.liga.net/politics/news/makron-oshibka-putina-ne-povod-unijat-vsyu-rossiyu-ey-nujen-shans-vernutsya-v-tsivilizatsiyu не должен чувствовать себя униженным <…> На первой же встрече с ними я сказал: Путин должен проиграть. И понадобилось время, чтобы все остальные согласились с этим", - отметил Джонсон.
По его словам, победить в этом споре ему помогло то, что идея о договоренностях с Путиным "не взлетела".
Необхідно для ЧОГО?
Для повного виснаження росії?