УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8658 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 179 75

Путін готується до тривалої війни, треба підтримувати Україну, поки це буде необхідно, - НАТО

путин

Президент Росії Володимир Путін може готуватись до тривалої війни проти України, тому рік може бути важким.

Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі з начальниками штабів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Він закликав підтримувати Україну, поки це буде необхідно, адже Путін готується до довгої війни.

На це, зазначає Джоане, вказують кілька факторів, зокрема мобілізація понад 200 тисяч росіян, збільшення обсягів виробництва власної зброї та збільшення закупівель озброєння в інших країнах, зокрема, в Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

Автор: 

НАТО (6440) путін володимир (23798) росія (65122) Джоане Мірча (32)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
путін лох, наївся блох, сів на лавочку і здох.
показати весь коментар
18.01.2023 22:08
+8
кацапы не квалифицирована рабочая сила - скорее перегной неплохой если сдохли не бухими
показати весь коментар
18.01.2023 22:12
+7
Бла бла бла вже рік.Тянуть кота за яйця.Дайте зброю ми покінчимо з цією війною меньше чим за півроку.Досить тянути кота за яйця.Чим довше це триває тим більше вбивають людей і довше йде війна.Німеччина веде себе як хвойда.Угорці тявкають з під каналізації ,інші поводять себе як дебіли сліпі і німи.21 столліття.Всі думають що їм війна не прилелитить?Вони дуже помиляються.Правильно сказал мудра людина цей світ став гівном і паскудним, без честі, без держання слова великими, без поваги,прогнив наскріз окрім грошей і набиття животів нічого вже немає.
показати весь коментар
18.01.2023 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путін лох, наївся блох, сів на лавочку і здох.
показати весь коментар
18.01.2023 22:08 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарському Давосі заявив, що Німеччині потрібна кваліфікована робоча сила, в тому числі іноземна.

Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
показати весь коментар
18.01.2023 22:09 Відповісти
кацапы не квалифицирована рабочая сила - скорее перегной неплохой если сдохли не бухими
показати весь коментар
18.01.2023 22:12 Відповісти
Разобрать кацапских ублюдков на органы! Стоимость всех органов 20 кацапов- это стоимость 1 Леопарда!
показати весь коментар
18.01.2023 22:19 Відповісти
Маячня. Органи з поля бою нах ніякі нікому не треба: на полі бою неможливо їх вирізати так, щоб вони збереглися для подальшої пересадки, а також занадто довгий час доставки від поля бою до госпіталю із відповідним обладнанням.
показати весь коментар
18.01.2023 22:48 Відповісти
Кацапи не придатні як робоча сила, вони навіть на донорські органи непридатні, навіть новонароджені малюки, бо або наркомани батьки, або генетика така що краще з однією ниркою жити чим експерименти з донорством від кацапського немовляти.
показати весь коментар
18.01.2023 22:25 Відповісти
Те, що кацапи непридатні то одне, а те, що поле бою, це не місце автомобільноі аваріі, звідти тупо неможливо витягнути органи за той час, що треба для пересадки.
показати весь коментар
18.01.2023 22:50 Відповісти
Главное танки не давайте, а то вдруг эскалация, а отцы мировой демократии без памперсов.
показати весь коментар
18.01.2023 22:12 Відповісти
танки дадут когда будет готова логистика и ремонтная база с минимальным плечом
показати весь коментар
18.01.2023 22:13 Відповісти
Создается впечатление, что тут как минимуи половина участников прошла заочно-диванные курсы по ремонту Абрамсов, логистике F-16, и перепрошивке HIMARS.
показати весь коментар
18.01.2023 22:19 Відповісти
да именно так - поэтому они боты и требуют абрамсы прямо сейчас и прямо тыщу штук - а если что - то они буду ремонтировать из у себя в гаражах или на ямах во дворах
показати весь коментар
18.01.2023 22:22 Відповісти
Всяко полезнее, чем как ты - курсы по памперсам.
показати весь коментар
18.01.2023 22:24 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 22:56 Відповісти
Не дадуть танки, дадуть ракети. Ну, ви ж у курсі.
показати весь коментар
18.01.2023 22:14 Відповісти
а ты что кацапская морда думаешь что твой ***** что-то может захватить после того как ему пестыдали на всех фронтах
показати весь коментар
18.01.2023 22:15 Відповісти
а ты что кацап переживаешь за свои чернопакетные войска? не сцы лады уже закончились подыхай спокойно
показати весь коментар
18.01.2023 22:23 Відповісти
Здається мені, що ти не в Україні.
показати весь коментар
18.01.2023 22:29 Відповісти
Але у цьому треді він єдиний, хто по суті написав.
показати весь коментар
18.01.2023 22:32 Відповісти
Тобто цей персонаж готовий бити Куйла по всіх фронтах докінця ? Якщо хлопців не лишится, хто буде воювати ? Їх багато там, але вони не повернуться.
показати весь коментар
18.01.2023 22:42 Відповісти
Якщо готовий, то це пошана. А ось більш цікаві персонажі, які із чоловічим ім'ям Alex накидують висєри а-ля "хлопців не лишиться". Якщо хлопців не лишиться, тебе і мене не буде, тому і нема сенсу про це розмовляти.
показати весь коментар
18.01.2023 22:45 Відповісти
Та я в курсі, що ви всі з передової пишете. Вояки хренові )
показати весь коментар
18.01.2023 22:47 Відповісти
Ну ми теж вже зрозуміли, що ти себе за хлопця не вважаєш.
показати весь коментар
18.01.2023 22:58 Відповісти
я то в Киеве а ты падло пригожинское где сидишь в бункере у дерьмака?
показати весь коментар
18.01.2023 22:53 Відповісти
а давай поспорим бот где я! если я в Украине ты идешьнахер
показати весь коментар
18.01.2023 22:41 Відповісти
Ідеш нахер.
показати весь коментар
18.01.2023 22:43 Відповісти
я тебя твоимхером по твоей кацапской башке настучу
показати весь коментар
18.01.2023 22:51 Відповісти
захоплялка у путина не отросла
показати весь коментар
18.01.2023 22:31 Відповісти
А Україна готова до тривалої війни?
показати весь коментар
18.01.2023 22:15 Відповісти
ніхто не може бути готовим до тривалої війни

«Если ведут войну, и победа затягивается - оружие притупляется и острия обламываются; если долго осаждают крепость - силы подрываются; если войско надолго оставляют в поле - средств у государства не хватает… Когда же оружие притупится и острия обломаются, силы подорвутся и средства иссякнут, князья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся на тебя. Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны. Война любит победу и не любит продолжительности [3]»,
показати весь коментар
18.01.2023 22:28 Відповісти
так что сдаваться? никакая страна не готова к долгой войне и даже "великая" рашка - но у нас нет выбора ! слава богу у Украины есть настоящие Американские Британские и Европейские братья
показати весь коментар
18.01.2023 22:30 Відповісти
..."но у нас нет выбора ."" У кого у нас? У немцев?
показати весь коментар
18.01.2023 22:43 Відповісти
у вас у выродков кацапских нет выбора - сдохнете все в зеленом говне
показати весь коментар
18.01.2023 22:46 Відповісти
Ага, тому і не дають а ні танків, а ні зброю далекобійну. Щоб українці не поламали плани *уйла на тривалу війну, і не розбили орду *уйла завчасно.
показати весь коментар
18.01.2023 22:15 Відповісти
не пестибот кацапский - что ты с этим танком будешь делать если его подобьют или сломается или орудие износится? на мусоку выкинешь и новый закажешь? идиота кусок
показати весь коментар
18.01.2023 22:33 Відповісти
Х-йло готується, це сцані кацапи готуються. Всі кацапи разом- це і є нутрощі х-йла, бо душі там нема.
показати весь коментар
18.01.2023 22:15 Відповісти
Wall Street Journal із посиланням на анонімних німецьких чиновників повідомляє, що Німеччина завтра ще не дозволятиме третім країнам постачання Україні своїх танків "Леопард" і не готова надавати їх зі своїх арсеналів...
https://www.bbc.com/russian/live/news-64082274 ВВС, LIVE Live, Война в Украине: - сьогодні в 21:55
показати весь коментар
18.01.2023 22:16 Відповісти
Іноді здається, що ці постійні заяви невтручання від альянсу просто заспокоюють русню, щоб в одну прекрасну мить дати їм копняка да так, щоб летіли за Урал та зупинилися на Камчатці.
показати весь коментар
18.01.2023 22:18 Відповісти
Хз, ви мабуть помилилися новиною. Тут про пряму допомогу Україні, а не про якесь міфічне "невтручання".
показати весь коментар
18.01.2023 22:40 Відповісти
ты дерьмо свинорылое когда сдохнешь уже...
показати весь коментар
18.01.2023 22:29 Відповісти
Пидд@р, держы йакорь!)))
показати весь коментар
18.01.2023 22:41 Відповісти
Бла бла бла вже рік.Тянуть кота за яйця.Дайте зброю ми покінчимо з цією війною меньше чим за півроку.Досить тянути кота за яйця.Чим довше це триває тим більше вбивають людей і довше йде війна.Німеччина веде себе як хвойда.Угорці тявкають з під каналізації ,інші поводять себе як дебіли сліпі і німи.21 столліття.Всі думають що їм війна не прилелитить?Вони дуже помиляються.Правильно сказал мудра людина цей світ став гівном і паскудним, без честі, без держання слова великими, без поваги,прогнив наскріз окрім грошей і набиття животів нічого вже немає.
показати весь коментар
18.01.2023 22:20 Відповісти
Думка, що проблема тільки у зброї, це на кшталт "нехай буде не одна жінка, а дев'ять, тоді ми встигнемо зробити немовля за місяць"
показати весь коментар
18.01.2023 22:38 Відповісти
На данному етапі потрібна зброя ,а не словоблуддя.Твій вислів це пусте коли йдуть життя і окупація.Світ робить діями те що за кулісами щоб мінімізувати ,а зброя повинна добити.Саме так і ніяк не інакше.
показати весь коментар
19.01.2023 02:00 Відповісти
Яка тривала війна коли у нього вже снарядів не вистачає для такого темпу.
показати весь коментар
18.01.2023 22:25 Відповісти
Путін готується
показати весь коментар
18.01.2023 22:28 Відповісти
фупля убери этого гемафродита
показати весь коментар
18.01.2023 22:35 Відповісти
🤣
показати весь коментар
19.01.2023 00:54 Відповісти
перевод на звичайну мову
будемо тицяти крохи від потреб, поки раша не здохне
особисто ви, як народ, нам покуй
тому потрібної кількості зброї щоб ***** всралося, не дамо
але й програти теж не дамо
показати весь коментар
18.01.2023 22:28 Відповісти
програти не дадуть - значить, переможемо!
показати весь коментар
18.01.2023 22:33 Відповісти
не трынди кацапская морда
показати весь коментар
18.01.2023 23:01 Відповісти
ти тупа кончена руснявая свиня - в спам животное
показати весь коментар
18.01.2023 23:13 Відповісти
Смішно, це твій висер про "НАТО мріє про хутіна, який отримає частину українських територій")
показати весь коментар
18.01.2023 23:14 Відповісти
Фактично, ви сморозили чухню.
показати весь коментар
18.01.2023 23:08 Відповісти
нет это ботоферма кацапская набежала строчит с нескольких логинов одна шобла
показати весь коментар
18.01.2023 23:14 Відповісти
а когда рашка бомбила Сирию Чечню Грузию тебе было не пох.й бот?
показати весь коментар
18.01.2023 22:36 Відповісти
Ты еще и там был ранен, видать в голову. Бо вона в тебе така больненька.
показати весь коментар
18.01.2023 22:53 Відповісти
кацапы и все руськiе уплюдки должны сдохнуть и ты гена-троль тоже
показати весь коментар
18.01.2023 23:08 Відповісти
бегом прячься в пакет кацап- скоро хаймарс прилетит
показати весь коментар
18.01.2023 23:25 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 22:28 Відповісти
давно пора Люську забанить - он же украинофоб кочненный
показати весь коментар
18.01.2023 22:56 Відповісти
https://file.liga.net/persons/boris-dzhonson Борис Джонсон рассказал, как в начале полномасштабного вторжения европейские коллеги и разведка были уверены, что Украина не сможет выстоять, а он пытался доказать им обратное. Об этом Джонсон сказал в https://www.youtube.com/watch?v=RLQXAXBIaMg интервью Европейской правде.

"Я тогда получал ежедневные отчеты от британской военной разведки и, должен сказать, они не были оптимистичными по поводу способности Украины выдержать. А если совсем честно, то они считали и говорили мне, что все закончится за несколько дней, и что нет того, что сможет остановить наступление https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю", - сказал Джонсон.

Он отметил, что скептически относился к таким прогнозам, так как был в Киеве и говорил с ветеранами войны на Донбассе.

"Я видел, что эти парни будут воевать, они очень смелые воины. С 2014 года они уйму времени учились военному искусству. Мои сотрудники и далее настаивали, что для Украины все кончено. Но я им сказал: "Вы не понимаете. Я считаю, что Украина будет сражаться", - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что об этом же спорил и с европейскими лидерами, с Байденом, с друзьями и коллегами. Джонсон отметил, что на момент полномасштабного вторжения во Франции и Германии уже "привыкли" к нормандскому процессу, минским соглашениям и взаимодействию с РФ.

"Они и сейчас были в логике переговоров, пытались найти компромисс. https://file.liga.net/persons/makron-emmanuel Макрон как-то сказал, мол Путин https://news.liga.net/politics/news/makron-oshibka-putina-ne-povod-unijat-vsyu-rossiyu-ey-nujen-shans-vernutsya-v-tsivilizatsiyu не должен чувствовать себя униженным <…> На первой же встрече с ними я сказал: Путин должен проиграть. И понадобилось время, чтобы все остальные согласились с этим", - отметил Джонсон.

По его словам, победить в этом споре ему помогло то, что идея о договоренностях с Путиным "не взлетела".
показати весь коментар
18.01.2023 22:32 Відповісти
****, вирішили поступово ослабити русіш-медведя. Як ядерну зброю віддати, так швиденько; а як тут, так поступово. Дякуємо Вам цинічний, ой перепрошую, ціннісний справедливий світ, що при укладені стратегії врахували життя Українців
показати весь коментар
18.01.2023 22:33 Відповісти
Oh sweet summer child...
показати весь коментар
18.01.2023 22:34 Відповісти
Звісно, врахували. Життя тих українців, хто залишиться в живих (можливо). Їх (українців) після піписання "справедливого миру" ще годувати - лікувати доведеться...
показати весь коментар
18.01.2023 23:58 Відповісти
І знову оце "будемо підтримувати, доки це буде необхідно".
Необхідно для ЧОГО?
Для повного виснаження росії?
показати весь коментар
18.01.2023 23:53 Відповісти
Решающий год. Ко всему прочему в 24г вонючая ********* останется без денег.
показати весь коментар
19.01.2023 05:05 Відповісти
 
 