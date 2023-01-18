Путін готується до тривалої війни, треба підтримувати Україну, поки це буде необхідно, - НАТО

Президент Росії Володимир Путін може готуватись до тривалої війни проти України, тому рік може бути важким.

Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі з начальниками штабів країн-членів Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Він закликав підтримувати Україну, поки це буде необхідно, адже Путін готується до довгої війни.

На це, зазначає Джоане, вказують кілька факторів, зокрема мобілізація понад 200 тисяч росіян, збільшення обсягів виробництва власної зброї та збільшення закупівель озброєння в інших країнах, зокрема, в Ірану.

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