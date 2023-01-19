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Україна потребує не лише відбудови, але й створення нової культури, - Ткаченко

ткаченко

Українці хочуть бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка створює нове про культуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на дискусійній панелі в Українському домі у швейцарському Давосі.

"Ми продовжуємо жити, тому важливо думати про майбутнє після перемоги. Без сумніву, цінності нашої культури необхідні, тому що ми хочемо бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка розвиває щось нове – і це нове про культуру, де ми можемо жити в гармонії та мирі. Тому культурній сфері і для архітекторів важливо показати найкращий приклад того, як ми бачимо культуру України", - сказав він.

Ткаченко також зауважив, що війна відкрила нові можливості, одна з яких це просування української культури за кордон та розвиток різних видів співпраці, що дозволяє людям зрозуміти, наскільки багатою є українська спадщина і чому важливо захищати її в часи війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили або пошкодили 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко

Автор: 

культура (434) Ткаченко Олександр (509) відбудова (354)


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Топ коментарі
+45
Что ты знаешь про украинскую культуру, прохвост и бенин блюдолиз? Твоя личная вонючая культура, сашка, ни когда не поднималась выше зарабатывания грязного бабла любыми способами.
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19.01.2023 07:33
+44
Уся ваша "культура", покидьки зелені - це ваш жлобський Квартал
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19.01.2023 07:36
+36
Прапор - не такий

Гімн - не такий

Герб - не такий.

Конституція - не така.
Культура - не така.

Може просто країна не та?
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19.01.2023 07:37
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Что ты знаешь про украинскую культуру, прохвост и бенин блюдолиз? Твоя личная вонючая культура, сашка, ни когда не поднималась выше зарабатывания грязного бабла любыми способами.
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19.01.2023 07:33 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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19.01.2023 07:57 Відповісти
Типове олігофренічне варнякання. Що воно курить?
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19.01.2023 07:59 Відповісти
Уся ваша "культура", покидьки зелені - це ваш жлобський Квартал
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19.01.2023 07:36 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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19.01.2023 07:58 Відповісти
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19.01.2023 08:17 Відповісти
з цим жестом міністр ПСЕВДОКУЛЬТУРИ обісрався.

лише трішки менше,як Ареситович з "збитою Українською ППО ракетою " у Дніпрі.
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19.01.2023 08:49 Відповісти
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19.01.2023 09:52 Відповісти
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19.01.2023 10:24 Відповісти
Прапор - не такий

Гімн - не такий

Герб - не такий.

Конституція - не така.
Культура - не така.

Може просто країна не та?
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19.01.2023 07:37 Відповісти
Лунають вимоги про відставку: Міністр культури Ткаченко оскандалився неоднозначним скручуванням українського тризубу

https://patrioty.org.ua/all/2022-08-22.html понеділок, 22 серпень 2022
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19.01.2023 08:17 Відповісти
Країна така, та не їх. Тому і намагаються знищити щироукраїнське.
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19.01.2023 10:01 Відповісти
Україна потребує не лише відбудови, але й створення нової культури, - Ткаченко - можливо , але без участі зе-кодла
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19.01.2023 07:40 Відповісти
Сашко, культура в головах людей, а не в домах.... культури 😂
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19.01.2023 07:43 Відповісти
....її відбудовувати не треба
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19.01.2023 07:44 Відповісти
Щоб будувати нову українську культуру, необхідно пану міністру Ткаченко дати покази на предмет бездіяльності його відомства у передвонний період, коли розвідки Британії та США на увесь світ кричали про вторгнення Росії в Україну. Чому не вивезли цінні історичні документи та музейні експонати із територій, де передбачалося вторгнення?????
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19.01.2023 07:48 Відповісти
Потребує, тільки не з тобою, гнида!
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19.01.2023 07:52 Відповісти
Ткаченко! Розумні люди колись сказали: "Хочеш змінить світ - почни себе!" З тебе "совок" пре, "аж гай шумить", а ти "культуру нації" збираєшся змінювать!
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19.01.2023 07:54 Відповісти
Така біда - в середині совка без пушкіна, леніна та достоєвського утворилася порожнина, яка наводить жуть та мрак. Тому важливо створити статую зеленського, висотою в кілометр, рука якої буде обертатися в слід за рухом Сонця.
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19.01.2023 08:35 Відповісти
не нової культури - А НОВОГО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ
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19.01.2023 07:54 Відповісти
Особливо цинічні ось ці слова от виродка, який дозволив знаючи задовго про напад розікрасти безцінні історичні експонати нашої держави : "людям зрозуміти, наскільки багатою є українська спадщина і чому важливо захищати її в часи війни" .
Просто мєрзость малороська.
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19.01.2023 07:59 Відповісти
Так. Ми зараз живемо у культурі базарно соціалістичного кварталу 95.
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19.01.2023 08:04 Відповісти
То вже мабуть почали створювати, єдиний гівнофон це ж перше найвеличніше "культурне" досягнення чи ні? Скоро будемо читати єдині книги про хероя боневтіка-переможця, а всюди, де раніше були понатикані пам'ятники леніну, натикаємо пам'ятники найвеличнішому єдиному.
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19.01.2023 08:09 Відповісти
Це говорить той, по кого команді 1+1 пускав брехню по вальцмана та вбитого брата Порошенко))))
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19.01.2023 08:16 Відповісти
Заяви Ткаченки про "нову культуру" а Україні говорять про те, що він не стикався з тисячолвтньою культурою країни, будучи міністром ккльтури!!!! Чому? Бо він - рредставник чужої! для України і шкідливої ерзац-культури, знпної, як "шароващина". Те ж саме можна сказати про квартал-95. Зображувані цими коміками українці на диао стереотипні - шаровари, довгі вуса, сало, борщ і сулія (навіть не пляшка) мутного самогону!!! До речі, мутний самогон - ти бражка. Український самогон очищений декілька раз і чистий, як сльоза. Він виготвляється з любов'ю, витримкою і увагою. А гаспадін Ткаченка уявлення про українську культуру будує на кацапських наративах. Велика Українська культура - це і Сковорода, і Щпзе фон Мазох, це і Айвазовський (Айвазян) і Марія Примаченко, це і цадик Нахман і Блабеннійший Любомир Гузар зі свохми притчами і афоризмами, це і одеські біндюжники, і львівські батяри. Ця квльтура настільки велика і глибока, що вивчати її мжна все життя. Коли такий невіглас, як малорос Ткачєнка хоче творити українську!!! культуру, то це аналогічно тому, якби відомий всім Валуєв (не боксер, а той, що циркуляр відомий зліпив) взявся за створення нової української мови. Тобто квльтура в одного стала б кацапськоб, як і в іншого мова.
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19.01.2023 08:18 Відповісти
Ага! І Овідій з Ахілесом!((((
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19.01.2023 08:23 Відповісти
Ви впевені, що ці шановні пани мають стосунок до ккраїнської землі?
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19.01.2023 08:33 Відповісти
Він шукає місце для своєї кварталовської субкультури, щоб мати підтримку 73% населення на наступних виборах.
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19.01.2023 08:46 Відповісти
Введіть ще уроки кварталу у школі.
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19.01.2023 08:19 Відповісти
Лішь би щось молоти , набрид цей словесний п….с((((
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19.01.2023 08:21 Відповісти
Велике культурівницьтво?
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19.01.2023 08:24 Відповісти
Якщо так званий міністр культури вважає за културу "квартал"чи "свати" то це справді не культура це дно малоросійщини.
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19.01.2023 08:24 Відповісти
І звичайно же культуру будуть відтворювати оці малороси які жодної гадки не мають що таке українська культура?
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19.01.2023 08:31 Відповісти
Бачення "Української культури" Ткаченко,Арестовича ЗРОЗУМІЛЕ :

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19.01.2023 08:47 Відповісти
Нова культура від Зеленського і його мародерів буде виглядати як в минулому році інсталяція на Інституцькій якою закрили портрети загиблих Героїв Майдану ?
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19.01.2023 08:34 Відповісти
Яка падлюка насрала йому в голову?
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19.01.2023 08:41 Відповісти
спочатку "риги".Але загалом "русскій мір"..
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19.01.2023 08:45 Відповісти
культурній сфері і для архітекторів важливо показати найкращий приклад того, як ми бачимо культуру України"

Ткаченко у цьому виразі демонструє свою тупість у розумінні термінології.

1) Цей взагалі-то "руссмірець" думає ,що чиновники "від культури" хоч якось можуть впливати на нематеральне ,тобто "культуру"

2) саме бачення КУЛЬТУРИ "чиновничою пи..добратією"("ми") Україна МАЛА ДЕСЬ.

3) бачення культури. Хтось пояснить ,що це за "чудо" ?

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19.01.2023 08:43 Відповісти
Отакої?

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19.01.2023 09:01 Відповісти
Чи оце? Коли українців показують ідіотами, а на свята одягають косоворотки?

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19.01.2023 09:10 Відповісти
Чи не ти, саша, разом з коломойшею збираєшся створити нову культуру, культурний ти наш?
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19.01.2023 09:01 Відповісти
А що Бужанський(Ткаченко) мав на увазі, русицифіцировати чи більше завести в Україну єврейських традицій? Щоб цій меншості було зручніше, бо вчити українське вони чомусь безсилі, а точніше не бажають.
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19.01.2023 09:24 Відповісти
Валерій Прозапас
18 січень 2019 р. ·
Українці наразі діляться на тих, хто заслужив державу, і на тих хто ще не доріс до неї.
І головна ознака других це більша нетерпимість до своїх ніж до кремлівського ворога.
Ми не уявляємо чекіську матрицю планів на Україну.
Вона розрахована на десятиліття і складається з сотень напрямків впливу і тиску, протистояти яким прийдеться з тим, що вже є.
Але деякі інфантильні та примхливі добрі громадяни в упор не бачать досягнень і не вміють цінувати зусилля інших з руйнування тої матриці.
Євроінтеграція?
Само ж собою все, хто єзділ тот і єздіт.
Армія?
Генерали ж в окопах нє сідят (хоча давно вже бувають і в окопах).
Нафтогаз зліз з газпромовської голки?
Так газ дорогой, нєсправєдліво.
Ріст економіки на 2%?
Це ж мало, не 180.
Захист української мови?
А ми радіо нє слушаєм.
Інвестори, нові підприємства?
То всьо картінкі.
Томос?
"Нарік" же важнєє.
Ріст резервів?
Долар же нє по 8.
Рекордні врожаї?
Корупція.
200 млрд на оборону?
Корупція.
Децентралізація, дороги?
Корупція.
Баланс торгівлі з ЄС?
Корупція.
Реформи, прозорість?
Корупція.
При чому нічого не пропонується для вирішення проблем, крім великомудрого "Нада, чтоби..." (доллар по 8, всє сталі чєснимі, сєл Ахмєтов, газ безкоштовно, ріст економіки 190%, чесні суди, презідєнт слуга народа, зємля крєстьянам, мір народам) - до безкінечності.
І це ще без урахування совків, саботажників та вати.
Це і є прояв невдячного менталітету безвольних невдах, який раз за разом моделює українську поразку і приводить сюди "ідеальних" чужинців на зміну "неідеальним" своїм.
Маємо розірвати нарешті це порочне коло.
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19.01.2023 09:25 Відповісти
"культура мудрого 73% кагалу" котрий руки і ноги піднімали за "зелено-квартальну" культуру членограїв, які насміхалися над українськими звичаями,традиціями,мовою, релігією вже й самим квартальщикам не підходить. "ЗЕЛЕНУ АСІМІЛЯЦІЮ" затіяли, на зразок каганату.
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19.01.2023 09:41 Відповісти
Культура г+г просто красти контент на заході, практично кожна їх програма це скопійовані західні проекти.
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19.01.2023 10:29 Відповісти
*ля з однієї сторони це правда.

Культуру справді треба модернізувати, позбутись нав'язаної шароварщини та недалекості. Розвинути до рівня великих культур типу японської чи корейської і зробити брендом щоб молодь інших країн сама з радістю її споживала та вчила (доповню російська культура насправді не велика, а карликова бо все пізнається в порівнянні).

Так ось треба конвеєр по виготовленню українських новел, їх адаптації в комікси-вебки, після чого екранізації в анімацію, та на кінець створення на їх основі фільмів і серіалів спільно з топовими кіностудіями. +Треба наших ідолів на любий смак, щоб кожен рік на сцену виходило хоча б пару нових груп, но не таких як у нас звикли, а з десятком учасників чи учасниць в кожній. І на основі всього цього ще плюс галузь по виготовленню мерчу.

З іншої сторони коли про створення нової культури говорить автор плагіату всім відомого жесту (в шоколадний та куньку) то це зашквар епічних масштабів.
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19.01.2023 14:13 Відповісти
тварь,від,,,бися він української культури
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19.01.2023 16:14 Відповісти
 
 