Вночі окупанти випустили понад 30 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині
Росіяни вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську та Марганецьку.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі…
Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.
Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах ніч минула без тривог і атак, і на цю хвилину спокійно.
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