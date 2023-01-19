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Вночі окупанти випустили понад 30 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині

дніпропетровщина

Росіяни вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі…

Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах ніч минула без тривог і атак, і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі тричі накрили Нікопольщину вогнем з важкої артилерії, пошкоджено будинки та лінії електропередач

Автор: 

обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3716)


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