Минулої доби росіяни поранили 4 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 18 січня, російські окупанти поранили 4 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 18 січня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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