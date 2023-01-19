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Новини Війна
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Ворог бив із артилерії по Очаківській громаді, - Кім

очаків

Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - Кім

Автор: 

Миколаївська область (2271) обстріл (28428) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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