Ворог бив із артилерії по Очаківській громаді, - Кім

Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - Кім