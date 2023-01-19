Ворог бив із артилерії по Очаківській громаді, - Кім
Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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