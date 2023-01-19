Німеччина більше не залежить від російських енергоресурсів, - міністр фінансів Лінднер

Німеччина подолала свою критичну залежність від імпортованих російських енергоресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

"Звісно, Німеччина досі залежить від імпорту енергії, але тепер - не від російського, а від поставок з глобального ринку", - пояснив він.

За його словами, з часу початку повномасштабного російського вторгнення до України, Німеччині вдалося повністю диверсифікувати свій енергетичний ринок.

Лінднер звернув увагу, що Німеччина спромоглася збудувати новий термінал із прийому скрапленого газу за рекордні вісім місяців.

"Ми зрозуміли, що мусимо розвивати власну конкурентоздатність після ери канцлера Меркель. Та ера зосереджувалася на силі минулого, а зараз ми розвиваємо силу майбутнього", - підсумував очільник Мінфіну ФРН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі