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Німеччина більше не залежить від російських енергоресурсів, - міністр фінансів Лінднер

газ

Німеччина подолала свою критичну залежність від імпортованих російських енергоресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

"Звісно, Німеччина досі залежить від імпорту енергії, але тепер - не від російського, а від поставок з глобального ринку", - пояснив він.

За його словами, з часу початку повномасштабного російського вторгнення до України, Німеччині вдалося повністю диверсифікувати свій енергетичний ринок.

Лінднер звернув увагу, що Німеччина спромоглася збудувати новий термінал із прийому скрапленого газу за рекордні вісім місяців.

"Ми зрозуміли, що мусимо розвивати власну конкурентоздатність після ери канцлера Меркель. Та ера зосереджувалася на силі минулого, а зараз ми розвиваємо силу майбутнього", - підсумував очільник Мінфіну ФРН.

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Автор: 

Німеччина (7349) ресурси (6)


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Топ коментарі
+3
Они раз в 10 ошибок меньше совершили, чем наша страна и довольно большая часть народа за прошлые годы. Мы позволили воровской клике Кучмы захватить почти всю страну и так и не отдавать ее, а они как раз нет. О чем можно вообще говорить, если после агрессии против Грузии и угроз против Украины в 2008-ом году так называемый Ющенко берет и продолжает распиливать ракеты большой дальность Эльбрус и таки распили их за следующих 2 года под патронажем США между прочим. А в 2015-18-ом году рейтинг лучшего политика (выше 80% рейтинга) был у Лукашенко. Мы не имеем права вообще что-то предъявить Германии, что они хотели рыбку съесть.
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19.01.2023 09:38
+2
чогож тоді і далі сците іх.. дам не дам..ви тридцять років нянчили *****.. це ви помогали цьому ідіоту зійти з розуму а зараз сидите в кустах.оправдуючись бредом
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19.01.2023 09:20
+1
Дуже раді за німців. Танки женіть суки.
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19.01.2023 09:17
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Дуже раді за німців. Танки женіть суки.
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19.01.2023 09:17 Відповісти
чогож тоді і далі сците іх.. дам не дам..ви тридцять років нянчили *****.. це ви помогали цьому ідіоту зійти з розуму а зараз сидите в кустах.оправдуючись бредом
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19.01.2023 09:20 Відповісти
Те відчуття коли "всіх переграв"

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19.01.2023 09:24 Відповісти
Всіх - це значить й самого себе.
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19.01.2023 09:27 Відповісти
вони подолали свою критичну залежність від російських енергоресурсів, але бажання заробляти надприбутки на дешевому російському газові і на російських ринках збуту в недалекому майбутньому не подолали
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19.01.2023 09:26 Відповісти
Они раз в 10 ошибок меньше совершили, чем наша страна и довольно большая часть народа за прошлые годы. Мы позволили воровской клике Кучмы захватить почти всю страну и так и не отдавать ее, а они как раз нет. О чем можно вообще говорить, если после агрессии против Грузии и угроз против Украины в 2008-ом году так называемый Ющенко берет и продолжает распиливать ракеты большой дальность Эльбрус и таки распили их за следующих 2 года под патронажем США между прочим. А в 2015-18-ом году рейтинг лучшего политика (выше 80% рейтинга) был у Лукашенко. Мы не имеем права вообще что-то предъявить Германии, что они хотели рыбку съесть.
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19.01.2023 09:38 Відповісти
Якщо не залежите, то чому продовжується срачка?
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19.01.2023 09:30 Відповісти
Це треба було робити після війни з Грузією у 2008
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19.01.2023 09:33 Відповісти
німеччіна як і расея боіться украіни..боіться вона одного .украіна мае величезний потенціал.. при нормальном керівництві державою позбавившись корупціонерів зменшивши апетіт алігархів маючі велики поклади корисних копален внедривши передові технологіі маючі родючі землі і чудові климатичні умови ми легко можемо стати лідером европи. тому і затягуе війну щоб нанести нам максимальний урон. расея ж просто боіться бачити рядом державу яка своім трудом стане могутнею. боіться що маючі все але маючі рабів а не людей маючю ізвечну лінь пьянство і найбільшу корупцію в світі. маючі ідіотів шизофреніків при кермі.ій стае страшно шо колись і іі раби проснуться і спитають а чогож так.. тому і звтіяла цю війну поставивши мету знищіти украінців як націю пограбувати іі.. і зробити там туж помийну яму що і в расеі.. але маю надію вірю в нас украінців і нашу украінську церкву яка сплотить націю вірю в наших дітей яки на війні мужне героічно захіщае свій народ і свою украіну.. маючі талановитіших генералів ми вистоімо п овернемо своі землі і збережено украіну.. слава украіні. слава всу. слава нашій украінський православній церкві.
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19.01.2023 10:30 Відповісти
Ну так руки у вас розв'язані, чого ви тягнете з тими танками?
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19.01.2023 11:24 Відповісти
 
 