Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував можливе постачання німецьких танків "Leopard 2" до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо України, як я вже згадав у моїй промові, і я повторю це знову: Німеччина - один із найбільших прихильників. Так, США роблять найбільше, і це не дивно, вони інвестували 800 млрд доларів в оборонний бюджет. Це набагато більше, ніж усі країни-члени ЄС разом. І навіть більше, ніж має ФРН у бюджеті", - сказав Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він наголосив, що Німеччина раніше змінила геополітичну стратегію, і вирішила підтримувати Україну не лише фінансово, а й надаючи військову допомогу. За словами канцлера, після США та Великобританії Німеччина є лідером у цьому питанні. "І ми продовжимо також сильно підтримувати", - сказав Шольц.

"Але ми стратегічно "переплетені" з нашими друзями та партнерами. Ми працюємо з ними разом. Ми обговорюємо з ними. Ми ніколи не робимо щось самі, але спільно з іншими, особливо з США", - наголосив він.

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Канцлер ФРН додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у мужній боротьбі. "Це також ясно, що ми уникатимемо війни між РФ і НАТО", - додав Шольц.

При цьому він заявив, що Німеччина і всі країни, що підтримують українців, хочуть, щоб "Україна могла стати незалежною, вільною демократичною державою, яка приєднається до ЄС". "Це те, що ми робимо", - підсумував Шольц.

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