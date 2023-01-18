Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі
Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував можливе постачання німецьких танків "Leopard 2" до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо України, як я вже згадав у моїй промові, і я повторю це знову: Німеччина - один із найбільших прихильників. Так, США роблять найбільше, і це не дивно, вони інвестували 800 млрд доларів в оборонний бюджет. Це набагато більше, ніж усі країни-члени ЄС разом. І навіть більше, ніж має ФРН у бюджеті", - сказав Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Він наголосив, що Німеччина раніше змінила геополітичну стратегію, і вирішила підтримувати Україну не лише фінансово, а й надаючи військову допомогу. За словами канцлера, після США та Великобританії Німеччина є лідером у цьому питанні. "І ми продовжимо також сильно підтримувати", - сказав Шольц.
"Але ми стратегічно "переплетені" з нашими друзями та партнерами. Ми працюємо з ними разом. Ми обговорюємо з ними. Ми ніколи не робимо щось самі, але спільно з іншими, особливо з США", - наголосив він.
Канцлер ФРН додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у мужній боротьбі. "Це також ясно, що ми уникатимемо війни між РФ і НАТО", - додав Шольц.
При цьому він заявив, що Німеччина і всі країни, що підтримують українців, хочуть, щоб "Україна могла стати незалежною, вільною демократичною державою, яка приєднається до ЄС". "Це те, що ми робимо", - підсумував Шольц.
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живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
Як тільки США схвалять свої танки, він, ймовірно, теж це зробить.
п.с. ні, помиляюся, як була б це утопія, то такої гидоти, як рашка, просто не існувало б ніколи
Іспанія сказала, що не пришле кілька.
Канада сказала, що не пришле.
Угорщина точно не пришле.
Норвегія має дуже мало, але, ймовірно, надішле.
Швейцарія нейтральна.
Австрія нейтральна.
Польща надішле.
Фінляндія надішле.
Греція дала вам лише старі радянські танки в обмін на мардер.
Туреччині потрібні танки для власних воєн.
Нідерланди орендують лише 16 танків у Німеччини.
Я знаю, що є ще кілька країн, які також мають танки, але вони, ймовірно, також не дадуть більше, ніж Великобританія в кращому випадку... тобто 14.
Можуть допомогти, або Німеччина зЛеопардами, або СШа з абрамсами. Крапка.
15 Польща
10 Фінляндія
10 Норвегія
10 Данія
15 Німеччина
От 60 танків
Потім приєднається Іспанія 20 та Канада 20 і от ми маємо 100 Леопардів
До 14 британських Челенжерів ще 16 американських Абрамсів і 20 французьких Леклерків і більше нічого не потребується
150 західних танків.
Ще 150 Т-72 (наразі є 120 у Чехії і передаються по троху і треба ще 30) і от вам і все що просив Залужний.
Між іншим по Т-72 у Європи ще є ресурс 380 танків.
Певне що, нам танки і через два рокі згодяться, але вони вкрай потрібні були ще вчора!
Ну-ну, это же как в анекдоте:
После бурного секса с женой, мужчина маменькин-сынок кричит:
- Маам, я всё!
А если серьезно, то пока Европа не познает сама боль, кровь, утраты и слезы войны, всякие Шольцы, Орбаны и прочие "свободные радикалы" будут всячески тормозить победу Украины над этой фашистской империей 21 века.
Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
***
Пёс шагал по переулку, он жевал большую булку.
Подошёл Щеночек, попросил кусочек.
Сел Пес, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал не дал.
Подошла Кошка-Мяушка,
Попросила Кошка мякушку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Прискакала Лягушка, пошептала на ушко,
Попросила Лягушка горбушку.
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Подошла Курочка.
Попросила Курочка корочку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.
Подошла Уточка, постояла минуточку,
Попросила Уточка чуточку, только попробовать!
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал... и сказал:
- Я бы дал! Но у меня у самого больше нету ничего!
(с) Эмма Мошковская