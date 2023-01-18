УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9151 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
8 459 68

Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував можливе постачання німецьких танків "Leopard 2" до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо України, як я вже згадав у моїй промові, і я повторю це знову: Німеччина - один із найбільших прихильників. Так, США роблять найбільше, і це не дивно, вони інвестували 800 млрд доларів в оборонний бюджет. Це набагато більше, ніж усі країни-члени ЄС разом. І навіть більше, ніж має ФРН у бюджеті", - сказав Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він наголосив, що Німеччина раніше змінила геополітичну стратегію, і вирішила підтримувати Україну не лише фінансово, а й надаючи військову допомогу. За словами канцлера, після США та Великобританії Німеччина є лідером у цьому питанні. "І ми продовжимо також сильно підтримувати", - сказав Шольц.

"Але ми стратегічно "переплетені" з нашими друзями та партнерами. Ми працюємо з ними разом. Ми обговорюємо з ними. Ми ніколи не робимо щось самі, але спільно з іншими, особливо з США", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо рішення буде ухвалено найближчим часом, то Німеччина вже цього року зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2, - ЗМІ

Канцлер ФРН додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у мужній боротьбі. "Це також ясно, що ми уникатимемо війни між РФ і НАТО", - додав Шольц.

При цьому він заявив, що Німеччина і всі країни, що підтримують українців, хочуть, щоб "Україна могла стати незалежною, вільною демократичною державою, яка приєднається до ЄС". "Це те, що ми робимо", - підсумував Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

Автор: 

Німеччина (7349) танк (2064) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Слизький цей Шольц і вертлявий. Чисто Зеля.
показати весь коментар
18.01.2023 18:41
+11
Давайте вже соломинку тягніть, або камінь-ножиці-папір грайте хто перший дасть танки.
показати весь коментар
18.01.2023 18:42
+9
"ми з оверком дружимо
живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
показати весь коментар
18.01.2023 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слизький цей Шольц і вертлявий. Чисто Зеля.
показати весь коментар
18.01.2023 18:41 Відповісти
Німецькомовний світ він дуже інакший від нашого. Не хороші чи погані а просто інші. Думають, поводять себе і тд.
показати весь коментар
18.01.2023 19:11 Відповісти
мова не про німецький світ, тільки про їх політиків, які у чималій кількості раптом виявилися на зарплаті у газпрома.
показати весь коментар
18.01.2023 20:41 Відповісти
Є аналог дізнаєшся
показати весь коментар
18.01.2023 22:36 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 18:42 Відповісти
Давайте вже соломинку тягніть, або камінь-ножиці-папір грайте хто перший дасть танки.
показати весь коментар
18.01.2023 18:42 Відповісти
"ми з оверком дружимо
живемо не тужимо
якщо в нього є канхфета - ділим пополам
коли в мене є канхфета - їм канхфету сам!" )))
показати весь коментар
18.01.2023 18:42 Відповісти
короче он намекнул,что пока США не дадут танки то он тоже давать не хочет,а американці танки давать уже сказали что не будут
показати весь коментар
18.01.2023 18:44 Відповісти
Кожен, хто більш-менш легко прочитає його заяву, зрозуміє, що він робить щось ЛИШЕ тоді, коли це роблять США.
Як тільки США схвалять свої танки, він, ймовірно, теж це зробить.
показати весь коментар
18.01.2023 18:52 Відповісти
в туалет теж не один?
показати весь коментар
18.01.2023 18:44 Відповісти
От Ви мене випередили!
показати весь коментар
18.01.2023 18:55 Відповісти
Пану Шольцу досі вже займатися словоблудієм!
показати весь коментар
18.01.2023 18:45 Відповісти
Пора вже переходити до рукоблудія... і то так, аби не одному!
показати весь коментар
18.01.2023 18:56 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 19:40 Відповісти
Лично мое мнение, что виновен не только Шольц. Танки Леопард, есть у многих стран. Неужели нельзя было каждой стране, принять на обучение, 30 чел и обучать их воевать на этой технике, ведь обучение это совсем не передача танков. Это можно было сделать еще полгода назад, но никто не делал. Дело в чем то другом, чего мы не знаем.....
показати весь коментар
18.01.2023 18:47 Відповісти
почему думаете что єкипажи не обучались? зачем об єтом говорить?
показати весь коментар
18.01.2023 18:51 Відповісти
Потому что читаешь новости, и выясняется, в одном месте будут учить 5-8 недель, в другом столько же......Буду очень рад, если ошибусь, но пока это ничем не подтверждается....
показати весь коментар
18.01.2023 18:56 Відповісти
Мы знаем. Дело в том, что Германия просто категорически не желала разрыва с Кацапией. Все ее потуги в помощи Украине вызваны исключительно сохранением собственного лица. Просто какие то остатки совести все же есть. Но исключительно остатки.
показати весь коментар
18.01.2023 18:57 Відповісти
Михаил, допустим вы правы. Но! Кто мешал Англии, которая делами а не болтовней подтверждает неизменность курса, еще полгода назад, начать учить танкистов на Челленджере? Кто мешал Испании сделать это же самое, а у испанцев эти Леопарды-2 есть. И так далее.....
показати весь коментар
18.01.2023 19:00 Відповісти
Кто мешал Франции, начать обучение на танке Леклерк, и на тех легких танках, что они сейчас передают? Никто. Дело в чем то другом, чего мы не знаем.....
показати весь коментар
18.01.2023 19:02 Відповісти
Так інші країни, де є "леопарди", наче не проти їх надати, але на це треба дозвіл від Німеччини. А Німеччина шольцує
показати весь коментар
18.01.2023 20:05 Відповісти
Вы меня внимательно прочли? Я говорю о обучении!
показати весь коментар
18.01.2023 20:23 Відповісти
Так, уважно. Ви задаєтеся питанням, чому півроку тому не почали навчати на танках, які не те що тоді, а й навіть зараз Німеччина гальмує усіх передавати. Це як мало бути, по-вашому? Типу, "агов, українці, в вас є час і натхнення? нічим не зайняті? давайте ми вас повчимо на тому, що ми вам не дамо, бо це ескалація". Півроку тому - це не те що до звільнення Херсону, це навіть ще до Харківського контрнаступу. Які тоді танки? Тоді потенційні "вчителі" все ще намагалися в пластичну хірургію по збереженню пуйловського обличчя, а Україні - оборонну зброю, якою танки вважати їм було лячно
показати весь коментар
18.01.2023 20:48 Відповісти
Як була б це утопія, то починати навчати і передавати усе, що є, тре було ще 24 лютого увечері. Але "колективний захід" так не працює

п.с. ні, помиляюся, як була б це утопія, то такої гидоти, як рашка, просто не існувало б ніколи
показати весь коментар
18.01.2023 20:59 Відповісти
Ну чого ж. Бабло від прибутку із бізнесу з кацапами ви ділили саменькі, і нікого не питали.
показати весь коментар
18.01.2023 18:47 Відповісти
а шо вiн заявив пр сутi справи: "так" чи "нi"? - хто-небудь може перекласти з "канелярiту" на мову..
показати весь коментар
18.01.2023 18:51 Відповісти
Він неодноразово давав зрозуміти, що США - єдина країна, яка має для нього значення в цьому конфлікті. Йому байдуже, що дають інші.
показати весь коментар
18.01.2023 18:54 Відповісти
Лондон уже наважився стати першим і відправити Україні танки. Що тобі ще треба лисий дибіл?
показати весь коментар
18.01.2023 18:53 Відповісти
Логдон не в ЄС, тому робить усе сам
показати весь коментар
18.01.2023 18:58 Відповісти
Лондон в НАТО. Тут ця лінія має значення.
показати весь коментар
18.01.2023 19:34 Відповісти
тому і не в ЄС щоб від залежностей німців не залежати.
показати весь коментар
18.01.2023 20:43 Відповісти
14 танків. Нічого собі. Потрібні сотні.
Іспанія сказала, що не пришле кілька.
Канада сказала, що не пришле.
Угорщина точно не пришле.
Норвегія має дуже мало, але, ймовірно, надішле.
Швейцарія нейтральна.
Австрія нейтральна.
Польща надішле.
Фінляндія надішле.
Греція дала вам лише старі радянські танки в обмін на мардер.
Туреччині потрібні танки для власних воєн.
Нідерланди орендують лише 16 танків у Німеччини.
Я знаю, що є ще кілька країн, які також мають танки, але вони, ймовірно, також не дадуть більше, ніж Великобританія в кращому випадку... тобто 14.
показати весь коментар
18.01.2023 19:00 Відповісти
У Великобританії всього 160 танків на озброєнні .Це острів, в них більше немає бронєтехніки, бо на танках до них ніхто не заїде. Якби була, надали би, вони не ссикуни ,як Шольц. Зате вони дуже багато допомогають ракетами і ************.

Можуть допомогти, або Німеччина зЛеопардами, або СШа з абрамсами. Крапка.
показати весь коментар
18.01.2023 19:40 Відповісти
Взагалі то не 160, а 247 танків у Британії.
показати весь коментар
18.01.2023 19:48 Відповісти
тогда уже 227, но они собираются их сокращать. Во-вторых, это что много? У Украины в 4 раза больше танков, последнее не отдают. Сравните, сколько Леопардов в Греции?
показати весь коментар
18.01.2023 21:17 Відповісти
Потрібно рівно 100 Леопардів. Нехай надішлють ті хто може тепер, потім надішлють ті хто може пізніше. Іспанія і Канада зможуть пізніше.
15 Польща
10 Фінляндія
10 Норвегія
10 Данія
15 Німеччина
От 60 танків
Потім приєднається Іспанія 20 та Канада 20 і от ми маємо 100 Леопардів
До 14 британських Челенжерів ще 16 американських Абрамсів і 20 французьких Леклерків і більше нічого не потребується
150 західних танків.
Ще 150 Т-72 (наразі є 120 у Чехії і передаються по троху і треба ще 30) і от вам і все що просив Залужний.
Між іншим по Т-72 у Європи ще є ресурс 380 танків.
показати весь коментар
18.01.2023 19:45 Відповісти
Залужний казав, що йому потрібно щонайменьше 300 танків.
показати весь коментар
18.01.2023 19:58 Відповісти
Ви рахувати вмієте? Я ж написав. 100 Леопардів, 50 інших західних танків і 150 Т-72.
показати весь коментар
18.01.2023 21:16 Відповісти
Дочекаємось чергового Рамштайну, і послухаємо, як Шольц заспіває тоненьким дівочим голоском після нього!
показати весь коментар
18.01.2023 21:56 Відповісти
Наступна відмазка - ретроградний Меркурій
показати весь коментар
18.01.2023 18:57 Відповісти
Ага: світло Венери заломилося через метановий пузир і...
показати весь коментар
18.01.2023 19:08 Відповісти
Як казав Райкін: де які речі треба робити самолічно і конкретно. Бл@дь, цей шольц мають і їбеться за допомогою когось
показати весь коментар
18.01.2023 18:57 Відповісти
ну не сам же з собою. коцабы ще "нє обучiлi", тi можуть..
показати весь коментар
18.01.2023 20:35 Відповісти
Звичайно не самі. Ви все робите на пару з рашкою. Другу світову розв'язали дружно. Європу на газовий гачок теж дружно підсадили.
показати весь коментар
18.01.2023 19:06 Відповісти
Леопард хорошо , но Челленджер намного лучше , нада просить Бритов чтоб дали еще
показати весь коментар
18.01.2023 19:12 Відповісти
пусть даже старые Челленджер 1 дают
показати весь коментар
18.01.2023 19:14 Відповісти
Як казав великий друг України республіканець Борис Пінкус - краще слідкувати більше за поступками, а не за словами. Хтось вірив, що нам передадуть Петріоти? Тому не варто розганяти тут якусь зраду. Світ уже давно зрозумів, що таке русня... навіть Кіссінджер. Тому у нас будуть не тільки Леопарди, але й Абрамси також. і F-15, F-16, Атакамс і навіть томагавки. Шкода, що це займе ще певний час, щоб все це підготувати і передати. А час, як і життя українців, - безцінні.
показати весь коментар
18.01.2023 19:15 Відповісти
Так ото ж!

Певне що, нам танки і через два рокі згодяться, але вони вкрай потрібні були ще вчора!
показати весь коментар
18.01.2023 20:00 Відповісти
Тонкий намек, шо Абрамс первым должен заехать. Ибо очкуют.
показати весь коментар
18.01.2023 19:15 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4554232-vuchych-dlia-serbyy-krym-y-donbass-eto-ukrayna Вучич: Для Сербии Крым и Донбасс - это Украина
показати весь коментар
18.01.2023 19:20 Відповісти
Шольц про передачу танків Leopard Україні: Ми ніколи не робимо щось самі Джерело:

Ну-ну, это же как в анекдоте:
После бурного секса с женой, мужчина маменькин-сынок кричит:
- Маам, я всё!
А если серьезно, то пока Европа не познает сама боль, кровь, утраты и слезы войны, всякие Шольцы, Орбаны и прочие "свободные радикалы" будут всячески тормозить победу Украины над этой фашистской империей 21 века.
показати весь коментар
18.01.2023 19:36 Відповісти
ну ті, хто познали, ті проти північного потоку і першого і другого ще багато років тому виступали, а що казала німеччина? "ето єсть только бізнес-проект. Нє нагнітайтє, конспіорологі!"
показати весь коментар
18.01.2023 20:47 Відповісти
Виявляється, він уникає війни між рф та НАТО. А Україна - та Хєр на неї.
показати весь коментар
18.01.2023 19:45 Відповісти
ВСІ уникають війни між рф і НАТО. США про це неодноразово заявляли. Але винен, чомусь, Шольц.
показати весь коментар
18.01.2023 20:31 Відповісти
холуй рашистський Штольц. ми не даємо Україні танків, бо не хочемо, щоби НАТО ВОЮВАЛО З **********, А УКРАЇНА, ЖИТТЯМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ,ЗАХИСТИЛА І НАТО, І НАС ФРІЦІВ, ВІД ВІЙНИ З РАШИСТОМ,
показати весь коментар
18.01.2023 19:48 Відповісти
В переводе с дипломатического это звучит так: Байден сказал - не давать.
показати весь коментар
18.01.2023 20:10 Відповісти
Вот и я, думаю так же.
показати весь коментар
18.01.2023 20:20 Відповісти
А вы когда что то делайте? Так скажите же что в годы правления Шредера и Меркельши вы всё просрали. И танк в фото как Армата у *****. Или кончайте пистеть, если не хотите сами от орков отбыватся.
показати весь коментар
18.01.2023 20:20 Відповісти
Йди в дупу, придурок.
показати весь коментар
18.01.2023 20:42 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарському Давосі заявив, що Німеччині потрібна кваліфікована робоча сила, в тому числі іноземна.

Пропоную обміняти російських полоненних (як безкоштовну рабсилу) на німецькі танки "Леопард 2" для України.
показати весь коментар
18.01.2023 22:06 Відповісти
ми нічого не робимо самі - просто сидим і чекаємо дзвінка з газпрому .
показати весь коментар
18.01.2023 22:14 Відповісти
Щось мені нагадало з далекого дитинства...

***
Пёс шагал по переулку, он жевал большую булку.
Подошёл Щеночек, попросил кусочек.
Сел Пес, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал не дал.

Подошла Кошка-Мяушка,
Попросила Кошка мякушку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Прискакала Лягушка, пошептала на ушко,
Попросила Лягушка горбушку.
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Подошла Курочка.
Попросила Курочка корочку.
Встал Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал, не дал.

Подошла Уточка, постояла минуточку,
Попросила Уточка чуточку, только попробовать!
Сел Пёс, стал гадать - дать или не дать?
Погадал-погадал, пожевал-пожевал... и сказал:
- Я бы дал! Но у меня у самого больше нету ничего!

(с) Эмма Мошковская
показати весь коментар
18.01.2023 22:42 Відповісти
У меня складывается такое впечатление что Шольц болеет головой.
показати весь коментар
18.01.2023 23:18 Відповісти
навіть расєї смокчуть у коаліції, віддані смоктуни расєї...))
показати весь коментар
19.01.2023 00:28 Відповісти
Схоже що Шольц образився що йому не відправили персональну мінетчицю
показати весь коментар
19.01.2023 05:48 Відповісти
Боже, феерический соплежуй.
показати весь коментар
19.01.2023 17:55 Відповісти
 
 