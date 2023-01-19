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Через дії РФ світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства, - Мінінфраструктури

зерно,порт

З 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції на 659 суднах.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу з 1 серпня 2022 року. Всього з початку роботи "Зернової ініціативи" три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

За умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця.

"Головна причина – цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден", - додали в міністерстві.

Станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників.

Черга спостерігається починаючи з листопада 2022.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна експортувала 2,3 мільйона тонн харчів за перші два тижні року, - Кабмін

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зерно (3119) росія (65122) експорт (4474) зерновий коридор (583)


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Хай самі вирощують! Хлопці з Сьєрра-Леоне привезли колись анекдот:
"Лежить негр під пальмою Підходить білий:
- Чого лежиш?
- А що робить?
- Піди нарви бананів
- Навіщо?
- Віднесеш на ринок і продаси
- Навіщо?
- Матимеш гроші
- Навіщо?
- Тачку купиш
- Навіщо?
- Будеш багато бананів на ринок возить!
- Навіщо?
- Заробиш багато грошей купиш ще тачку та наймеш трьох робітників
- Навіщо?
- Двоє будуть збирать банани та возить на ринок А третій їх продаватиме
- А я що робитиму?
- Лежатимеш під пальмою!
- А я що зараз роблю?!!!"
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19.01.2023 09:57 Відповісти
що заважає туреччинам, оонам та іншим турбованцям за голодних діточок з Африки покласти на ці угоди та власноруч інспектувати та пропускати суда зі збіжжям? путя абідцца? та й ху@ло з ним... не прийшли інспектори від гамнюків на обстеження - інша група зробила це і випустило вантаж... якщо так потрібно зерно - шукайте та вживайте заходи. тремтюки від ескалаторів...
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19.01.2023 10:02 Відповісти
через те.що мінінтеграції займається торгівлею українського продовольства , ціни на "підножний корм" для українського народу -космос
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19.01.2023 10:02 Відповісти
Хоть поржут...
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19.01.2023 10:07 Відповісти
Акція: міняємо зерно на "Леопарди"
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19.01.2023 10:05 Відповісти
Вони недоїдають, а наші гинуть - різниця, плять таки відчутна...Особисто мені плювать, хто там недожере і через кого...достатньо щодня бачити фото наших полеглих козаків
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19.01.2023 10:12 Відповісти
 
 