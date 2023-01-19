Через дії РФ світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства, - Мінінфраструктури

З 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції на 659 суднах.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу з 1 серпня 2022 року. Всього з початку роботи "Зернової ініціативи" три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

За умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця.

"Головна причина – цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден", - додали в міністерстві.

Станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників.

Черга спостерігається починаючи з листопада 2022.

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