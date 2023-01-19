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Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв. - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

На чергуванні у Чорному морі перебувають шість ракетоносіїв, Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Попри потужний шторм Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 бойових кораблів, зокрема 6 ракетоносіїв.

"Сумарний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет, - зазначив Назаров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ тримає в Чорному морі 6 носіїв "Калібрів". Загальний залп - 44 ракети. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

підводний човен (86) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


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А сьогодні Водохреща, хто цих заново "похрестив" би
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19.01.2023 09:58 Відповісти
О, тривога, кремлівська сатана прокинулася.
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19.01.2023 10:16 Відповісти
Чому не топлять кацапські кораблі? Вже майже рік ця проста і примітивна ідея "чомусь" не приходить в голову нашим "військово-морським" немічам. Є засоби!
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19.01.2023 10:50 Відповісти
Нехай подумають, яким може виявитись сумарний залп по них самих.
Потонути у Святій Воді - неабищо.
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19.01.2023 11:28 Відповісти
 
 