Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні Путіна, - ГУР МО

У Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Через дії ПВК "вагнера" в Сирії та Африці, сотні злочинів проти людяності, які здійснили його найманці, ніхто з Заходу не хоче мати справ з пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу. Тому й сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні путіна. Це кроки для його виживання – посилення позицій, а потім зайняття високих посад", - пояснив він.

За словами Черняка, зараз у Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна.

Пригожин намагається показати себе "переможцем", а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги, додав він.

Черняк зазначив, що це вже впливає на настрої населення РФі за невдачі критикують військове керівництво.

"Він каже, що це успіхи "вагнера", але заради незначних тактичних "перемог" тисячі найманців вже знищені. Їх женуть у наступ по трупах за повної підтримки збройних сил рф. А тепер герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати пригожина. Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх шойгу та герасимова, а не пригожина. Але при всіх їхніх потугах досягнути суттєвого успіху новому командуванню російських окупаційних військ вже не вдасться", - підсумував представник ГУР МО.

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