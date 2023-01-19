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Новини Війна
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Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні Путіна, - ГУР МО

пригожин,євген

У Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Через дії ПВК "вагнера" в Сирії та Африці, сотні злочинів проти людяності, які здійснили його найманці, ніхто з Заходу не хоче мати справ з пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу. Тому й сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні путіна. Це кроки для його виживання – посилення позицій, а потім зайняття високих посад", - пояснив він.

За словами Черняка, зараз у Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна.

Пригожин намагається показати себе "переможцем", а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги, додав він.

Черняк зазначив, що це вже впливає на настрої населення РФі за невдачі критикують військове керівництво.

"Він каже, що це успіхи "вагнера", але заради незначних тактичних "перемог" тисячі найманців вже знищені. Їх женуть у наступ по трупах за повної підтримки збройних сил рф. А тепер герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати пригожина. Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх шойгу та герасимова, а не пригожина. Але при всіх їхніх потугах досягнути суттєвого успіху новому командуванню російських окупаційних військ вже не вдасться", - підсумував представник ГУР МО.

Також читайте: Поранених в Україні "вагнерівців" лікують у клініці, пов’язаній із дочкою Путіна

Автор: 

путін володимир (23798) розвідка (3858) росія (65122) Пригожин Євген (522)


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Здається лабораторії по виготовленню "Новічка" вже час перейти в "посилений режим" Бо Росію ведуть до нового "Актябрьскава переварота" А "бальшевики" просто і "бальшевики с ядерной бомбой" - це назпівставимі величини! Росія після цього стане радіоактивною пусткою
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19.01.2023 10:24 Відповісти
а что, в Украине разве только одна разведка? булданов последняя инстанция в знаниях?
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19.01.2023 10:32 Відповісти
думати, що прігожин є якоюсь там окремо діючою особою, а не маріонеткою владного кодла ************ - повна маячня, в тому числі і для Заходу.
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19.01.2023 10:42 Відповісти
Опущенный пригожин сделает прутину миньет и укрепит тем самым свои позиции. Ему не привыкать.
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19.01.2023 11:20 Відповісти
Пригожин - ушлый холуй. Для силовиков - никто. Ккуй с бугра.
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19.01.2023 11:22 Відповісти
Доскачеться ця лиса срака, що дістане лом "каддафі".
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19.01.2023 11:25 Відповісти
пох
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19.01.2023 11:58 Відповісти
Такой же тупой как его кремлевский патрикей, гэбье никогда особых мозгов не имело.
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19.01.2023 12:08 Відповісти
Там боротьба не за місце біля путіна, а саме за його місце.
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19.01.2023 13:23 Відповісти
 
 