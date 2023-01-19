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В окупованому Маріуполі щодня зносять щонайменш одну багатоповерхівку, - Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники продовжують зносити будинки в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Центр міста втрачає щонайменш одну багатоповерхівку щодня. Зворотня проблема - будівельне сміття. Його така кількість, що всі відведені ділянки переповнені. Тепер лунають заяви про завод з переробки, але насправді в адміністрації пліткують, що будуть звозити сміття на Шлакову гору біля Азовсталі", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685) будинки (166)


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