ДТЕК не відключає світло "за скаргами", - заява компанії

Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили у песслужбі компанії.

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК пояснили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

"За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.



Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців", - підсумували у компанії.

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