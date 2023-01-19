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Новини
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ДТЕК не відключає світло "за скаргами", - заява компанії

світло

Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили у песслужбі компанії.

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК пояснили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

"За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.

Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців", - підсумували у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії прогнозується меншим, але дефіцит зберігається суттєвим, - "Укренерго"

Автор: 

електроенергія (6192) ДТЕК (1982) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+13
Перевожу на простой человеческий:
Идите накуй! Мы никуя не делали, не делаем и не собираемся делать.
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19.01.2023 13:26
+11
Все ваши отключения - развод людей. Какой дефицит ,если треть страны вообще э/э не потребляет,или оккупация или боевые действия . Придумайте новое фуфло для выпаривания народу.
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19.01.2023 13:29
+8
А що сталося? Прийшла скарга на святкову ілюмінацію в Конча-Заспі?
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19.01.2023 13:26
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Перевожу на простой человеческий:
Идите накуй! Мы никуя не делали, не делаем и не собираемся делать.
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19.01.2023 13:26 Відповісти
Можна ще додати їхнє улюблене гасло: "усьо будіт донбас!"
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19.01.2023 13:27 Відповісти
І ще там щось було про "порожняк"
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19.01.2023 13:32 Відповісти
Тіпа, "нє гоніт" ))
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19.01.2023 13:33 Відповісти
Их улюблене (как и всех никуянеделателей) - "делаем все возможное"
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19.01.2023 14:33 Відповісти
посилати бригаду замісь ремонту на тупо відключення, а потім підключення просто нерентабельно
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19.01.2023 13:44 Відповісти
1.Не "бригаду", а просто электрика
2.Не "тупо відключення", а для соблюдения социальной справедливости, т.к. речь идет о жизненно необходимом продукте (электроэнергия).
3. Говорить о "рентабельности" при распределении жизненно необходимого продукта во время войны - это "по зеленому". Зачет.
4. Один электрик обходит ТП в определенном районе и по графику отключает определенные объекты. Сколько для такой "сложной" работы требуется электриков? Какая у них должна быть з/п? Посчитать не сложно. Но ДТЕК даже не думает этого делать. У ДТЕКа денег на это нет? Серьезно? А может Ахметка продаст хотя бы одну из десятка своих Лондонских резиденций, глядишь и деньги появятся на армию таких электриков.
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19.01.2023 15:19 Відповісти
А що сталося? Прийшла скарга на святкову ілюмінацію в Конча-Заспі?
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19.01.2023 13:26 Відповісти
Помста ахметова і ко.,киянам за дамбілібамбас,тупо знущаються.
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19.01.2023 13:29 Відповісти
А ще він мститися одеситам, харків'янам, львів'янам.

Може досі скиглити?

Це війна!!! З боку ворога це війна на наше знищення. Якщо комусь так погано без світла у Києві, то можна добровільно висунуться під Бахмут.

Закінчиться ця клята війна і буде шалений побут на приватні будинки за межами великих міст. Купуйте поки дешево.

Навіть коли ми виб'ємо ворога з нашої землі, то він періодично буде гатити по нашим містам, як зараз у Сумській області. Тому треба бути готовими і до цього варіанту.

А що хотів народ України, коли прибиральник у Києві отримував зарплату майже вдвічі більшу ніж молодший офіцер ЗСУ? Як казав Наполеон - "Хто не хоче кормити свою армію, той буде кормити чужу армію".
У 2003-му році, при Президентстві Кучми, ЗСУ були ще настільки потужними що той же путлер відмовився від задуму напасти на Україну, хоча в нас тоді вже не було ядерної зброї. А ось потім "патріот" Ющенко почав тупе скорочення а його ставленик, міністр фінансів Пинзеник навіть пропонував встановити щоб військові уходили на пенсію у 60 років і як цьому барану аплодували українці!!! Маємо те, що маємо! (с).
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19.01.2023 19:18 Відповісти
Ніхто не скиглить,ахметов це ворог та злодій,крапка.
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19.01.2023 19:26 Відповісти
Ну ви самі чомусь забули про інші міста, які також сидять без електрики.

Я коли служив, то щось не чув виступів киян проти скорочення армії, зате дуже часто чув у нашу адресу, що ми, офіцери, дармоїди та трутні.

Жителі Сходу не пропускали у 2014-му наші танки до нашого кордону, і зараз мають обстріли та знищене життя.

Ви теж за своє маєте.

Таким як я важче, бо чули тоді образи і незважаючи на це у лютому пішли воювати з ворогом, а у окопах та бліндажах набагато важче ніж у Києві. Вважайте ваші сьогоденні труднощі своєрідною платою за те, що жили заможніше ніж інші українці і вам стане легше на душі.
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19.01.2023 21:37 Відповісти
Все ваши отключения - развод людей. Какой дефицит ,если треть страны вообще э/э не потребляет,или оккупация или боевые действия . Придумайте новое фуфло для выпаривания народу.
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19.01.2023 13:29 Відповісти
Цей дефіцит тому,що електроенергію вигідніше експортувати,ніж продавати населенню за 1,68.
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19.01.2023 13:52 Відповісти
Вы можете подтвердить фактами, что Украина сейчас экспортирует э/э? Или как всегда, всех по себе судите?)
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19.01.2023 16:12 Відповісти
Вы утверждаете, что все наши электростанции не пострадали и вырабатывают ИЗБЫТОК э/э? Серьезно?
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19.01.2023 16:10 Відповісти
А ви фахівець у енергетиці?
Атомні станції давали більше половини, але зараз шість блоків ЗАЕС у ворога.
У енергетиків є таке поняття як баланс у сеті. Цей баланс підтрімають ГЕС та ТЕС. Але їх рашисти як раз і нищили бо точно знають де вони.
Газ зараз на державних ТЕС не використовують, а більшість ТЕС на вуглі як раз у Ахметова.

Зараз віялові вимкнення це технічна необхідність.

До речи, Олексій Кучеренко розповів що насправді енергетикою керує не міністр, а Шурма з ОП, котрий дещо у цьому питанні розуміє...
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19.01.2023 19:06 Відповісти
Останній абзац нагадав таблички в міському електротранспорті:
"Лучший контролёр - совесть!"
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19.01.2023 13:30 Відповісти
В ОДЕССКОМ ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЕ...об'ява---
ПОДКЛЮЧАЮ К КРИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАБОТАЮ ТОЛЬКО В МАЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ... ЦЕНА ОТ 70.000 ГРИВЕН
ДА УШЛЕБКИ ДТЭК НЕ ОТКЛЮЧАЮТ...ОНИ ЗА БАБЛО ПОДКЛЮЧАЮТ КОНЧЕННАЯ АХМЕТОВСКАЯ БАНДА ЭНЕРГЕТИКОВ
ВАС тварей НЕ НАГРАЖДАТЬ НАДО...
А ПОВЕСИТЬ НА ОДНОЙ ЛИНИИ ЛЭП ДЛЯ ПРИМЕРА ИНЫМ
***А НЕ НАГЛЕЙТЕ......
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19.01.2023 13:30 Відповісти
В Киевской области, во многих населенніх пунктах с 3-го января половина домов со светом 24/7, а половина хорошо если суммарно 6 часов в день есть свет
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19.01.2023 13:34 Відповісти
Це де 24/7,вчора було 2години,сьогодні одну,10км від Києва у південному напрямку.
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19.01.2023 13:39 Відповісти
У Вишневому, десятки будинків 24/7 світло є, десятки будинків без світла 20 годин сумарно
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19.01.2023 13:40 Відповісти
У них там охфіс у Вишневому,дякую.
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Я знаю, крім хамства там нічого пояснити не можуть.
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19.01.2023 13:52 Відповісти
Можу підтвердити. У нас дають світло 3 рази на добу по дві години. І 2 рази з цих трьох - вночі.
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19.01.2023 13:41 Відповісти
Ви у Вишневому?
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19.01.2023 13:44 Відповісти
Забір'я. Але РЕС той самий.
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19.01.2023 13:46 Відповісти
Зрозуміло. В 2022, кінці всі будинки вимикали і був нормальний графік. А потім раптом десятки будинків підключили до критичної інфраструктури і весь ліміт на місто покриваєтся за рахунок інших, ось чому немає графіка 4/4, а зараз для будинків які вимикають 1,5/6,5
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19.01.2023 13:48 Відповісти
"закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків"_________это громкий пук в некуда! никто СЕБЕ да ещё "ДОБРОВОЛЬНО" отключать электричество не будет! вывод: бардак в ахметовском ДТЭК, когда одну половину домов кошмарят по 12 часов а другую половину не отключают совсем, будет продолжена! p.s. неужели во время войны на этого монополиста УКРАВШЕГО энергетику целой страны нельзя найти управы???
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19.01.2023 13:32 Відповісти

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19.01.2023 13:34 Відповісти
Живу в частном секторе . Бывает так , отключают свет 6-8 часов . Вокруг 16-ти эт . дома со светом . Понимаю , что кто-то выключил , потом забыл включить . Какое потребление в частном доме ? Отопление газовое , бойлера нет , элекро плиты нет .
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19.01.2023 13:34 Відповісти
Добре тим у кого узкоязичні раби крутять генератор. Велика подяка Пастору.
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19.01.2023 13:35 Відповісти
ДТЕК - прихильник рашістів,тому в країні проблеми.Треба цю грьобану контору закрить і буде світло в Україні.
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19.01.2023 13:37 Відповісти
Закривати не треба. Треба віїпати по самі гланди.
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19.01.2023 13:44 Відповісти
Ні, націоналізація, а після перемоги над свинособаками продаж європейським або американським компаніям
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Це правда. Вони відключають від балди.
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19.01.2023 13:47 Відповісти
НЕОБХОДИМО РАССЛЕДОВАТЬ КТО И В КАКОЙ СПОСОБ РАЗРЕШИЛ МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ ПОЧТИ ВСЮ(!) ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ЦЕЛОЙ СТРАНЫ(!) ОДНОМУ ОЛИГАРХУ.
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19.01.2023 13:47 Відповісти
а вмикати за бабло - теж не вмикає?
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19.01.2023 13:58 Відповісти
А для чого розслідувати,всі уряди,які керували державою.
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19.01.2023 14:02 Відповісти
Це якими нащадками Шарікова потрібно бути, щоб скаржитись на те, що комусь краще ніж тобі... Сумно, що таких виродків ще досить багато (((
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19.01.2023 16:01 Відповісти
выходит, есть люди, которые жалуются что у них есть свет и просят срочно отключить, ибо глаза слепит
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19.01.2023 16:19 Відповісти
 
 