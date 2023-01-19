ДТЕК не відключає світло "за скаргами", - заява компанії
Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили у песслужбі компанії.
"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК пояснили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.
"За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.
Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців", - підсумували у компанії.
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Идите накуй! Мы никуя не делали, не делаем и не собираемся делать.
2.Не "тупо відключення", а для соблюдения социальной справедливости, т.к. речь идет о жизненно необходимом продукте (электроэнергия).
3. Говорить о "рентабельности" при распределении жизненно необходимого продукта во время войны - это "по зеленому". Зачет.
4. Один электрик обходит ТП в определенном районе и по графику отключает определенные объекты. Сколько для такой "сложной" работы требуется электриков? Какая у них должна быть з/п? Посчитать не сложно. Но ДТЕК даже не думает этого делать. У ДТЕКа денег на это нет? Серьезно? А может Ахметка продаст хотя бы одну из десятка своих Лондонских резиденций, глядишь и деньги появятся на армию таких электриков.
Може досі скиглити?
Це війна!!! З боку ворога це війна на наше знищення. Якщо комусь так погано без світла у Києві, то можна добровільно висунуться під Бахмут.
Закінчиться ця клята війна і буде шалений побут на приватні будинки за межами великих міст. Купуйте поки дешево.
Навіть коли ми виб'ємо ворога з нашої землі, то він періодично буде гатити по нашим містам, як зараз у Сумській області. Тому треба бути готовими і до цього варіанту.
А що хотів народ України, коли прибиральник у Києві отримував зарплату майже вдвічі більшу ніж молодший офіцер ЗСУ? Як казав Наполеон - "Хто не хоче кормити свою армію, той буде кормити чужу армію".
У 2003-му році, при Президентстві Кучми, ЗСУ були ще настільки потужними що той же путлер відмовився від задуму напасти на Україну, хоча в нас тоді вже не було ядерної зброї. А ось потім "патріот" Ющенко почав тупе скорочення а його ставленик, міністр фінансів Пинзеник навіть пропонував встановити щоб військові уходили на пенсію у 60 років і як цьому барану аплодували українці!!! Маємо те, що маємо! (с).
Я коли служив, то щось не чув виступів киян проти скорочення армії, зате дуже часто чув у нашу адресу, що ми, офіцери, дармоїди та трутні.
Жителі Сходу не пропускали у 2014-му наші танки до нашого кордону, і зараз мають обстріли та знищене життя.
Ви теж за своє маєте.
Таким як я важче, бо чули тоді образи і незважаючи на це у лютому пішли воювати з ворогом, а у окопах та бліндажах набагато важче ніж у Києві. Вважайте ваші сьогоденні труднощі своєрідною платою за те, що жили заможніше ніж інші українці і вам стане легше на душі.
Атомні станції давали більше половини, але зараз шість блоків ЗАЕС у ворога.
У енергетиків є таке поняття як баланс у сеті. Цей баланс підтрімають ГЕС та ТЕС. Але їх рашисти як раз і нищили бо точно знають де вони.
Газ зараз на державних ТЕС не використовують, а більшість ТЕС на вуглі як раз у Ахметова.
Зараз віялові вимкнення це технічна необхідність.
До речи, Олексій Кучеренко розповів що насправді енергетикою керує не міністр, а Шурма з ОП, котрий дещо у цьому питанні розуміє...
"Лучший контролёр - совесть!"
ПОДКЛЮЧАЮ К КРИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАБОТАЮ ТОЛЬКО В МАЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ... ЦЕНА ОТ 70.000 ГРИВЕН
ДА УШЛЕБКИ ДТЭК НЕ ОТКЛЮЧАЮТ...ОНИ ЗА БАБЛО ПОДКЛЮЧАЮТ КОНЧЕННАЯ АХМЕТОВСКАЯ БАНДА ЭНЕРГЕТИКОВ
ВАС тварей НЕ НАГРАЖДАТЬ НАДО...
А ПОВЕСИТЬ НА ОДНОЙ ЛИНИИ ЛЭП ДЛЯ ПРИМЕРА ИНЫМ
***А НЕ НАГЛЕЙТЕ......