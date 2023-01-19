Для розмінування територій Україні потрібно сучасне обладнання

На виконання всіх заходів протимінної діяльності Україна потребує матеріально-технічної допомоги.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника відділу управління інформацією Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Євгеній Зубаревський, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розмінування території України сьогодні потрібні засоби пошуку, індивідуальні засоби захисту саперів, техніка для транспортування особового складу та ВНП, сучасні засоби механічного розмінування, дистанційні засоби обстеження територій та інше допоміжне сучасне обладнання для робіт з розмінування. Підтримка, що надається нашими союзниками, допоможе досягнути важливої мети – мирна, безпечна Україна без мін", - зазначив Зубаревський.

Він також додав, що існуюча система протимінної діяльності дозволила Силам оборони швидко, гнучко та ефективно відреагувати на ризики, що виникли внаслідок російської агресії та повноцінно реалізовувати політику у сфері протимінної діяльності дотичними центральними органами виконавчої влади.

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