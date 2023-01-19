Естонія запускає застосунок mRiik на базі української "Дії", - Федоров

Одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вперше потрапив до Естонії у 2019 році. Тоді ще у статусі радника Президента Володимира Зеленського. Вивчав досвід цифровізації. Багато чому дивувався, нотував, щоб потім впровадити в Україні. Це надихнуло.



За більш ніж три роки команда Мінцифри переформатувала процеси у сфері держпослуг. Кожен громадянин у кілька кліків може отримати найпопулярніші сервіси. Без черг, збору папірців та іншої бюрократії. Продовжуємо будувати цифрову державу", - написав він.



Як зазначив Федоров, тепер уже український досвід надихає Естонію та інші країни: "Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року".



"Кейс з естонським застосунком важливий, тому що перший. Тому що Естонія. Тому що друзі. Тому що за діджиталізацією майбутнє", - додав Федоров.

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