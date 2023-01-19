УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8442 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 094 9

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української "Дії", - Федоров

естонія,застосунок

Одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вперше потрапив до Естонії у 2019 році. Тоді ще у статусі радника Президента Володимира Зеленського. Вивчав досвід цифровізації. Багато чому дивувався, нотував, щоб потім впровадити в Україні. Це надихнуло.

За більш ніж три роки команда Мінцифри переформатувала процеси у сфері держпослуг. Кожен громадянин у кілька кліків може отримати найпопулярніші сервіси. Без черг, збору папірців та іншої бюрократії. Продовжуємо будувати цифрову державу", - написав він.

Як зазначив Федоров, тепер уже український досвід надихає Естонію та інші країни: "Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року".

"Кейс з естонським застосунком важливий, тому що перший. Тому що Естонія. Тому що друзі. Тому що за діджиталізацією майбутнє", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" за підсумками року заощадить українцям 48 млрд грн, - Мінцифри

Автор: 

Естонія (1609) Федоров Михайло (877) Дія (1123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невероятно!
показати весь коментар
19.01.2023 13:42 Відповісти
Абасрацца!
показати весь коментар
19.01.2023 14:04 Відповісти
Джигіталізатори всіх країн, гоп до купи.
показати весь коментар
19.01.2023 13:48 Відповісти
Сервери даних так само будуть в росії?
показати весь коментар
19.01.2023 13:54 Відповісти
а от і не вгадали Місцеві системи авторизації та захисту даних ще ніхто не взламав. Нема сенсу щось змінювати. І всі послуги електронні вже, і не перший рік.
Може якийсь додаток який збирає до купи всі існуючи сервіси? Наврядчи, щось більше.
показати весь коментар
19.01.2023 15:37 Відповісти
Хотілось би помилятись. Але, пам'ятається, під час запуску Дії в Україні багато було інформації про те, що сервери з даними знаходяться в кислобздійній *********.
показати весь коментар
19.01.2023 15:39 Відповісти
де тримають дані з Дії, я не знаю.
Я маю сумніви в доцільності такого кроку, якщо вже все існує, відтестоване, працює.
Можливо, мова йде саме про "UX/UI дизайном". І ні про що більше.
показати весь коментар
19.01.2023 15:43 Відповісти
Ось тут естонські друзі і вкажуть чи дирява "Дія".
показати весь коментар
19.01.2023 13:56 Відповісти
Такий як в Данії 7 років тому запустили??)))) хахахаха
показати весь коментар
19.01.2023 16:00 Відповісти
 
 