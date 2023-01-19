Ухвалення резолюції про спецтрибунал - важливий крок до переслідування керівництва РФ, - Кулеба

Сьогоднішнє рішення Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є важливим кроком до судового переслідування російського керівництва.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний членам Європейського парламенту за ухвалення постанови про створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Важливий крок до правового механізму судового переслідування російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому", - написав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України: Там фігурує і керівництво Білорусі