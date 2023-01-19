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Ухвалення резолюції про спецтрибунал - важливий крок до переслідування керівництва РФ, - Кулеба

кулеба

Сьогоднішнє рішення Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є важливим кроком до судового переслідування російського керівництва.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний членам Європейського парламенту за ухвалення постанови про створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Важливий крок до правового механізму судового переслідування російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому", - написав очільник зовнішньополітичного відомства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України: Там фігурує і керівництво Білорусі

Автор: 

Європарламент (1045) путін володимир (23798) трибунал (260) Кулеба Дмитро (3604)


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Так ця резолюція носить рекомендаціїний характер,міністр юстиції Німеччини вже против. Вони ще досі бажають зберегти обличчя агресору.
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19.01.2023 14:08 Відповісти
и о прекрасном!
///
від 24 лютого 2022 року країна-терористка втратила 13 генералів.
це нонсенс ))))) та рекорд для Книги рекордів Гіннесса.
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19.01.2023 14:10 Відповісти
Крєпкава здаровья та міцної ерекції м'ясникам кацапам.
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19.01.2023 14:48 Відповісти
Хай спочатку розбереться з призначенням сексологині послицею в Болгарію. Чи дєрмак пріказал. А Європолітики самі оцінять свої кроки.
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19.01.2023 14:25 Відповісти
Не пройшло і року...
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19.01.2023 14:32 Відповісти
 
 