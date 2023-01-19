Двоє мешканців Херсонщини підірвалися на мінах минулої доби

18 січня на ворожих мінах підірвалися двоє цивільних мешканців Херсонщини.

Про це повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ

"Одна людина отримала поранення внаслідок підриву на міні поблизу с.Високе, друга під час виконання сільськогосподарських робіт у селі с.Борозенське внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предмету", - йдеться в повідомленні.

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