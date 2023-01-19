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У Херсоні через російські обстріли частково зникло світло

електроенергія,електрика,світло,леп

У Херсоні часткове відключення електроенергії через обстріли

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

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