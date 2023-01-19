У Херсоні через російські обстріли частково зникло світло
У Херсоні часткове відключення електроенергії через обстріли
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - йдеться в повідомленні.
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