Залишилося розблокувати надання Україні західних винищувачів і далекобійних ракет, - Кулеба

Наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - пояснив глава МЗС.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає передання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

Окрім того він заявив, що Україна усвідомлює наміри росії перемогти на полі бою, але головна мета залишається незмінною – повна деокупація всієї території.

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