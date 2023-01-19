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Новини Війна
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Залишилося розблокувати надання Україні західних винищувачів і далекобійних ракет, - Кулеба

дмитро,кулеба

Наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - пояснив глава МЗС.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає передання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

Окрім того він заявив, що Україна усвідомлює наміри росії перемогти на полі бою, але головна мета залишається незмінною – повна деокупація всієї території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Україну чекають великі битви. Щоб виграти у них, потрібна "велика" зброя, - Кулеба

Автор: 

зброя (7460) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
там же елементарно. Єдина умова США - прибрати від влади московитського крота Єлдака.
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19.01.2023 15:23
+2
Ты только из комы вышел?
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19.01.2023 15:22
+2
А ты уже видишь Леопарды или Челенджеры?
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19.01.2023 15:28
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А танки вже розблокував?
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19.01.2023 15:21 Відповісти
Ты только из комы вышел?
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19.01.2023 15:22 Відповісти
А ты уже видишь Леопарды или Челенджеры?
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19.01.2023 15:28 Відповісти
а что там с танками,ну если не считать Англию и Польшу,что,фрицы согласились дать танки?
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19.01.2023 15:29 Відповісти
там же елементарно. Єдина умова США - прибрати від влади московитського крота Єлдака.
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19.01.2023 15:23 Відповісти
Вангую: Передачу самолетов и дальнобойные ракеты "разблокируют" этим летом.
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19.01.2023 15:30 Відповісти
если сами не сделаем, никто нам не даст дальнобойные ракеты. Поэтому нужно самим налаживать производство.
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19.01.2023 15:37 Відповісти
Это практически не реально.
И дело даже не в том, что Кучма в нулевых "помножил на ноль" отечественное ракетостороение, а в том, что все пусковые установки производились в россии.
Но думаю пытаются что-то сделать.
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19.01.2023 15:43 Відповісти
а апачи?
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19.01.2023 15:36 Відповісти
"зелені блокератори" розказуть про розблокуваня,до якого вони не мають ніякого відношення
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19.01.2023 15:51 Відповісти
Якщо Україна отримає далекобійні ракети - ***** та ************** тільки і залишиться, що йти за вазеліном.
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19.01.2023 16:12 Відповісти
 
 