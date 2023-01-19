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Унаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинуло 46 осіб, - ОВА

дніпро

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 46 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться в повідомленні. 

80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зниклими безвісти внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі залишаються 11 осіб, - Нацполіція

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Дніпро (3273) обстріл (28428) Резніченко Валентин (517)


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19.01.2023 16:00 Відповісти
Шоб тобі все життя кошмари снились і прокидався обісцяним! Пан Арестович...
Щодо куйла -- там смертельна іньєкція, як з мілошевічом
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26.01.2023 21:32 Відповісти
 
 