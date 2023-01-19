Унаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинуло 46 осіб, - ОВА
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 46 осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться в повідомленні.
80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодо куйла -- там смертельна іньєкція, як з мілошевічом