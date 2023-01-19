Російські загарбники проводять на окупованих територіях "націоналізацію" підприємств, - Маляр

Російські окупаційні адміністрації продовжують злочинні дії щодо цивільного населення тимчасово окупованої території України

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Проводиться інвентаризація рухомого та нерухомого майна приватних підприємств з метою подальшої так званої "націоналізації"", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим зразкам, оформленим за російським законодавством.

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