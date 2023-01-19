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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники проводять на окупованих територіях "націоналізацію" підприємств, - Маляр

окупанти

Російські окупаційні адміністрації продовжують злочинні дії щодо цивільного населення тимчасово окупованої території України

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Проводиться інвентаризація рухомого та нерухомого майна приватних підприємств з метою подальшої так званої "націоналізації"", - йдеться в повідомленні. 

Окупанти вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим зразкам, оформленим за російським законодавством.

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Автор: 

націоналізація (382) окупація (6685) Маляр Ганна (525)


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19.01.2023 16:37 Відповісти
Про це ж ГУР повинен доповідати .
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19.01.2023 16:41 Відповісти
І знову цілий заступник міністра маляр розповідає про те, що знають навіть діти. Гайда в Бахмут, допомагай військовим. Подивися що їм ще потрібно і відкопуйте зі своїми однодумцями з-під асфальту.Подивіться що ви творили три роки до вторгнення.
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19.01.2023 17:14 Відповісти
Отжимают, само собой
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19.01.2023 18:16 Відповісти
така собі новина, не про що
ось як би було навпаки, я би здивувалась
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19.01.2023 18:21 Відповісти
Які функціональні обов'язки у цієї жінки?
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19.01.2023 19:44 Відповісти
 
 