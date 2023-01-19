Російські загарбники продовжують блокаду Енергодару, - Центр національного спротиву

Російські окупанти не випускають мешканців Енергодару з міста та використовують їх, як живий щит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають. За даними місцевої влади в місті заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що росіяни розміщують свою військову техніку серед житлових будинків, таким чином прикриваючись цивільними. Окупанти розуміють, що зменшення кількість мирного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста.

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