Российские захватчики продолжают блокаду Энергодара, - Центр национального сопротивления

Российские оккупанты не выпускают жителей Энергодара из города и используют их как живой щит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их, как живой щит. Выехать из города невозможно, россияне никого не выпускают. По данным местных властей в городе заблокировали около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, проживавших до оккупации" , – говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что россияне размещают свою военную технику среди жилых домов, таким образом, прикрываясь гражданскими. Оккупанты понимают, что уменьшение количества мирного населения будет способствовать действиям ВСУ по деоккупации города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 80% нацпарка "Святі гори" в Донецкой области уничтожены во время боевых действий. ФОТО