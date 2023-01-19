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Новости Агрессия России против Украины
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Российские захватчики продолжают блокаду Энергодара, - Центр национального сопротивления

енергодар

Российские оккупанты не выпускают жителей Энергодара из города и используют их как живой щит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их, как живой щит. Выехать из города невозможно, россияне никого не выпускают. По данным местных властей в городе заблокировали около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, проживавших до оккупации" , – говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что россияне размещают свою военную технику среди жилых домов, таким образом, прикрываясь гражданскими. Оккупанты понимают, что уменьшение количества мирного населения будет способствовать действиям ВСУ по деоккупации города.

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А ТО ми не знали!?
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19.01.2023 14:35 Ответить
Если наши возьмут Васильевку и дальше пойдут в наступление, та убегут они с Энергодара вместе с новыми гражданами россии.
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19.01.2023 14:43 Ответить
Блокада окупованого міста ?
Прізвище майстра заголовків !
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19.01.2023 14:53 Ответить
 
 