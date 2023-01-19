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"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, очікування позитивні, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.

Про це він сказав під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що розраховує на підтримку "хто чим може" від усіх партнерів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) зброя (7460) допомога (8341)


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Топ коментарі
+41
Я розумію, що наші союзники готувались до Рамштайну? Розконсервовули зброю. приймали рішення, яку зможуть нам надати, торгувались і так далі.
Як Зеленський готувався до Рамштайну?
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19.01.2023 16:30
+33
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19.01.2023 16:45
+29
Ну як же, знайшов режисерів, сценаристів, операторів, та зняв відосик. На це з державного бюджету може ще кошти були виділені
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19.01.2023 16:35
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Я розумію, що наші союзники готувались до Рамштайну? Розконсервовули зброю. приймали рішення, яку зможуть нам надати, торгувались і так далі.
Як Зеленський готувався до Рамштайну?
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19.01.2023 16:30 Відповісти
Ну як же, знайшов режисерів, сценаристів, операторів, та зняв відосик. На це з державного бюджету може ще кошти були виділені
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19.01.2023 16:35 Відповісти
Х€ром на роялі, як завжди. Один піздь○ж з гнусявого рота.
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19.01.2023 16:35 Відповісти
"Мурку" на раялі
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19.01.2023 18:26 Відповісти
писав відосики!!!!
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19.01.2023 16:36 Відповісти
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19.01.2023 16:36 Відповісти
Як-як. Плюнули на Болгарію , яка нас на 33% забезпечувала артилерією і назначили туди замість дипломата сексолога.
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19.01.2023 16:38 Відповісти
сексологиню,яка до речі в Болгарії ще не була.
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19.01.2023 16:43 Відповісти
Сексолога.... Але ще не відпустив туди! Видно ще не все "відпрацювала"....
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19.01.2023 16:52 Відповісти
Не путайте пожалуйста, сексолога с обычной минетчицой.
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20.01.2023 03:56 Відповісти
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19.01.2023 16:45 Відповісти
Юра, де ти був у 19-му році, коли мішав з гівном Пороха і топив за ze??
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19.01.2023 17:12 Відповісти
Юрік "призабув", як ще до появи "слуг народу" в Україні були розкрадені, розпродані стратегічні артзапаси ЗСУ (Калинівка, Ново-Богданівка, Балаклія... Ічня). А порожні склади запалені і все типа "згоріло" та списано на "проклятих москалів", "мишей" і "порушення протипожежної безпеки". А зараз раХУЄМо кожен снаряд, кожну міні і ходимо по світу з протягнутою рукою.
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19.01.2023 19:24 Відповісти
Я так понимаю, в Калиновке взрывались пустые склады? Так что и потушить не могли? И в Балаклее тоже?
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19.01.2023 20:31 Відповісти
Та, особисто Петро Олексійович їх підпалював із Вальцманом...
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19.01.2023 20:37 Відповісти
Вибухали і горіли приміщення і залишки ***********, щоб створювати шумові і візуальні ефекти. Населення було евакуйоване, а територія наглухо оточена, щоб (боронь, Боже!) хтось чогось не побачив. Стратегічні артзапаси ЗСУ на мільярди долярів було спочатку вивезено і розпродано країнам з радянським озброєнням) а потім списано "на мишей". Якщо б бодай один такий повний склад вибухнув - знесло би половину області. Запитай себе - чому ЗСУ не кинуть ракету (чи бомбу) на артсклади московської раті (14 Армії) в Колбасній на Придністрянщині? Бо це безпосередньо біля кордону з Україною і навколо купа сіл з українським населенням. Панімаєшь? А, щоб затямити та закріпити - поцікався, як на це відреагували тодішній Міністер Оборони Полторак, Нач. Генштабу Муженко, та й САМ... як ("випадково" саме тоді) трагічно загинув начальник артозброєнь МО... Поцікався, хто і яку відповідальність за це поніс (підкажу - НІХТО І НІЯКОЇ)
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20.01.2023 15:44 Відповісти
Чувак, а ты однако умом не блещешь, и с наблюдательностью у тебя не очень. Тоньше надо работать, тоньше! Наши накрывали ********* кацапских складов армейского уровня полгода назад. И что, снесло пол области? Или у нас на складах, по-твоему, хранились мегатонные боеголовки? По поводу колбасной вообще херню сморознул, провокатор - т. е. ты предлагаешь бомбить суверенную территорию дружественной Молдовы? Главное, что типо на украинском пишет, а то, что риторика чисто кацапская - это уже да, всем пофиг....
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20.01.2023 17:03 Відповісти
Писати про розумові якості Українців на московському діалекті і під іноземним стягом - саме це і є ознакою паскудної натури кацапського запроданця. Біда ваша не в тому, що тупі, а в тому, що в силу своєї тупості ви навіть не у змозі того усвідомити. Тому і хизуєтеся своєю убогістю, точно, як кацапи "вєлічієм". Хлєбай своє щі і лягай спати. Да, і українською, будь ласка, у к р а ї н с ь к о ю, тупоголовцю.
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20.01.2023 20:19 Відповісти
Лол, ты слился. Ни один из фактов опровергнуть не ты смог. Ну продолжай цепляться к моему прокси - он ответить не сможет. И да, подстрекай к бомбежкам наших союзников.
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21.01.2023 11:51 Відповісти
"Потужно підготувалися" - означає склали величенький список хотєлок:дайте нам то,дайте нам сьо,і не вимагайте від нас звітів про використання допомоги,не лізьте у наші внутрішні справи.
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19.01.2023 16:52 Відповісти
Маринував м'ясо на шашлики! На "дєвятоє мая"!)))
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19.01.2023 17:09 Відповісти
Як зазвичай - по всьому світу виклянчував зброю бо до війни займався дерибаном держбюджету. Тоді не до армії було.
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19.01.2023 18:27 Відповісти
Як? А "кілька десятків потужних розмов?" А нескінченні відосіки і пафосні монологи?
Те, що Україну добивають - то херня. Головне, що "сьогодні мав чергову телефонну бесіду з фондерляйне"... та виступав перед німецькими студентами (ви би чули ці бурхливі оплески!)
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19.01.2023 18:42 Відповісти
Мо знову шашлики? Нє?
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19.01.2023 22:09 Відповісти
порохоботи шерстяні, хватає тільки на коменти?
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20.01.2023 06:01 Відповісти
Краще б ти потужно до війни готувався , не до шашликів!!!
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19.01.2023 16:32 Відповісти
потужній ЗЕлений довбо**об.. як жеж його тупість вже втомила...
Слава ЗСУ !!!
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19.01.2023 16:37 Відповісти
Скільки кацапів у коментарі набігло. Шо, русня, ссикотно?
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19.01.2023 16:38 Відповісти
«Дід Панас» - ім'я при народженні Пінхас Хаїмович Векслер
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19.01.2023 16:43 Відповісти
Це не завадило йому бути українцем
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19.01.2023 17:52 Відповісти
Гарний жарт - з 95 кварталу?
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19.01.2023 18:28 Відповісти
Якщо б я готувався до Рамштайму - я б підготував звіт про використання поставок від попереднього постачання!!!!)
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19.01.2023 16:39 Відповісти
ми піліЛІ, піЛІЛІ, ПІЛІЛІ трі года і нє вилілювалі.... зато раз*балі абаронку Украіни!
тепер попорсимо у Західних партнерів.
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19.01.2023 16:48 Відповісти
Саме завдяки Зеленському був подарований Путину південь України.
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19.01.2023 16:58 Відповісти
а які можуть буть коментарі,коли на нові посади зрадники призначаються вже по 3 кругу
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19.01.2023 17:12 Відповісти
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/ https://kherson.ipc.org.ua/uk/2023/01/zastupnykom-golovy-hersonskoyi-mva-pryznachyly-spivzasnovnyka-prorosijskoyi-go-antona-yefanova/

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19.01.2023 17:20 Відповісти
Пляшку коньяку на те що з Рамштайна війде черговий пшик.
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19.01.2023 16:55 Відповісти
ну или по 800 свиноцабак ежедневно...\если возьмут Аккорд - то и больше будет...)\
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19.01.2023 17:16 Відповісти
Я сподіваюся, що шановний пан президент готувався краще, ніж до шашликів
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19.01.2023 17:03 Відповісти
Лізінг твій, зараховано... Прогибу, позаздрить румунська гімнастка... Маєш шанс замінити Люську Абристович, розробляй анус і гей до ОПи.
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19.01.2023 20:46 Відповісти
Зеленский когда вел свое шоу грелся в тени звезд эстрады, которых объявлял при выходе на сцену.Теперь он объявляет о чужих достижениях в других сферах - для него ничего не поменялось. Проблема в том, что люди ведутся на этот театр.
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19.01.2023 17:04 Відповісти
Люди і не велись, а довбойоби залюбки кожному аферисту готові вірити.
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19.01.2023 18:33 Відповісти
"Потужно готувався" = потужно обісрався, смердить на весь світ... та ще й на тому піариться, мерзотник.
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19.01.2023 18:28 Відповісти
Але з яким пафосним виглядом....справжній артист легкого жанру.
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19.01.2023 18:34 Відповісти
Він, вибачте, *******, навіть як артист, навіть як клоун. В ньому немає жодного гумору, тонкої сатири, інтелектуальних жартів... "Сеньор - Голодомор! Ги-ги-ги..." "Томос- термос, ги-ги-ги...", "х-єм по роялю - гиги-ги..." "Україна - проститутка, гигигиги..." І бурхливі аплодисменти таких же дебілів, як і він.
Найстрашніше - що він і його кліка під регіт з відосіками і пафосними монологами ведуть Україну до погибелі.
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19.01.2023 18:59 Відповісти
Потужний клоун до Рамштайну готувався потужно.
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19.01.2023 19:06 Відповісти
відосики підготував....! Закачує....
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19.01.2023 20:24 Відповісти
Vono gotuvalos'...u Omani !!!!
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19.01.2023 19:14 Відповісти
Сколько друзей Украины и доброжелателей в комментариях, хорошо 😁
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19.01.2023 19:23 Відповісти
Рашка?
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19.01.2023 20:39 Відповісти
Бо, довела вже ця зелена потвора- гундозами... Зате, кожен сраколиз, щойно вилуплений кугут із пір'ями прапорів за межами неньки.
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19.01.2023 20:53 Відповісти
Хочется потужно плюнуть ему у неголену пыку за сдачу Херсонщины и саботаж эвакуации людей в начале войны. 2 раза и дуже потужно плюнуть. За людей он переживает, посмотрите-ка на него
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19.01.2023 23:17 Відповісти
Когда он читает с листочка, ну вроде бы и адекватные и правильные вещи излагает. Но когда Бубочка сам начинает что-то говорить это полный....
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20.01.2023 03:53 Відповісти
 
 