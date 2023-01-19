"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, очікування позитивні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.
Про це він сказав під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До "Рамштайну" ми готувалися потужно, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають своє все, все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що розраховує на підтримку "хто чим може" від усіх партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
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Як Зеленський готувався до Рамштайну?
Те, що Україну добивають - то херня. Головне, що "сьогодні мав чергову телефонну бесіду з фондерляйне"... та виступав перед німецькими студентами (ви би чули ці бурхливі оплески!)
Слава ЗСУ !!!
тепер попорсимо у Західних партнерів.
Найстрашніше - що він і його кліка під регіт з відосіками і пафосними монологами ведуть Україну до погибелі.