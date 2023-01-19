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Велика Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone, - Воллес
Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Бен Воллес.
Він розповів про оголошений пакет військової підтримки для України та розповів, який тип ракет відправлять Україні.
"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет "Brimstone", що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - наголосив міністр.
"Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється", - додав Воллес.
Топ коментарі
+63 Amber
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Ху*ло, тобі 3,14зда!
Тем временем офис президента ворует бюджетное бабло миллионами...
Браво чуваки....💪💪 болваны из ЕС этого не видят....😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇱🇷
Правда если я правильно понял, то дальность этих ракет воздух-воздух небольшая с самолёта только 20км и скорость маленькая 1.3 Мах, даже такое корыто как мir-31 от них спокойно уйдет.
А так ещё раз спасибо!!!!!
Максимальная дальность пуска: 20 км (Brimstone I) / 60 км (Brimstone II)
Выстрелил и забыл
"точность и надёжность, «намного превышающие 90 процентов»"
Бидло ЗеКодломойське?
ждьомсссс лічно, і палєтішшшшш на Рокетє!
В ютубі є відео
в поміч.
уточнення.