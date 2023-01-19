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Велика Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone, - Воллес

brimstone

Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Бен Воллес.

Він розповів про оголошений пакет військової підтримки для України та розповів, який тип ракет відправлять Україні.

"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет "Brimstone", що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - наголосив міністр.

"Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється", - додав Воллес.

Також читайте: Окрім танків і артилерії, Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС Клеверлі

Автор: 

Велика Британія (5575) ракети (4022) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+63
Величезна подяка британцям за домогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.01.2023 16:19
+52
Безмежна вдячність Великій Британії!
Ху*ло, тобі 3,14зда!
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19.01.2023 16:19
+49
Они еще и подйобывают кацапов "Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється"
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19.01.2023 16:16
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А точність влучання?
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19.01.2023 20:22 Відповісти
В неї гсн з активною рлс та лазерний канал є. Тобто точність 100% за відсутності протидії.
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19.01.2023 20:47 Відповісти
Они еще и подйобывают кацапов "Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється"
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19.01.2023 16:16 Відповісти
Элегантный британский юмор.
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19.01.2023 18:23 Відповісти
Величезна подяка британцям за домогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.01.2023 16:19 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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19.01.2023 16:19 Відповісти
Безмежна вдячність Великій Британії!
Ху*ло, тобі 3,14зда!
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19.01.2023 16:19 Відповісти
А ТТХ ракети можна було всунути, чи знову гуглити? Може я до вас на пів ставки редактором? ((
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19.01.2023 16:24 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brimstone Brimstone - Википедия (wikipedia.org)
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19.01.2023 16:41 Відповісти
Головне - коли? Щоб небуло пізно
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19.01.2023 16:24 Відповісти
Уважаемая редакция, пожалуйста поудаляйте отсюда этих *обнутых блогеров с ихнимт грибами и другой фигнёй.....
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19.01.2023 16:33 Відповісти
я тебе свинорылка дал комментарии на твоём канале - наслаждайся...!
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19.01.2023 17:04 Відповісти
З такої нагоди я навіть готовий подарувати кацапам баночку вазеліну.
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19.01.2023 16:26 Відповісти
вазелін їм ще треба заслужити.
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19.01.2023 16:43 Відповісти
А щоб кацапи ввійшли у відчай, то потрібні ATACAMS. Треба і Tomahawk, але вони на жаль тільки морського і повітряного базування . Знойний троллінг росозвірів.
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19.01.2023 16:33 Відповісти
Хай дають Tomahawk через 2 дні наші волонтери їх і до пікапу приладять
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19.01.2023 16:35 Відповісти
Томагавк большой. В таком раскладе получится привязать пикап к томагавку.
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19.01.2023 22:23 Відповісти
Томагавку нужен либо морской, либо воздушный носитель. К сожалению.
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19.01.2023 17:17 Відповісти
Ні є в наземний варіант G
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19.01.2023 17:40 Відповісти
Шо з ипалом русня? Невже ваші 2 фанерні Армати не впораються з 600 Brimstone?
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19.01.2023 16:33 Відповісти
https://youtu.be/laAA6vhTZ-Y ...

Тем временем офис президента ворует бюджетное бабло миллионами...
Браво чуваки....💪💪 болваны из ЕС этого не видят....😁
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19.01.2023 16:34 Відповісти
Дятел мавзолейный ты от дЕрмаки или Гены Тимошенко строчишь сюда?
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇱🇷
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19.01.2023 16:48 Відповісти
Ти нашого Президента України, неук, не трогай, краще за своїм пуйлом слідкуй, як він тебе нагло натягує, при чом при всіх.
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19.01.2023 17:02 Відповісти
Уважаемая Британия! Большое Вам спасибо.
Правда если я правильно понял, то дальность этих ракет воздух-воздух небольшая с самолёта только 20км и скорость маленькая 1.3 Мах, даже такое корыто как мir-31 от них спокойно уйдет.
А так ещё раз спасибо!!!!!
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19.01.2023 16:40 Відповісти
Это ракеты воздух - земля/вода, т.е. по бронетехнике покатерам. Есть три поколения Brimstone

Максимальная дальность пуска: 20 км (Brimstone I) / 60 км (Brimstone II)
Выстрелил и забыл
"точность и надёжность, «намного превышающие 90 процентов»"
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19.01.2023 16:44 Відповісти
насчет "по катерам" не уверен....это ракеты против бронетехники, танки, бтр, самоходки....
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19.01.2023 17:19 Відповісти
В основному ці ракети використовуються по наземних і надводних цілях ну і всілякі гвинтокрили збиваються просто чудово
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19.01.2023 16:45 Відповісти
Воровать меньше надо...может тогда что то дадут и посерьёзнее....
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19.01.2023 16:42 Відповісти
-Данія відправить в Україну 19 САУ "Цезар", - міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.
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19.01.2023 16:47 Відповісти
Кацапня! Иди на Х...Й!!!!
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19.01.2023 16:47 Відповісти
иди читай пожелания на своём дерьмокАнале...!
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19.01.2023 17:09 Відповісти
Касетные боеприпасы, вот что нужно Украине, всё остальное так себе.
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19.01.2023 16:51 Відповісти
Я на Цензорі с грудня 2004 року... Майдан Ющенка пам'ятаєш?
Бидло ЗеКодломойське?
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19.01.2023 16:51 Відповісти
валодінька, казліна пріхаді "нудна нє будет".
ждьомсссс лічно, і палєтішшшшш на Рокетє!
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19.01.2023 16:52 Відповісти
Дякуємо!
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19.01.2023 16:59 Відповісти
Неймовірні британці. Дякуємо, дякуємо за вашу таку важливу і ЗНАЧНУ підтримку. Цього забути не можливо.
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19.01.2023 17:05 Відповісти
вонючее бункерное пуйло, встречай английские ракеты, действительно не имеющие аналогов в мире.
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19.01.2023 17:15 Відповісти
Velikobritaniya podtverzhdaet svoe imya VELIKAYA ,Rossiya na ee fone nichtozhnaya .Ya zdes' zhivu i rabotayu i real'no zdes' vse ******** ochen' klasno.Ukraina tozhe budet velikoj!
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19.01.2023 17:30 Відповісти
На часі створення нової коаліції -УПА, УКРАЇНА, ПОЛЬЩА, АНГЛІЯ. З можливістю приєднання всіх бажаючих доконати москалів
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19.01.2023 18:02 Відповісти
600 ракет це майже гарантовано мінус 600 танків кацапні . Кажуть що ця ракета не ************ .
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19.01.2023 18:03 Відповісти
в кацапні танків скільки немає... хіба що, фанерні "армати"...
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19.01.2023 18:59 Відповісти
.З якими солдатами ? Ця ракета стартує з літака .
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19.01.2023 19:22 Відповісти
Можна запустити і наземно,дальність менша.
В ютубі є відео
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19.01.2023 20:45 Відповісти
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19.01.2023 18:22 Відповісти
Гарна новина
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19.01.2023 19:24 Відповісти
Гарна. Але подана не якісно! Що за ракети, які характеристики? Не написали.
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19.01.2023 19:32 Відповісти
Перед ким розпинатись ? Кацапам це не треба знати
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19.01.2023 19:34 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/

в поміч.
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19.01.2023 23:47 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Brimstone_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

уточнення.
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19.01.2023 23:49 Відповісти
Це не робить подання новини якісніше.
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20.01.2023 02:43 Відповісти
То подайте на НИХ до суду.
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23.01.2023 01:39 Відповісти
Рабсеяне может хватит дохнуть уже на чужбине, аферист кремлёвский вас тут утилизирует, а в жопу вам зайдут на необъятные пустынные просторы, говорят шпийон он китайский.
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19.01.2023 21:00 Відповісти
Боже,бережи короля!
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19.01.2023 22:03 Відповісти
Господи, благослови Британию!!
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19.01.2023 23:20 Відповісти
Звісно ж дякуємо британцям за підгін, але у мене є пару питань. У хозяйстві то згодяться але враховуючи їх дальність - макс. 60 км вони скоріше для оборони берега від десанту. Хотілось би чогось кілометрів на 500 - аби кацапські лоханки у бухті Севастополя чи Новоросійська топити.
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20.01.2023 00:09 Відповісти
 
 