Велика Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone, - Воллес

Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Бен Воллес.

Він розповів про оголошений пакет військової підтримки для України та розповів, який тип ракет відправлять Україні.

"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет "Brimstone", що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - наголосив міністр.

"Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється", - додав Воллес.

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