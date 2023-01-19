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Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone, - Уоллес
Великобритания планирует отправить в Украину 600 ракет Brimstone.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.
Он рассказал об объявленном пакете военной поддержки для Украины и рассказал, какой тип ракет отправят Украине.
"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - подчеркнул министр.
"Если президент Путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается", – добавил Уоллес.
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Ху*ло, тобі 3,14зда!
Тем временем офис президента ворует бюджетное бабло миллионами...
Браво чуваки....💪💪 болваны из ЕС этого не видят....😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇱🇷
Правда если я правильно понял, то дальность этих ракет воздух-воздух небольшая с самолёта только 20км и скорость маленькая 1.3 Мах, даже такое корыто как мir-31 от них спокойно уйдет.
А так ещё раз спасибо!!!!!
Максимальная дальность пуска: 20 км (Brimstone I) / 60 км (Brimstone II)
Выстрелил и забыл
"точность и надёжность, «намного превышающие 90 процентов»"
Бидло ЗеКодломойське?
ждьомсссс лічно, і палєтішшшшш на Рокетє!
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в поміч.
уточнення.