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Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone, - Уоллес

brimstone

Великобритания планирует отправить в Украину 600 ракет Brimstone.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он рассказал об объявленном пакете военной поддержки для Украины и рассказал, какой тип ракет отправят Украине.

"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - подчеркнул министр.

"Если президент Путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается", – добавил Уоллес.

Читайте: Уоллес призвал страны Европы передать Украине танки Leopard

Великобритания (4951) ракеты (3568) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+63
Величезна подяка британцям за домогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.01.2023 16:19
+52
Безмежна вдячність Великій Британії!
Ху*ло, тобі 3,14зда!
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19.01.2023 16:19
+49
Они еще и подйобывают кацапов "Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється"
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19.01.2023 16:16
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А точність влучання?
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19.01.2023 20:22 Ответить
В неї гсн з активною рлс та лазерний канал є. Тобто точність 100% за відсутності протидії.
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19.01.2023 20:47 Ответить
Они еще и подйобывают кацапов "Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється"
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19.01.2023 16:16 Ответить
Элегантный британский юмор.
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19.01.2023 18:23 Ответить
Величезна подяка британцям за домогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.01.2023 16:19 Ответить
Бритам-черговий респект...
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19.01.2023 16:19 Ответить
Безмежна вдячність Великій Британії!
Ху*ло, тобі 3,14зда!
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19.01.2023 16:19 Ответить
А ТТХ ракети можна було всунути, чи знову гуглити? Може я до вас на пів ставки редактором? ((
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19.01.2023 16:24 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brimstone Brimstone - Википедия (wikipedia.org)
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19.01.2023 16:41 Ответить
Головне - коли? Щоб небуло пізно
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19.01.2023 16:24 Ответить
Уважаемая редакция, пожалуйста поудаляйте отсюда этих *обнутых блогеров с ихнимт грибами и другой фигнёй.....
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19.01.2023 16:33 Ответить
я тебе свинорылка дал комментарии на твоём канале - наслаждайся...!
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19.01.2023 17:04 Ответить
З такої нагоди я навіть готовий подарувати кацапам баночку вазеліну.
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19.01.2023 16:26 Ответить
вазелін їм ще треба заслужити.
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19.01.2023 16:43 Ответить
А щоб кацапи ввійшли у відчай, то потрібні ATACAMS. Треба і Tomahawk, але вони на жаль тільки морського і повітряного базування . Знойний троллінг росозвірів.
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19.01.2023 16:33 Ответить
Хай дають Tomahawk через 2 дні наші волонтери їх і до пікапу приладять
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19.01.2023 16:35 Ответить
Томагавк большой. В таком раскладе получится привязать пикап к томагавку.
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19.01.2023 22:23 Ответить
Томагавку нужен либо морской, либо воздушный носитель. К сожалению.
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19.01.2023 17:17 Ответить
Ні є в наземний варіант G
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19.01.2023 17:40 Ответить
Шо з ипалом русня? Невже ваші 2 фанерні Армати не впораються з 600 Brimstone?
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19.01.2023 16:33 Ответить
https://youtu.be/laAA6vhTZ-Y ...

Тем временем офис президента ворует бюджетное бабло миллионами...
Браво чуваки....💪💪 болваны из ЕС этого не видят....😁
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19.01.2023 16:34 Ответить
Дятел мавзолейный ты от дЕрмаки или Гены Тимошенко строчишь сюда?
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇱🇷🇱🇷🇱🇷
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19.01.2023 16:48 Ответить
Ти нашого Президента України, неук, не трогай, краще за своїм пуйлом слідкуй, як він тебе нагло натягує, при чом при всіх.
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19.01.2023 17:02 Ответить
Уважаемая Британия! Большое Вам спасибо.
Правда если я правильно понял, то дальность этих ракет воздух-воздух небольшая с самолёта только 20км и скорость маленькая 1.3 Мах, даже такое корыто как мir-31 от них спокойно уйдет.
А так ещё раз спасибо!!!!!
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19.01.2023 16:40 Ответить
Это ракеты воздух - земля/вода, т.е. по бронетехнике покатерам. Есть три поколения Brimstone

Максимальная дальность пуска: 20 км (Brimstone I) / 60 км (Brimstone II)
Выстрелил и забыл
"точность и надёжность, «намного превышающие 90 процентов»"
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19.01.2023 16:44 Ответить
насчет "по катерам" не уверен....это ракеты против бронетехники, танки, бтр, самоходки....
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19.01.2023 17:19 Ответить
В основному ці ракети використовуються по наземних і надводних цілях ну і всілякі гвинтокрили збиваються просто чудово
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19.01.2023 16:45 Ответить
Воровать меньше надо...может тогда что то дадут и посерьёзнее....
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19.01.2023 16:42 Ответить
-Данія відправить в Україну 19 САУ "Цезар", - міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.
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19.01.2023 16:47 Ответить
Кацапня! Иди на Х...Й!!!!
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19.01.2023 16:47 Ответить
иди читай пожелания на своём дерьмокАнале...!
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19.01.2023 17:09 Ответить
Касетные боеприпасы, вот что нужно Украине, всё остальное так себе.
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19.01.2023 16:51 Ответить
Я на Цензорі с грудня 2004 року... Майдан Ющенка пам'ятаєш?
Бидло ЗеКодломойське?
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19.01.2023 16:51 Ответить
валодінька, казліна пріхаді "нудна нє будет".
ждьомсссс лічно, і палєтішшшшш на Рокетє!
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19.01.2023 16:52 Ответить
Дякуємо!
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19.01.2023 16:59 Ответить
Неймовірні британці. Дякуємо, дякуємо за вашу таку важливу і ЗНАЧНУ підтримку. Цього забути не можливо.
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19.01.2023 17:05 Ответить
вонючее бункерное пуйло, встречай английские ракеты, действительно не имеющие аналогов в мире.
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19.01.2023 17:15 Ответить
Velikobritaniya podtverzhdaet svoe imya VELIKAYA ,Rossiya na ee fone nichtozhnaya .Ya zdes' zhivu i rabotayu i real'no zdes' vse ******** ochen' klasno.Ukraina tozhe budet velikoj!
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19.01.2023 17:30 Ответить
На часі створення нової коаліції -УПА, УКРАЇНА, ПОЛЬЩА, АНГЛІЯ. З можливістю приєднання всіх бажаючих доконати москалів
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19.01.2023 18:02 Ответить
600 ракет це майже гарантовано мінус 600 танків кацапні . Кажуть що ця ракета не ************ .
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19.01.2023 18:03 Ответить
в кацапні танків скільки немає... хіба що, фанерні "армати"...
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19.01.2023 18:59 Ответить
.З якими солдатами ? Ця ракета стартує з літака .
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19.01.2023 19:22 Ответить
Можна запустити і наземно,дальність менша.
В ютубі є відео
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19.01.2023 20:45 Ответить
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19.01.2023 18:22 Ответить
Гарна новина
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19.01.2023 19:24 Ответить
Гарна. Але подана не якісно! Що за ракети, які характеристики? Не написали.
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19.01.2023 19:32 Ответить
Перед ким розпинатись ? Кацапам це не треба знати
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19.01.2023 19:34 Ответить
https://uk.wikipedia.org/

в поміч.
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19.01.2023 23:47 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Brimstone_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

уточнення.
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19.01.2023 23:49 Ответить
Це не робить подання новини якісніше.
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20.01.2023 02:43 Ответить
То подайте на НИХ до суду.
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23.01.2023 01:39 Ответить
Рабсеяне может хватит дохнуть уже на чужбине, аферист кремлёвский вас тут утилизирует, а в жопу вам зайдут на необъятные пустынные просторы, говорят шпийон он китайский.
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19.01.2023 21:00 Ответить
Боже,бережи короля!
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19.01.2023 22:03 Ответить
Господи, благослови Британию!!
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19.01.2023 23:20 Ответить
Звісно ж дякуємо британцям за підгін, але у мене є пару питань. У хозяйстві то згодяться але враховуючи їх дальність - макс. 60 км вони скоріше для оборони берега від десанту. Хотілось би чогось кілометрів на 500 - аби кацапські лоханки у бухті Севастополя чи Новоросійська топити.
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20.01.2023 00:09 Ответить
 
 