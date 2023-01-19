Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone, - Уоллес

Великобритания планирует отправить в Украину 600 ракет Brimstone.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он рассказал об объявленном пакете военной поддержки для Украины и рассказал, какой тип ракет отправят Украине.

"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - подчеркнул министр.

"Если президент Путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается", – добавил Уоллес.

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