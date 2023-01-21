Усе, що має прапор Російської Федерації - для ВМС ЗСУ зараз ціль, - командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Неїжпапа

Для українських Військово-Морських Сил наразі є ціллю все, що має російський прапор - катер це або фрегат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

Він нагадав про те, як у березні в генштабі РФ повідомили, що українські Військово-Морські Сили припинили своє існування. А вже наступного місяця флагман чорноморського флоту країни-агресора крейсер "Москва" пішов на дно.

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"Усе, що має прапор Російської Федерації - для Військово-Морських Сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен", - наголосив Неїжпапа.