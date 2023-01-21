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Новини Війна
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Усе, що має прапор Російської Федерації - для ВМС ЗСУ зараз ціль, - командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Неїжпапа

неїжпапа

Для українських Військово-Морських Сил наразі є ціллю все, що має російський прапор - катер це або фрегат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

Він нагадав про те, як у березні в генштабі РФ повідомили, що українські Військово-Морські Сили припинили своє існування. А вже наступного місяця флагман чорноморського флоту країни-агресора крейсер "Москва" пішов на дно.

Також читайте: Минулої доби морські піхотинці знищили 11 окупантів, гармату "Гіацинт-Б", - ВМС. ІНФОГРАФІКА

"Усе, що має прапор Російської Федерації - для Військово-Морських Сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен", - наголосив Неїжпапа.

Автор: 

ВМС (1378) Неїжпапа Олексій (81)


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Топ коментарі
+15
Будемо вважати його заяву, як анонс
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21.01.2023 13:54
+11
Неїжпапа, їж кацапа
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21.01.2023 13:50
+9
в Чорному морі ще плаває, як мінімум 6 жирних цілей які х..ть по нам.
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21.01.2023 13:47
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в Чорному морі ще плаває, як мінімум 6 жирних цілей які х..ть по нам.
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21.01.2023 13:47 Відповісти
Будемо вважати його заяву, як анонс
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21.01.2023 13:54 Відповісти
Неїжпапа, їж кацапа
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21.01.2023 13:50 Відповісти
невже мінус кораблик?
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21.01.2023 14:02 Відповісти
Як цю аквафрещевську ганчірку можна було прапором обізвати??
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21.01.2023 14:03 Відповісти
Так як і біосміттьевий зброд піда.рососійських придурків народом!
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21.01.2023 15:02 Відповісти
То це навсисно, чи по необережності ДБР конфіскувала українські катери на заводі "Кузня на Рибальському" і пошкодила їх? Мабуть замінили на катера Бені і Вови, які мецніші і стоять на рейді?
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21.01.2023 14:04 Відповісти
..давай,сядайте на "гюрзу" з атміралом -танкистом воронченко і відвойовуй Крим...це ж "москітний флот"...
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21.01.2023 14:45 Відповісти
Харе киздіти. Навіть на цензорі проскакували відоси, як ССО каталося на моторках в окупований Маріуполь і вивозили звідти людей. І людей було стільки, шо їх човники ледь не тонули від перегрузу. То мабудь на катерах то було би робити зручніше? А окрім того ще +100500 можливих задач, де катер краще ніж надувний моторний човен.
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21.01.2023 15:50 Відповісти
Коротко и ясно.
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21.01.2023 14:24 Відповісти
Якщо Неїжпапа сказав - значить Неїжмама вже чекає: КОГОСЬ ВПІЙМАЄ!! На риболовлю ж поїхав.... ЧЕКАЄМО!!!!!!!))))))))))))
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21.01.2023 14:32 Відповісти
українське читання - російска федерація пишеться з маленької букви
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21.01.2023 14:43 Відповісти
Сподіваюсь, його слова - не просто бравада, не підкріплена подальшими успішними діями. Головне - чим знищувати москалокорита. Сили у нас є. А засоби ?
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21.01.2023 14:45 Відповісти
Мабуть, цим.
https://shotam.info/lytovtsi-zibraly-250-tysiach-na-morskyy-dron-dlia-ukrainy/ https://shotam.info/lytovtsi-zibraly-250-tysiach-na-morskyy-dron-dlia-ukrainy/

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21.01.2023 15:23 Відповісти
Авжеж давненько чорноморські крабики кацап'ятини не їли. Треба їм "свіжачків" на дно опустити. Бо кацапня в морі геть розперезалася!
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21.01.2023 14:56 Відповісти
Я звичайно тільки за. Але хочеться нагадати, що цивільні кораблі кацапів також мають прапор кацапської *********. І якщо ви втопите кацапський круїзний лайнер з усіма пасажирами, то (я знову ж таки буду тільки за, але ) може бути купа міжнародного галасу.
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21.01.2023 15:47 Відповісти
Головне, щоб Неїжпапа не перетворився у такого собі пустобріха буданова!
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21.01.2023 15:54 Відповісти
 
 