Черговий схрон окупантів із сотнею снарядів знайшли в Харківській області
У Харківській області виявили схованку з російським озброєнням. Його вже передали українським військовим
Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли і передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Пупочный войлок
показати весь коментар21.01.2023 17:32
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+2 Luk Viktor
показати весь коментар21.01.2023 16:17
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Коли складав
Чому спецслужби допустили що окупант вільно робив собі схованки ще в мирний час.
До того ж десь навіть мотори на танки поскладали.