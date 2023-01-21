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Новини Агресія Росії проти України
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Черговий схрон окупантів із сотнею снарядів знайшли в Харківській області

снаряди

У Харківській області виявили схованку з російським озброєнням. Його вже передали українським військовим

Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли і передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

армія рф (17207) зброя (7435) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+3
Токарівка то поруч із кацапським кордоном (4 км), вони там були як вдома аж до вересня.
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21.01.2023 17:32
+3
А кацапня верещала що схрони були лише у бандерівців.
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21.01.2023 18:01
+2
Харківський "ЛЕНД-ЛІЗ"
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21.01.2023 16:17
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Харківський "ЛЕНД-ЛІЗ"
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21.01.2023 16:17 Відповісти
От хто це складав
Коли складав
Чому спецслужби допустили що окупант вільно робив собі схованки ще в мирний час.
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21.01.2023 16:18 Відповісти
з чого ви взяли ,що в мирний час?...після того ,як рашисти втікали багато чого позалишали..в ютюбі є ролики,де наші хлопці їздять по лісах.знаходять купу ящиків зі снарядами
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21.01.2023 16:25 Відповісти
Ще раніше читала. Коли війна тільки почалась перший тиждень, а схованки вже були.
До того ж десь навіть мотори на танки поскладали.
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21.01.2023 16:31 Відповісти
Пам"ятаю що була ця тема з якимось складом з військовими комплектуючими. Тоді СБУ рапортувало які вони працьовиті. А як там насправді більше інфи не було. Щось подібне на земутняк.
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21.01.2023 16:57 Відповісти
Токарівка то поруч із кацапським кордоном (4 км), вони там були як вдома аж до вересня.
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21.01.2023 17:32 Відповісти
Как думаете, новый губернатор харьковской области, которого пророчат Татарова, в какую сторону передаст арсенал?
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21.01.2023 16:22 Відповісти
Потрібно швидше передавати - а то замість СХОДУ піде на ПІВНІЧ!
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21.01.2023 16:24 Відповісти
ТАТАРОВ - губернатор? Ні! Для нього це не рівень - переферія......
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21.01.2023 16:26 Відповісти
https://youtu.be/Xmf63ikKmsk Куди призначать Татарова Гео Лерос
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21.01.2023 16:28 Відповісти
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21.01.2023 17:00 Відповісти
А кацапня верещала що схрони були лише у бандерівців.
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21.01.2023 18:01 Відповісти
Кацапня багато чого верещала..Але брала собі на озброєння все з локальних та глобальних конфліктів,що було ефективним. але що кацапи винайшли свого -це швидко драпати з поля бою,кидаючи при цьому і техніку і БК. Це їхнє і цього в них не відбереш.
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21.01.2023 21:06 Відповісти
 
 