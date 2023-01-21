Черговий схрон окупантів із сотнею снарядів знайшли в Харківській області

У Харківській області виявили схованку з російським озброєнням. Його вже передали українським військовим

Про це повідомив голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли і передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

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