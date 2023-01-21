Чергового шанувальника "русского мира" судитимуть на Харківщині
Мешканець Краснограда Харківської області на своїй сторінці в одній із соціальних мереж публікував пости на підтримку агресії РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними дізнання, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.
Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Дізнання проводили дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Топ коментарі
+7 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар21.01.2023 14:50
+5 Мобильный крематорий
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+5 Alex Smith #322835
показати весь коментар21.01.2023 14:59
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шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
А далі.... В крамницях є усе, але ой ой ой , як дорого. Може вишлиш грошей на картку????? Опта, я припух навіть. Мені то не шкода матері допомогти, але ж... То точно буде не до матері. Муть якась.
Сестра з Херсона так саме була ошарашена.
Я усе до того, що, ****, як бути з такими чмошніками, які апріорі зрадили Україну, але ж завдяки їм і мати виживає якось... ****-дилема. І такого, я думаю, довкола купа просто. Руств таки робить свою справу, особливо слабким на оцінку ситуації.
UPD: але ж бо , як потім мені з тими сусідами спілкуватись, як? Коли у них довкола стоять ГРАД установки, направлені на правобережжя, у нас розвалені в хлам будинки, Нас кожного дня бомбили, ********. А у них усе "добре". Мля...
@malitskiy_
·
5 год
Задача.
Дано:
Влада призначила першим заступником очільника "Київгазу" Єгора Устинова, очільника ОПЗЖ в Херсоні, котрий роками просував ідеї "усскава міра".
Знайти:
Чому у цьому призначенні винувата не влада, котра призначила, не нарід, котрий обрав таку владу, а саме Порошенко?
Andriy Andreev
@Av1net
·
https://twitter.com/Av1net/status/1616484964668956685?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 21 ч
Во Львове начали судить 73-летнего ветерана КГБ, который, был наводчиком рашистов при обстреле Яворовского полигона с иностранными добровольцами - Ґрати Наводчик был любителем русской культуры и возглавлял «Российское общество имени Пушкина».
28
820
Скільки ж такого зкацапленого рашистського лайна в Україні харчується і формується опозажопниками ригоАнальними !!!
Скільки ж через таких агентів рашистів, Українців загинуло від обстрілів окупантів ***** України!!!https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1