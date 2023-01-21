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Новини Агресія Росії проти України
3 050 15

Чергового шанувальника "русского мира" судитимуть на Харківщині

зрадник

Мешканець Краснограда Харківської області на своїй сторінці в одній із соціальних мереж публікував пости на підтримку агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

"За даними дізнання, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області", - йдеться в повідомленні. 

Дізнання проводили дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

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Автор: 

Харківщина (6054) русский мир (448) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+7
на гіляку дибіла !!!
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21.01.2023 14:50
+5
Дураки и мимикрировавшие кацапы иногда несут ущерба больше, чем стадо чмобиков.
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21.01.2023 14:56
+5
Подобную мразь расстреливать надо,а не судить,а то дают смешные сроки даже наводчикам.
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21.01.2023 14:59
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на гіляку дибіла !!!
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21.01.2023 14:50 Відповісти
Дураки и мимикрировавшие кацапы иногда несут ущерба больше, чем стадо чмобиков.
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21.01.2023 14:56 Відповісти
Подобную мразь расстреливать надо,а не судить,а то дают смешные сроки даже наводчикам.
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21.01.2023 14:59 Відповісти
та там іх - міліони!! 😡😡
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21.01.2023 14:59 Відповісти
Ну как обычно, старая ***** 60+,жившая в сэсэсэср и дрочащая на колбасу по 2.20
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21.01.2023 15:00 Відповісти
"Как абичьна" це частіше буває "маладая пі₴дота", 20-30-40, яка дрочить на камеру і виставляється "ф тіктокє", голосує "па пріколу за пажрать пасрать паржать".
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21.01.2023 15:07 Відповісти
5-колона ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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21.01.2023 15:02 Відповісти
Самое интересное что всех кого вы назвали -все суки сидят спокойно на своих теплых местах и все не на фронте.
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21.01.2023 15:52 Відповісти
А коли візьметеся за подібних "шанувальників'' з ОПи, та парламенту?!!!
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21.01.2023 15:08 Відповісти
відсутність трибуналу під час війни - злочин.
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21.01.2023 15:13 Відповісти
Телефонує мені сусідка матері і так мовляв, та я зараз в В.Лепетисі, тут водафон бере (ну так, з того берега Дніпра). І давай мені нагружати, як там у них класно. Ну звісно, вони в Лепетиху їздять не просто ж так, брат колаборант і мером призначений, падло одним словом. Ну і та мені далі наряджає; ой, бабушкі пенсію ******* носять, по 10 000. Та така задоволена, бо при Україні пенсія була 2 500. І вугілля привези ще. Ага....
А далі.... В крамницях є усе, але ой ой ой , як дорого. Може вишлиш грошей на картку????? Опта, я припух навіть. Мені то не шкода матері допомогти, але ж... То точно буде не до матері. Муть якась.
Сестра з Херсона так саме була ошарашена.
Я усе до того, що, ****, як бути з такими чмошніками, які апріорі зрадили Україну, але ж завдяки їм і мати виживає якось... ****-дилема. І такого, я думаю, довкола купа просто. Руств таки робить свою справу, особливо слабким на оцінку ситуації.
UPD: але ж бо , як потім мені з тими сусідами спілкуватись, як? Коли у них довкола стоять ГРАД установки, направлені на правобережжя, у нас розвалені в хлам будинки, Нас кожного дня бомбили, ********. А у них усе "добре". Мля...
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21.01.2023 15:15 Відповісти
Дід Микола
@malitskiy_
·
5 год
Задача.
Дано:
Влада призначила першим заступником очільника "Київгазу" Єгора Устинова, очільника ОПЗЖ в Херсоні, котрий роками просував ідеї "усскава міра".
Знайти:
Чому у цьому призначенні винувата не влада, котра призначила, не нарід, котрий обрав таку владу, а саме Порошенко?
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21.01.2023 15:18 Відповісти
Скормити цій гниді прапор рашиської ********* і рота скотчем замотати. Нехай переварює
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21.01.2023 15:43 Відповісти
Та найгірше те. що на таких спирається вся пропаганда рашистська та й сам путя! *там (в Україні) єсть єсьчо кого спасать. там єсть люді. каториє ждут...* Так забирайте їх к **..й мамі! Оголосіть. так звану репарацію. той. хто хоче. хай їдуть . Як це зробили в Ізраїлі. в Німечині. в Греції...
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21.01.2023 16:05 Відповісти
https://twitter.com/newkc14?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c11 Kavkaz Center ретвитнул(а)



Andriy Andreev

@Av1net
·

https://twitter.com/Av1net/status/1616484964668956685?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 21 ч

Во Львове начали судить 73-летнего ветерана КГБ, который, был наводчиком рашистов при обстреле Яворовского полигона с иностранными добровольцами - Ґрати Наводчик был любителем русской культуры и возглавлял «Российское общество имени Пушкина».

28

820

Скільки ж такого зкацапленого рашистського лайна в Україні харчується і формується опозажопниками ригоАнальними !!!
Скільки ж через таких агентів рашистів, Українців загинуло від обстрілів окупантів ***** України!!!https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1
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21.01.2023 16:49 Відповісти
 
 