Чергового шанувальника "русского мира" судитимуть на Харківщині

Мешканець Краснограда Харківської області на своїй сторінці в одній із соціальних мереж публікував пости на підтримку агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними дізнання, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Дізнання проводили дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

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