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Новини Війна
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Ситуація на білоруському напрямку залишається контрольованою, - Держприкордонслужба

зсу,кордон

Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, переміщення військової техніки поблизу кордону не фіксується.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей напрямок залишається повністю контрольованим. Хоча, звісно, ситуація дещо також напружена. Ми розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у розв'язаній нею війні проти України, надаючи їй свою територію, постійно там відбуваються навчання", - зазначив він.

Речник ДПСУ додав, що безпосередньо поряд із кордоном, як і раніше, українська сторона не фіксує переміщення військової техніки, також наразі нема і польотів літаків, вони відбуваються вглиб Білорусі.

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"Поки що підрозділи розвідки й інші складові, які відстежують ситуацію по цьому напрямку, не відмічають, щоб на території Білорусі було вже сформоване ударне угруповання, яке може станом на зараз здійснити вторгнення, але ворога ніколи не можна недооцінювати, і Україна готується до розвитку будь-якої ситуації", - додав Демченко.

Автор: 

Білорусь (7923) Держприкордонслужба ДПСУ (5927) кордон (4750) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+4
задовго до війни натівський https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk RQ-4 Global Hawk день і ніч намотував круги вздовж границі України з бульостаном і 3,14дорацією ,передаючи дані про підготовку рашистом до наступу, але "зе" зрадники торочили,що західні партнери розганяють паніку і ніякого наступу не буде
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21.01.2023 17:03
+1
Та чмигаль і кабмін уже сказав що наступу на Київ не буде.. що, чмигалю не вірете??
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21.01.2023 16:34
+1
думаю він про своє майбутнє печеться більше за свої статки в Саудівській аравії ,туди де вивіз..плюс Колєнька,адже знає шо гаплик буде...він робить іллюзію...маневрує вже 20 років..це треба мати не аби який талант та хитрість..
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21.01.2023 16:53
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Та чмигаль і кабмін уже сказав що наступу на Київ не буде.. що, чмигалю не вірете??
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21.01.2023 16:34 Відповісти
Бульбулятор,таки виторгував у )(уйла бабло на армію..навчання та обслуговування рашистів..можливо домовився,що Офіційно не полізе воювати.бо гаплик з усіх сторін буде,а так хоче викрутитись,мол він заручник пуцінського режиму..так само як співають білоруси звідусіль-мі заложнікі.
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21.01.2023 16:37 Відповісти
Ничего он не вытарговал. Лу это кацапская шлюха на коротком поводке хла. Думаю, не нападают с белорусской области, потому что банально нет ресурсов для широкомасштабного нападения. Даже 24.22 лезли только по Чернобылю, хотя мяса и техники было валом. А сейчас вообще непонятно, как ВСУ будут действовать. Погонят до границы или создадут демилитаризованную зону в приграничном Бресте и Гомеле. А райцентров в 20-30 км от Украины так вообще куча.
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21.01.2023 16:47 Відповісти
думаю він про своє майбутнє печеться більше за свої статки в Саудівській аравії ,туди де вивіз..плюс Колєнька,адже знає шо гаплик буде...він робить іллюзію...маневрує вже 20 років..це треба мати не аби який талант та хитрість..
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21.01.2023 16:53 Відповісти
Многие считают таракана хитрым. Это не так. Таракан патологический лжец. Полностью прохрюский. Он всегда был под кацапами. Украинца Гриба выкрали в белобласти и вывезли в москву задолго 24. КГБэшники пили чай с террористами ордло задолго до 24.
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21.01.2023 17:04 Відповісти
Сейчас надо думать не о беларуских заложниках.....а об украинских... которых ЗЕбанда сдала в оккупацию на растерзание рашистам...вместе с левобережьем и водичкой в Крым...вот как им сейчас в плену..и как их освободить думать надо.
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21.01.2023 16:56 Відповісти
Держприкордон...! Там цілий день вся авіація в повітрі! "В Багдаде все спокойно" знову????
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21.01.2023 16:57 Відповісти
задовго до війни натівський https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk RQ-4 Global Hawk день і ніч намотував круги вздовж границі України з бульостаном і 3,14дорацією ,передаючи дані про підготовку рашистом до наступу, але "зе" зрадники торочили,що західні партнери розганяють паніку і ніякого наступу не буде
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21.01.2023 17:03 Відповісти
Бабы рюZZkие говна ещё нарожають...на сто веков вперёд...😁Тальков знал что говорил...👺👹🦍
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21.01.2023 17:10 Відповісти
як і 23.02.?
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21.01.2023 17:11 Відповісти
 
 