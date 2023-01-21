Ситуація на білоруському напрямку залишається контрольованою, - Держприкордонслужба

Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, переміщення військової техніки поблизу кордону не фіксується.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей напрямок залишається повністю контрольованим. Хоча, звісно, ситуація дещо також напружена. Ми розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у розв'язаній нею війні проти України, надаючи їй свою територію, постійно там відбуваються навчання", - зазначив він.

Речник ДПСУ додав, що безпосередньо поряд із кордоном, як і раніше, українська сторона не фіксує переміщення військової техніки, також наразі нема і польотів літаків, вони відбуваються вглиб Білорусі.

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"Поки що підрозділи розвідки й інші складові, які відстежують ситуацію по цьому напрямку, не відмічають, щоб на території Білорусі було вже сформоване ударне угруповання, яке може станом на зараз здійснити вторгнення, але ворога ніколи не можна недооцінювати, і Україна готується до розвитку будь-якої ситуації", - додав Демченко.