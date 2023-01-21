Наймасовішу медичну евакуацію здійснили з Херсону на Львівщину, - ОП

Для евакуації хворих похилого віку залучили 26 карет "швидкої".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг", - зазначив він.



Тимошенко подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області.

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Окрім того, він подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід людей з Херсонщини на Львівщину.