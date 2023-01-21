Наймасовішу медичну евакуацію здійснили з Херсону на Львівщину, - ОП
Для евакуації хворих похилого віку залучили 26 карет "швидкої".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг", - зазначив він.
Тимошенко подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області.
Окрім того, він подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід людей з Херсонщини на Львівщину.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якесь поле, сніги, мряка і болото під ногами.
Подумав: "чому не Львівський вокзал ?"
А потім пригадав, що там немає заїзду для автівок.
А дійсно: рік війни, а нормального критого перону для перегрузки лежачих хворих (поранених) з потяга на швидкі так і не зробили....