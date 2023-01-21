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Наймасовішу медичну евакуацію здійснили з Херсону на Львівщину, - ОП

евакуація

Для евакуації хворих похилого віку залучили 26 карет "швидкої".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг", - зазначив він.

Тимошенко подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області.

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Окрім того, він подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід людей з Херсонщини на Львівщину.

Автор: 

Львів (3066) медицина (2115) Херсон (3332) евакуація (2304) Тимошенко Кирило (558)


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Кірюша, а машинка з гуманітарки була задіяна? Хоча про що це я? Звичайно, була! Самого Тимошенка з фотографом возила!
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21.01.2023 17:42 Відповісти
його ОДНА гуманітарна машинка коштує, мабудь, як 26 "швидких"...
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21.01.2023 20:10 Відповісти
Дивишся і діву дайошся!
Якесь поле, сніги, мряка і болото під ногами.
Подумав: "чому не Львівський вокзал ?"
А потім пригадав, що там немає заїзду для автівок.

А дійсно: рік війни, а нормального критого перону для перегрузки лежачих хворих (поранених) з потяга на швидкі так і не зробили....
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21.01.2023 20:52 Відповісти
Швидкі можуть заїхати на головний вокзал. Тільки потрібно захотіти.
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21.01.2023 21:21 Відповісти
Придивився - це на головн. вокзалі. На фото мокрий сніг, а не багно.
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21.01.2023 21:24 Відповісти
 
 