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Новини Війна
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Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть найближчими днями: процес йде дуже інтенсивно, - Веніславський

бровари

Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі наприкінці наступного тижня.

Таку думку член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента України у парламенті Федір Веніславський висловив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо, тому що дуже інтенсивно йде процес. Я думаю, найближчими днями ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися із загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, розслідування триває, розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому поки що ще зарано говорити про причини.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Бровари (279) МВС (3499) Веніславський Федір (284) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+10
А расследование воровства на продуктах, а воровства вагонами гуманитарки, а воровство денег на большом строительстве, а воровство денег на форме и экипировке для военных? Про это услышим или снова "не время"?
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21.01.2023 18:44
+6
вийдуть самі на себе?
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21.01.2023 18:39
+1
Чого іх в такии туман потягнуло на забудову .
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21.01.2023 18:43
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вийдуть самі на себе?
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21.01.2023 18:39 Відповісти
Хотябы назвали какие "..несколько главных факторов..."
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21.01.2023 19:09 Відповісти
Чого іх в такии туман потягнуло на забудову .
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21.01.2023 18:43 Відповісти
Не було в тому імсці туману.
Є кадри відеореєстратора, як він досить жваво шурує прямо над дахами багатоповерхівок.
А басні, що горів і тд - якісь бабки розповідають, бо єдиний мужик, який дає свідчення, теж ніякого вогню не бачив.
Каже - зробив три круги над Форою, полетів у центр, почав падати.
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21.01.2023 19:09 Відповісти
Фиг их знает. Летели в Харьков.
Вылетели походу з Киева.
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21.01.2023 19:13 Відповісти
А расследование воровства на продуктах, а воровства вагонами гуманитарки, а воровство денег на большом строительстве, а воровство денег на форме и экипировке для военных? Про это услышим или снова "не время"?
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21.01.2023 18:44 Відповісти
вертольёт попав в воздушну яму. буде новый проект - ямковий ремонт воздушних ям. скоріше просто поасфальтірують.
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21.01.2023 18:44 Відповісти
А что говорят покойная Ванга и пока еще живой гогилашвили ?
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21.01.2023 18:56 Відповісти
https://youtu.be/-I6Q2cDmzzY ...

Настоящий путлер внезапно пропал...
Мабуть перестройка почалася на мавзолее..👹👺
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21.01.2023 19:03 Відповісти
сегодня СБУ делало шмон в Деснянском районе , а там рядом Бровары , кажется Мне что это была диверсия
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21.01.2023 19:05 Відповісти
В смысле диверсия- з ПЗРК завалили?
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21.01.2023 20:48 Відповісти
Якийсь час підряд, два борта мусорських гвинтокрилів постійно літали над будинками нашого спального району. Вже тоді це якось стрьомно виглядало, коли є бориспільська траса, над якою можна летіти. А зараз ми побачили чим закінчиться мусорське свавілля і повне ігнорування правил безпеки. Дуже шкода діточок і людей, які стали жертвами довпойопа за кермом цього гівнольота.
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21.01.2023 19:05 Відповісти
Майданчик саме такого вертольота на Гідропарку, зліва, на березі Дніпра.
По науці - потрібно над руслом виходити за межі міста.
До, речі, Гройсман та Шмигаль так і робили, коли від Кабміну літали.
Але, мєнтам закон не писаний, ото напростець через жилмасиви...
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21.01.2023 19:32 Відповісти
Це звичайно болюча тема, але є запитання, що там з розслідуванням про напад на водія шифера? Знайшли хто і навіщо, бо навіть Володя про це говорив з трибуни ООН, не про підготовку кацапів до війни, а про шифера. Ось і вся ціна вашим розслідуванням.
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21.01.2023 19:09 Відповісти
у тебя шифер съехал
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21.01.2023 19:12 Відповісти
__молодёжь,Доверяйте своим инстинктам .
а)охрана первых лиц ,б) хранение(охранение) ТС.
итог : ж)__
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21.01.2023 19:12 Відповісти
Невже назвуть єрмака?
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21.01.2023 19:15 Відповісти
 
 