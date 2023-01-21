Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть найближчими днями: процес йде дуже інтенсивно, - Веніславський
Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі наприкінці наступного тижня.
Таку думку член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента України у парламенті Федір Веніславський висловив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо, тому що дуже інтенсивно йде процес. Я думаю, найближчими днями ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.
За його словами, розслідування триває, розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому поки що ще зарано говорити про причини.
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Є кадри відеореєстратора, як він досить жваво шурує прямо над дахами багатоповерхівок.
А басні, що горів і тд - якісь бабки розповідають, бо єдиний мужик, який дає свідчення, теж ніякого вогню не бачив.
Каже - зробив три круги над Форою, полетів у центр, почав падати.
Вылетели походу з Киева.
Настоящий путлер внезапно пропал...
Мабуть перестройка почалася на мавзолее..👹👺
По науці - потрібно над руслом виходити за межі міста.
До, речі, Гройсман та Шмигаль так і робили, коли від Кабміну літали.
Але, мєнтам закон не писаний, ото напростець через жилмасиви...
а)охрана первых лиц ,б) хранение(охранение) ТС.
итог : ж)__