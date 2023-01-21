Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть найближчими днями: процес йде дуже інтенсивно, - Веніславський

Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі наприкінці наступного тижня.

Таку думку член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента України у парламенті Федір Веніславський висловив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо, тому що дуже інтенсивно йде процес. Я думаю, найближчими днями ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.

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За його словами, розслідування триває, розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому поки що ще зарано говорити про причини.