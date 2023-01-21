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Мельник - міністру оборони Німеччини Пісторіусу: Що вам ще потрібно перевірити? Постачайте танки
Заступник глави МЗС та експосол у ФРН Андрій Мельник закликав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса почати постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
20 січня Пісторіус після зустрічі в Рамштайні повідомив, що союзники не дійшли до рішення щодо передання Україні танків Leopard. Але він доручив провести ревізію запасів цих танків на випадок можливого постачання.
Водночас Німеччина поки що не дала дозволу на реекспорт іншим союзникам, які готові поставити свої Leopard 2 Україні.
"Що ще потрібно перевірити, герре Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (правляча коаліція ФРН. – Ред.) так себе виставляє", – написав Мельник.
Топ коментарі
+50 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар21.01.2023 19:19
+30 Павло ШОвте
показати весь коментар21.01.2023 19:21
+29 дмитрий #513526
показати весь коментар21.01.2023 19:27
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- Єрмак, отпустивший вагнеровцев, которые сейчас убиваюи украинцев и немецкие танки - две несовместимые вещи
А "ДАЙТЕ БУДЬ ЛАСОЧКА" und Bitte!
Ну и danke schon не лишне...
І казали, що с Вами говорити, «вас не буде через 3 доби».
Так хто тут неправий?
Представник України, чі влада Меркель?
А ти не розумиешь?
Шольц це Меркель.
Новий міністер оборони це друг Шредера.
Політика путін ферштейн не змінилася.
Кожний готовий розказати, як Мельник не правильно робить, а він сам, дурник, був послом в Німеччині, знає все про "світлофор" і про особливості німецьких софт-комуністів/соціалістів - не те говорить... Зато тут знає більшість, що і як потрібно говорити, хоча ця ж більшість за своє життя і 2 десятків книг не прочитали ...
Наріду, то може ви ні біса не петраєте? Так вам не здається? Бо ви такі спЄци, аж зачекалися вас та трудовій ниві, ось тільки насправді нікоми ви нафіг не потрібні на ній.
Ти ж бо читав книги і, можливо, навіть цього автора?
Шольц « не хоче».
А прізвища українців тут ні до чого.
Украіні потрібно більше активних дипломатів, як мельник.
Сотні, а може тисячі.
Для кожної країни світу.
у нас були такі хлопці як Мельник.
У нас е такі хлопці.
І у нас будуть таки хлопці.
Вам, кацапам цого не зрозуміти.
Україна незламна.
Ей можно завдать шкоди, але Україну не скорити.
та тому , что « терпіти не можешь» таких хлопців, як Мельник!
Бо обидві вони (у різні часи) робили користну для України справу.
А, то що хтось там е « корінний німець» ( а не москаль «з Поволжья»), якій може спілкуватися українською, розповішь своїй бабаці.