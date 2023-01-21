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Мельник - міністру оборони Німеччини Пісторіусу: Що вам ще потрібно перевірити? Постачайте танки

танк,леопард,leopard

Заступник глави МЗС та експосол у ФРН Андрій Мельник закликав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса почати постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

20 січня Пісторіус після зустрічі в Рамштайні повідомив, що союзники не дійшли до рішення щодо передання Україні танків Leopard. Але він доручив провести ревізію запасів цих танків на випадок можливого постачання.

Водночас Німеччина поки що не дала дозволу на реекспорт іншим союзникам, які готові поставити свої Leopard 2 Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З міністром оборони Німеччини була відверта розмова про Leopards 2. Далі буде, - Резніков

"Що ще потрібно перевірити, герре Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (правляча коаліція ФРН. Ред.) так себе виставляє", – написав Мельник.

Автор: 

Німеччина (7323) танк (2059) Мельник Андрій (232) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+50
Нужно проверить куда вы деваете бабки на еду военнослужащим, которые Украине выделяет мировое сообщество.
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21.01.2023 19:19
+30
Притула оголошує збір на яйця
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21.01.2023 19:21
+29
Оружие и другая многочисленная помощь поступит именно в МО и на фоне яиц по 170 грн за десяток, закупаемых за госредства, половина из которых поступает за счёт западных налогоплатильщиков, к нам очень скоро возникнут серьёзные вопросы и надо уже наверное начинать бить по яйцам за такие фокусы, тем более во время войны
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21.01.2023 19:27
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Якщо надані танки застрягнуть в багнюці, то не буде ні Криму, ні танків. Треба почекати, а не пукани рвати.
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21.01.2023 21:44 Відповісти
Ні, пукани будуть рвати кацапам наше ЗСУ.
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21.01.2023 21:54 Відповісти
Так заяви провокатора Мельника можуть тішити хіба що ***** в кремлі та зелене антиукраїнське бидло в ОПі... З 2019 р. "найвеличніший лідОр" та його "слуги кремля" роблять все можливе, щоб дискредитувати Україну на міжнародному рівні і провокатор Мельник тому зайве підтвердження. Такі заяви принижують нашу країну та показують той "рівень плінтусу" та "дно", яке потрапило "із грязі в князі", починаючи з Боневтіка ...
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21.01.2023 20:29 Відповісти
Из всего светофора единственная нормальная это Анналена
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21.01.2023 20:30 Відповісти
В результате проверки установлено:
- Єрмак, отпустивший вагнеровцев, которые сейчас убиваюи украинцев и немецкие танки - две несовместимые вещи
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21.01.2023 20:31 Відповісти
Не ДАЙ!
А "ДАЙТЕ БУДЬ ЛАСОЧКА" und Bitte!
Ну и danke schon не лишне...
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21.01.2023 20:34 Відповісти
Гади не розуміють що на все час.Зняти техніку перевірити зробити логістику і навчити .Це все **** время !!!! Час який ми втрачаємо.От за що ненавиджу світ за їх гнилість і тянути кота за яйця.Якби до них прилетіло то там вже була б трагедія світового маштабу .Суки
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21.01.2023 20:38 Відповісти
дилячись куди б прилетіло...Ось наприклад нещодавно була польща....
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22.01.2023 02:02 Відповісти
Зніміть цього хайпожера Мельника Сруля! Заробляє собі очки у аудіторіі корисних ідіотів. "Працівник" Ермака наполегливо працює на руйнування поставок озброєнь від Німеччини! Хто такий "Мельник" в очах посадовців ФРН? Це чувак, конюх, який своїми діями і хамством заблокував відноносини ФРН і України. Цього фуфлижніка ніхто не приймав у владі ФРН. Мало того, че чмо навіть жалілося що його не запрошують на у МЗС Німеччини.
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21.01.2023 20:39 Відповісти
Так Мельника , як офіційного посла України, не приймали у владі Неметчини.
І казали, що с Вами говорити, «вас не буде через 3 доби».

Так хто тут неправий?

Представник України, чі влада Меркель?
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21.01.2023 21:23 Відповісти
До чого тут Меркель? Цього хама відмовлялися приймати вже в новому уряді і МЗС. Ніхто не хоче мати справу із конюхом.
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21.01.2023 21:28 Відповісти
До чего Меркель?!

А ти не розумиешь?

Шольц це Меркель.
Новий міністер оборони це друг Шредера.

Політика путін ферштейн не змінилася.
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21.01.2023 22:18 Відповісти
Хто на кому стояв?
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22.01.2023 01:18 Відповісти
знаєте, тут я бачу все такі фахівці в зовнішній політиці і особливостях внутрішньополітичних розкладів в Німеччині, шо капець...
Кожний готовий розказати, як Мельник не правильно робить, а він сам, дурник, був послом в Німеччині, знає все про "світлофор" і про особливості німецьких софт-комуністів/соціалістів - не те говорить... Зато тут знає більшість, що і як потрібно говорити, хоча ця ж більшість за своє життя і 2 десятків книг не прочитали ...

Наріду, то може ви ні біса не петраєте? Так вам не здається? Бо ви такі спЄци, аж зачекалися вас та трудовій ниві, ось тільки насправді нікоми ви нафіг не потрібні на ній.
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21.01.2023 22:53 Відповісти
Може дійсно ти нічого не "петраєш", бо жодної книжки не прочитав?. Може ти навіть не петраєш хто такі дипломати і чим вони взагалі займаються і не тільки у Німеччині? А якщо так , якого біса ти сунувся у дискусію у якій нічого не петраєш?. Пограй краще у гру- "свиня в мішку", це тебе вдовольнить.
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22.01.2023 01:16 Відповісти
може і не петраю, однак, що відбувається в самій Німеччині знаю краще більшості з місцевих дописувачів
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22.01.2023 13:27 Відповісти
"Бачити" і "Розуміти"-це різні речі. Що би розуміти, потрібен визначений рівень IQ. Так то, про що ти ""знаєш" , немає ніякого зв'язку із тим що реально відбувається.
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22.01.2023 13:34 Відповісти
...однозначно, однак з яким завзяттям ти почав хейтити незнайомих, то це яскраво говорить про твій рівень IQ. тому я не зможу з тобою тягатися в твоєму світосприйнятті, бо ..."ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їхнього рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом." А ти, я бачу цілий професіонал.

Ти ж бо читав книги і, можливо, навіть цього автора?
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22.01.2023 13:41 Відповісти
Не могут они,у ***** на подсосе.
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21.01.2023 20:46 Відповісти
Министр - пешка, даже Шольц не "ферзь", я бы упреки советывал напрявлять прямо по адресу нерешительному маразматику в Белом Доме - это он ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ!
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21.01.2023 20:49 Відповісти
На жаль, ви ще не помітили, що Мельник коштує вам великого схвалення в Німеччині. Так званий дипломат, який просто виглядає нахабним. Але ім'я, мабуть, добре відоме в Україні... на жаль! Може, ще завітає до нашого лісового кладовища....
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21.01.2023 20:54 Відповісти
Поки Мєльнік киздить - хєр буде Україні а не танки від Німеччини.
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21.01.2023 22:02 Відповісти
Ні в призвіщах справа!

Шольц « не хоче».
А прізвища українців тут ні до чого.
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21.01.2023 22:20 Відповісти
Що до Мельника- це смілива та відверта людина.

Украіні потрібно більше активних дипломатів, як мельник.

Сотні, а може тисячі.
Для кожної країни світу.
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21.01.2023 22:50 Відповісти
звичайно... у вас були такі хлопці, як Мельник: Під час Другої світової війни в 1940 році ОУН розкололася на організацію під проводом Андрія Мельника - «мельниківців» (ОУН-М) - і «бандерівців» (ОУН-Б) під проводом Степана Бандери. Члени ОУН-Б перейшли до батальйонів «Нахтіґаль» і «Роланд» на боці німецького Вермахту в німецько-російській кампанії на батьківщині України. Члени ОУН-М надавали добровольців дивізії Ваффен СС «Галичина». У 1942 році ОУН-Б створила Українську Повстанську Армію як партизанську армію, яка воювала проти польської Армії Крайової і до початку 1950-х років проти Радянського Союзу. Після Другої світової війни ОУН існувала в еміграції в країнах Заходу. Конгрес українських націоналістів (КУН), заснований у 1992 році, бачить себе наступником ОУН.
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21.01.2023 23:27 Відповісти
Москалю,
у нас були такі хлопці як Мельник.

У нас е такі хлопці.

І у нас будуть таки хлопці.

Вам, кацапам цого не зрозуміти.

Україна незламна.

Ей можно завдать шкоди, але Україну не скорити.
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21.01.2023 23:53 Відповісти
Привіт, Амі, яке відношення я маю до Москви? А де я сказав, що Україна має програти? Я просто терпіти не можу того мудака Мельника, який каже, що може втручатися в Д і вказувати, що ми маємо робити чи не робити! Такі хлопці, як М., ламають вам шию, а не корінний німець, як я.
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22.01.2023 01:05 Відповісти
«Чому я москаль?»
та тому , что « терпіти не можешь» таких хлопців, як Мельник!

Бо обидві вони (у різні часи) робили користну для України справу.

А, то що хтось там е « корінний німець» ( а не москаль «з Поволжья»), якій може спілкуватися українською, розповішь своїй бабаці.
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22.01.2023 02:09 Відповісти
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