Мельник - міністру оборони Німеччини Пісторіусу: Що вам ще потрібно перевірити? Постачайте танки

Заступник глави МЗС та експосол у ФРН Андрій Мельник закликав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса почати постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

20 січня Пісторіус після зустрічі в Рамштайні повідомив, що союзники не дійшли до рішення щодо передання Україні танків Leopard. Але він доручив провести ревізію запасів цих танків на випадок можливого постачання.

Водночас Німеччина поки що не дала дозволу на реекспорт іншим союзникам, які готові поставити свої Leopard 2 Україні.

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"Що ще потрібно перевірити, герре Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (правляча коаліція ФРН. – Ред.) так себе виставляє", – написав Мельник.