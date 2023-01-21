НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського
В.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Провадження було відкрито ще у вересні 2022 року.
Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.
Топ коментарі
+70 Volodymyr Zakaluzhnyi
показати весь коментар21.01.2023 19:51
+67 Олександр Дніпро
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+58 ruda
показати весь коментар21.01.2023 19:51
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Якась паралельна реальність...
У кожного своя війна - збагачення продовжується. Всякі СБУ, МВД, НАБУ... як були терпимо - інфантильні до корупції, злодійсва, орг. злочинності на високих рівнях - якщо не кришєватєлі-організатори -вдохновітєлі, - так і залишилися. Тепер ніби... Можливо, це елементи міжвидової боротьби?
Маладєц, хароший мальчік! Справився з задачею
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
Звідки ця ******* стільки бабла запросила, та щей під час війни?
депутат Одесского облсовет берет 27 тысяч долларов, а министру положено брать взятку на порядок больше: 400 000 баксов.
Заранее смеюсь по поводу будущего "сурового" приговора, который получит Лозинский:
4 года условно и 3 года запрета занимать государственные должности.
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1616810256637599745 5 ч
На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін Він не піде у відставку. Він чесно заніс ОП 6%
Отож 🤷🏻♂️
Ай ай ай яй, і знову бЯда
Збіг, не думаю2
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
Коли ж ви курва, кацапи українську мову вивчите?
Воно все жіття брало
Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022Джерело:
Тобто, відкрили провадження, а потім все одно призначили в.о. міністра!
Окуєнно цінний кадр!
Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
2023
Хоцянівська Наталія Володимирівна
Заступник Міністра розвитку громад та територій України
https://www.minregion.gov.ua/about/management/
Ощущение что специально набрали шестёрок, которыми легко дёргать.
Це вже занадто навіть для таких бидло-управлінців як ці зелені мерзотники.