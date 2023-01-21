НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського

В.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Провадження було відкрито ще у вересні 2022 року.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.