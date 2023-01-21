УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5123 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
48 728 263

НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського

василь,лозинський

В.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Чернишова головою "Нафтогазу", а його заступника Лозинського - в.о. міністра розвитку громад і територій, - розпорядження

Провадження було відкрито ще у вересні 2022 року.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

Автор: 

НАБУ (5061) хабар (4692) Мінрегіонрозвитку (751) Лозинський Василь (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+70
зе-команда
показати весь коментар
21.01.2023 19:51
+67
показати весь коментар
21.01.2023 20:07
+58
щож це коїться , знов зелена шушера спалилась на хабар
показати весь коментар
21.01.2023 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Хм ... Ходили слухи про відставку Прем*єрміністра Шмигаля. Може це чергова підводка ?
показати весь коментар
21.01.2023 21:53 Відповісти
при владі тотально вороги України!
показати весь коментар
21.01.2023 21:54 Відповісти
Талантливый парниша,скоро пойдёт на повышение.Такие креативные нужны Зе команде.
показати весь коментар
21.01.2023 21:56 Відповісти
Згадав справу Злочевського на 6 млн. долярів. Вже вийшов.
показати весь коментар
21.01.2023 21:56 Відповісти
то десята частина від звичайного хабаря
показати весь коментар
21.01.2023 22:03 Відповісти
Майже рік війна, а "НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій".

Якась паралельна реальність...
У кожного своя війна - збагачення продовжується. Всякі СБУ, МВД, НАБУ... як були терпимо - інфантильні до корупції, злодійсва, орг. злочинності на високих рівнях - якщо не кришєватєлі-організатори -вдохновітєлі, - так і залишилися. Тепер ніби... Можливо, це елементи міжвидової боротьби?
показати весь коментар
21.01.2023 22:05 Відповісти
пробний термін успішно пройшов у вересні, отримавши хабар, а в листопаді призначений на посаду.
Маладєц, хароший мальчік! Справився з задачею
показати весь коментар
21.01.2023 22:07 Відповісти
***! за шо ми воюємо???
показати весь коментар
21.01.2023 22:09 Відповісти
За Батьківщину. Ти тут не путай.
показати весь коментар
21.01.2023 22:13 Відповісти
Вагон остановился. Любители потащили
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
показати весь коментар
21.01.2023 22:11 Відповісти
А ви точно в нулі не помилилися? Бо якось на голову не налазе!

Звідки ця ******* стільки бабла запросила, та щей під час війни?
показати весь коментар
21.01.2023 22:13 Відповісти
Да, взятка солидная, по министерскому чину:

депутат Одесского облсовет берет 27 тысяч долларов, а министру положено брать взятку на порядок больше: 400 000 баксов.

Заранее смеюсь по поводу будущего "сурового" приговора, который получит Лозинский:

4 года условно и 3 года запрета занимать государственные должности.
показати весь коментар
22.01.2023 01:20 Відповісти


tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1616810256637599745 5 ч

На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін Він не піде у відставку. Він чесно заніс ОП 6%
показати весь коментар
21.01.2023 22:14 Відповісти
Яка відствка.за грати з конфіскацією
показати весь коментар
22.01.2023 05:34 Відповісти
Дуже добрі. Треба було починати з ригів у 2014.
показати весь коментар
21.01.2023 23:34 Відповісти
Може то жорстоко.але великий термін.здача кому заносив далі з ким ділілся та кофіскація-і пусть сидить
показати весь коментар
22.01.2023 05:35 Відповісти
Да здравствуют ,,Слуги народа", самые честные люди из всего нарида! У нас хоть кого-нибудь из проворовавшихся ЗЕкодла и колаборантов ЗАЖОПников посадили? Или только лишают гражданства и отправляют в Монако от греха подальше? Чи война с Порошенком, активистами и волонтёрами забирает все силы?
показати весь коментар
21.01.2023 22:32 Відповісти
Рукі відрубати
показати весь коментар
21.01.2023 22:58 Відповісти
Повысят его! А лохов мобилизировать. Идем в Европу. Не удивительно, что танки не дают.
показати весь коментар
21.01.2023 23:06 Відповісти
Яке суворе покарання буде для покидька? Напевно вся Україна вжахнеться!🤔
показати весь коментар
21.01.2023 23:07 Відповісти
Дай вгадаю... Застава у 1000 долярив, і на кордоні "куар код" чудово зчитається.
показати весь коментар
21.01.2023 23:36 Відповісти
При читанні цих коментів можна добре посміятись,але від власного коменту відмовляюсь ,тому що за такі коменти як тут "Дзеркало тижня " мене забанило назавжди,ось така свобода критикувати політичного авантюриста Зеленського та його гоп-компанію, а Лозинський -живий приклад моральної гнилості та некомпетентності Зе!команди.
показати весь коментар
21.01.2023 23:11 Відповісти
Х1ба "Дзеркало тижня" ще продовжуе публ1кувати коментар1 ? Я 1х бачила лише десь п1втора рок1в тому, написала лише раз - 1 газета зупинила цю д1яльн1сть ( до сих п1р так вважала).
показати весь коментар
22.01.2023 00:56 Відповісти
--------Прежде чем в начале апреля 2020 года занять кабинет в Офисе президента, в своих блогах и постах в Facebook подоляк писал, что «Слуга народа» «оказалась тем ещё сборищем мелких и наглых циников»------------------потім подумав і зрозумів---------це оточення саме для нього.-
показати весь коментар
22.01.2023 07:32 Відповісти
Це велика риба. Вітаю.
показати весь коментар
21.01.2023 23:39 Відповісти
А де Ваня Баканов ??????

Отож 🤷🏻‍♂️
показати весь коментар
22.01.2023 00:29 Відповісти
Це велика риба, которая давно гниёт с головы.
показати весь коментар
22.01.2023 01:23 Відповісти
І знову взяли людину зедЄрмака ,
Ай ай ай яй, і знову бЯда
показати весь коментар
22.01.2023 00:27 Відповісти
ну как 73% что скажете?
показати весь коментар
22.01.2023 00:38 Відповісти
та тут проблема в самих людях, гнилі ми всі в середині, гнилі
показати весь коментар
22.01.2023 02:29 Відповісти
Це брехня президент говорив що в нас корупції немає вже викорінена.
показати весь коментар
22.01.2023 04:00 Відповісти
Угу, бо всі олігархи "повтікали". Зате зелупенко успішно ліпить нових "которие не воруют"...
показати весь коментар
22.01.2023 04:41 Відповісти
Так то щоб грошей плбільши давали які потім як ми бачім гарними кусками щуряться.за 1 операцію почти півмільйона доларів.а скільки цей щур щє воровав до цього?з ким ділілся?
показати весь коментар
22.01.2023 05:31 Відповісти
А у його шефа Кубракова, анкл у "братній Білорусі " МВД очолює!
Збіг, не думаю2
показати весь коментар
22.01.2023 00:51 Відповісти
Слава НАБУ !!! Смерть корупционерам
показати весь коментар
22.01.2023 02:08 Відповісти
таке харькотиння в душу українців... ****
показати весь коментар
22.01.2023 02:14 Відповісти
https://t.me/berezoview/21918 в соцмережах пишуть, що цей хабар - за держбюджетну проплату "своїй" фірмі ₴1'800'000'000 за генератори .
Треба буде якось попросити Пороха, щоб він засвітив накладні, з ціною, за яку він закупає генератори.
показати весь коментар
22.01.2023 02:28 Відповісти
тому і генераторів для котелень немає
показати весь коментар
22.01.2023 11:19 Відповісти
Министр розвытку корупции попался !!!
показати весь коментар
22.01.2023 02:31 Відповісти
В України є майбутнє?
показати весь коментар
22.01.2023 02:39 Відповісти
Звісно є в Украіні майбутнє 😠
показати весь коментар
22.01.2023 03:33 Відповісти
З яйцями по 17 грн. за штуку для армії! Ну-ну. Я вже бачу це майбутнє.
показати весь коментар
23.01.2023 17:08 Відповісти
А хтось там ще картоплю для армії закупив по гуртовій ціні 22 грн. за кілограм??!! Сорока на хвості принесла. А я здав безкоштовно біля 200 кг!!
показати весь коментар
22.01.2023 03:48 Відповісти
Так одна жінка-вчителька пісала що в Харкові впізнала свою свічу яку зробила своіми руками та відправила на фронт-але іі потім свіча продавалась в магазинє за 200 гривень
показати весь коментар
22.01.2023 05:26 Відповісти
Серйожик Євреїч: потрібно писати не "пісала", а "пісяла".

Коли ж ви курва, кацапи українську мову вивчите?
показати весь коментар
22.01.2023 11:21 Відповісти
Це не 1 його взятка.це воно не 1 робило.хто ще?1 таку зухвалу спрву не робить.з ким він мав ділитися.хто йому дав 1.5 мїльярда гривень.36 оічний хольонийхлопчік отримав на закупівлю 1.5 мільярда.він і ова очолював.вважаю
Воно все жіття брало
показати весь коментар
22.01.2023 05:22 Відповісти
Провадження було відкрито ще у вересні 2022 року.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022Джерело:
Тобто, відкрили провадження, а потім все одно призначили в.о. міністра!
Окуєнно цінний кадр!
показати весь коментар
22.01.2023 08:24 Відповісти
типова зелена мерзота так як його шефиня верещучка з моєі рідноі Львівщини -де всім давно все відомо про цих персонажей та скоріше всього вони тут не мали політичного майбутнього тому коли шапіто 95 визбирували цю погань зі всієі Украіни то мало хто сумнівався що ці у перших рядах газанули у Трускавець-війна в Залужного та лохам повістки роздають а в цих все гуд та є велики сумніви що цей персонаж отримає те що заробив у війсковий час Вітаю вас слуги урода-це навіть давно не дно
показати весь коментар
22.01.2023 10:10 Відповісти
в министерстве уже удалили страничку с ним. 86 года, если зам. то скорее всего министр в теме. Даже если не в теме то на детектор в ВСУ и уволить https://www.minregion.gov.ua/about/management/lozynskyj-vasyl-myronovych/
показати весь коментар
22.01.2023 10:29 Відповісти
Також було виявлено недостовірні відомості на таку суму: 10 вересня 2021
Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
2023

Хоцянівська Наталія Володимирівна

Заступник Міністра розвитку громад та територій України
https://www.minregion.gov.ua/about/management/
Ощущение что специально набрали шестёрок, которыми легко дёргать.
показати весь коментар
22.01.2023 10:35 Відповісти
Це з одних з умов призначення на посаду: виконувати вказівки, а не норму Закону
показати весь коментар
22.01.2023 11:23 Відповісти
Треба вимагать, щоб повернули декларації, прозоро, недарма все це скасували
показати весь коментар
22.01.2023 10:42 Відповісти
Феєрична історія в тому плані, що цю сволоту у вересні ловлять на хабарі, а наступного місяця, мабудь в якості заохочення, зелена влада його значно підвищує по службі.
Це вже занадто навіть для таких бидло-управлінців як ці зелені мерзотники.
показати весь коментар
22.01.2023 11:02 Відповісти
дно повне - попавсь на хабарі в вересні заступником міністра,а в листопаді підвищили до міністра....
показати весь коментар
22.01.2023 14:19 Відповісти
Можна подумати йому щось буде. 400 тис дол достатньо щоб відкупитися і отримати підвищення.
показати весь коментар
22.01.2023 14:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 