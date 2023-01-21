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Протягом 21 січня окупанти завдали 115 ударів по Сумщині, - ОВА

сумщина,обстріл

У суботу, 21 січня, російські війська обстріляли п’ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 115 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади", - написав Живицький.

Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини поранено 17-річного хлопця, - ОВА

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.

Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг).

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Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) Живицький Дмитро (466)


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