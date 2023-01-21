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Наступний "Рамштайн" буде авіаційний, - ОП

f-16

В Офісі Президента України зазначили, що наступний "Рамштайн", який має відбутися у лютому, стане "авіаційним".

Про це повідомив заступник керівника Офіса Президента України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як підкреслив Сибіга, зустріч представників 50 країн 20 лютого створила нову реальність, яку можна назвати "бронетанковим Рамштайном".

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"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний", – сказав Сибіга.

Автор: 

авіація (4113) допомога (8294) Сибіга Андрій (373) Офіс Президента (2020) Рамштайн (140)


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Топ коментарі
+30
А яйця не дешевше через Рамштайн купляти?
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21.01.2023 23:56
+22
Авіаційний... хуапційний, мародери ZEбільні(( ZEскотські тварини зараз будуть всяку куйню нести аби перебити розголос від свого мародерства під час війни
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22.01.2023 00:00
+21
танковий вже є, наступний тоже так ...?
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21.01.2023 23:56
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Скільки ж там цих заступників. І всі лізуть в телевізор
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21.01.2023 23:55 Відповісти
У мене є мрія:" Наступний Рамштайн без ОПи".В першу чергу без дєрмака.
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22.01.2023 00:26 Відповісти
танковий вже є, наступний тоже так ...?
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21.01.2023 23:56 Відповісти
А яйця не дешевше через Рамштайн купляти?
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21.01.2023 23:56 Відповісти
боневтік золотіЯйця
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22.01.2023 00:11 Відповісти
Нічого ви не розумієте, через брак снарядів Резніков купував залізні яйця для резерву останньої надії.
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22.01.2023 01:02 Відповісти
Залізні яйця тільки для боневтіка!
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22.01.2023 06:34 Відповісти
дадут кому угодно лишь самим не воевать.....они от самой этой мысли на опу падают
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22.01.2023 00:06 Відповісти
"Знов всеремось !" - вкотре підказав ***** внутрішній голос.
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21.01.2023 23:57 Відповісти
Дотисніть спершу танки
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22.01.2023 00:00 Відповісти
Авіаційний... хуапційний, мародери ZEбільні(( ZEскотські тварини зараз будуть всяку куйню нести аби перебити розголос від свого мародерства під час війни
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22.01.2023 00:00 Відповісти
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22.01.2023 00:00 Відповісти
І правильно зробили.
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22.01.2023 00:10 Відповісти
"Яєчний" він буде...
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22.01.2023 00:01 Відповісти
а ніяк нізя щоб цей плавно переріс в наступний, чи діди на перекурі?
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22.01.2023 00:01 Відповісти
Це якийсь культ карго.. Ліплять з глини та палок рамштайни, але ж ні літаки ні огненніє колєсніци не з'являються
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22.01.2023 00:03 Відповісти
Сухопутна епопея з танками вже закінчується, настає повітряна. Знов тріщатимуть про це з усіх прасок.
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22.01.2023 00:03 Відповісти
*** і правда закацмахала та пісня - 148 куплетів,
а слова в кожному тіж самі - ну і хто це вислухає?
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22.01.2023 00:09 Відповісти
еще пока леопарды не пришли в наш оружейный "зоопарк"... а уже о птицах высокого полета болтаешь)))
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22.01.2023 00:04 Відповісти
Британские вертолеты "S-61 Sea King" уже в Украине....
https://twitter.com/i/status/1616860729037946880
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22.01.2023 00:07 Відповісти
это стрекозы))) шикарные... но не птицы )))
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22.01.2023 00:10 Відповісти
ну и ладно.......
https://twitter.com/i/status/1616723137072361472
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22.01.2023 00:27 Відповісти
маленькая пума удивленная )))
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22.01.2023 11:07 Відповісти
****ь, а коли ж буде ракетний Рамштайн. русня ж зносить всі наші міста разом з людьми, а її бази та пускові установки цілі.
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22.01.2023 00:12 Відповісти
Може ще й на авіаносець розведе..
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22.01.2023 00:24 Відповісти
там пухлийс стефанчук на якийсь хрін клянчив у Шольца підводний човен...
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22.01.2023 01:34 Відповісти
ЯКИЙ ЧОВЕН.
ВІН У ДВЕРІ ХОДИТЬ БОКОМ.
ПАДЛА.
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22.01.2023 04:09 Відповісти
от і спитаєте його нафіга йому човен))) а може він відчув у собі покликання стати живою торпедою))))
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22.01.2023 04:16 Відповісти
Танковый уже был, будет яйцевый, по 170 гривен за десяток !
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22.01.2023 00:27 Відповісти
ЯЙЦЯ ПО РЕСТОРАННЫМ ЦІНАМ.
ОТ ЯК БИ УСІХ ЗЕЛЕНИХ В ОКОПИ ЯК ОФІЦІЯНТІВ...
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22.01.2023 04:07 Відповісти
Ракети, нам треба, щоб до Криму долетіли, лоханки кацапські знищили і війна закінчиться. Чому вони це не хочуть зробити, мова ж якось йшла про зброю для наших територій, а Крим - це наша територія.
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22.01.2023 00:31 Відповісти
Казки ШахРамштайн, або 1001 НІЧого
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22.01.2023 00:32 Відповісти
А после авиационного Рамштайн станет ядернобомбовый!
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22.01.2023 00:35 Відповісти
Авіаційний пріоритет - це коли зелені пролітають на виборах.
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22.01.2023 00:35 Відповісти
наступні Вімани
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22.01.2023 01:00 Відповісти
На танковому Рамштайні нам не давали танків. На авіаційному знову не даватимуть, але вже літаків.
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22.01.2023 01:10 Відповісти
СТАБІЛЬНІСТЬ ОЗНАКА ПРОФЕСІЙОСТІ.
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22.01.2023 04:05 Відповісти
Не Генштаб, не Головнокомандувач ЗСУ і навіть не штопаний міністр оборони, а аж цілий заступник голови ОПЗЄ на ************* сказав.
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22.01.2023 01:10 Відповісти
а потім ми дивуємось звідки стільки дибілів,які скавчать що їх знову Захід наїбав,при чому що від заходу взагалі поки що ніц не чути))) а саме головне кого з них не спитай,ніхто марахвон "не дивиться",але наративи з нього якось в їх макітри потрапляють)))
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22.01.2023 01:37 Відповісти
ЗОЛОТОЯЙЦЕВІ ВЖЕ ТАНКИ ОТРИМАЛИ...
АБИ В НАС ТЕ ЩО Є НЕ ПОЧАЛИ ЗАБИРАТИ ЧЕРЕЗ ЦЕ ЗЕЛЕНЕ КОДЛО.
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22.01.2023 04:03 Відповісти
а почему об этом говорит представитель жОПы, а не министерство обороны... жОПошники они какие-то заднеприводные, везде хотят подставиться... и вообще, не пора ли позакрывать хлебала все жОПошникам и прочим передастам, не имеющим отношения к ВСУ?
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22.01.2023 06:09 Відповісти
Самальоти лєтят - будєм всєх бамбіть!
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22.01.2023 06:32 Відповісти
Всю ніч не спав - думав, куда літаки будемо розміщувати......!
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22.01.2023 08:25 Відповісти
Я впевнений, літаки будуть, і Тома Круза із ,,Top Gana" головним інструктором призначать !
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22.01.2023 08:58 Відповісти
зЕлені почвари, ******* вже позакривайте.
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22.01.2023 09:14 Відповісти
Ага,буде такий рамштайн і авіація як фільм "Гарячі Голови"
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22.01.2023 09:30 Відповісти
Танки вже дали, тепер літаки дадуть. Доженуть і ще раз дадуть...
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22.01.2023 09:31 Відповісти
Нам би яйці по ТРИ гривиника за штуку,ото б дали москалю просратися
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22.01.2023 09:32 Відповісти
А що танки вже отримали?
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22.01.2023 10:58 Відповісти
Не дай Боже такий як цей танковий. Потрібно менше тріпати язиком, а робити такі повідомлення по факту надання танків чи літаків, а можливо і взагалі мовчати.
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22.01.2023 11:23 Відповісти
 
 