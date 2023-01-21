Наступний "Рамштайн" буде авіаційний, - ОП
В Офісі Президента України зазначили, що наступний "Рамштайн", який має відбутися у лютому, стане "авіаційним".
Про це повідомив заступник керівника Офіса Президента України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як підкреслив Сибіга, зустріч представників 50 країн 20 лютого створила нову реальність, яку можна назвати "бронетанковим Рамштайном".
"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний", – сказав Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а слова в кожному тіж самі - ну і хто це вислухає?
https://twitter.com/i/status/1616860729037946880
https://twitter.com/i/status/1616723137072361472
ВІН У ДВЕРІ ХОДИТЬ БОКОМ.
ПАДЛА.
ОТ ЯК БИ УСІХ ЗЕЛЕНИХ В ОКОПИ ЯК ОФІЦІЯНТІВ...
АБИ В НАС ТЕ ЩО Є НЕ ПОЧАЛИ ЗАБИРАТИ ЧЕРЕЗ ЦЕ ЗЕЛЕНЕ КОДЛО.