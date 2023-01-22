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Українці у Фінляндії дедалі частіше стають жертвами трудової експлуатації, - ЗМІ

мігранти

У Фінляндії відзначають погіршення ситуації з правами іноземних працівників, у тому числі громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання  Yle

"Багато людей, які втекли від війни з України до Фінляндії, хочуть якнайшвидше повернутися до роботи, але можуть не знати своїх прав. Незнання може призвести до експлуатації, особливо у будівельному секторі", - йдеться в публікації.

Як зазначається, профспілка вже втрутилася в ситуацію з українськими робітниками на семи будівельних об'єктах Фінляндії.

В організації Rikosuhripäivistys, яка надає підтримку жертвам злочинів поінформували, що торік по допомогу до фахівців, котрі допомагають жертвам торгівлі людьми, звернулися 510 клієнтів. Ця цифра перевищила показник 2021 року більш ніж удвічі.

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Зокрема, пів сотні випадків зареєстрували у будівельному секторі, і низка з них стосувалася українців.

За словами експертів, дуже часто іноземні працівники не обізнані зі своїми правами та не знають, куди звертатися по інформацію чи допомогу.

"Найчастіше вони навіть не знають, з якою компанією підписали контракт і про що домовилися, – каже Катаріна Іскала-Бломстер, фахівець організації Rikosuhripäivistys. - Працівники працюють довгі години. У найгірших випадках немає вихідних чи лікарняних. Їм платять менше, ніж обіцяли, затримують зарплату або вираховують із неї вигадані витрати".

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Зокрема, буквально днями набув розголосу випадок, коли в місті Тампере будівельників з України необґрунтовано перекваліфікували на підприємців. Через це, за даними профспілки, вони отримували вдвічі менше, ніж належить за таку роботу.

"З деяких також могли стягувати гроші за оформлення посвідки на проживання або окрему плату за наймання", - додає видання, нагадуючи, що у Фінляндії стягнення плати за послуги з працевлаштування є незаконним.

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Автор: 

біженці (1858) Фінляндія (1296) міграція (369)


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Топ коментарі
+16
А хто сказав що "Європа - це суцільна "чесність", "законність" та "справедливість"? Там теж своїх шахраїв вистачає!
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22.01.2023 01:50
+16
Українські консульства, амбасади і все інше не працюють взагалі. Стягують велику кількість грошей, а допомоги своїм громадянам великий НУЛЬ. Як приклад: беруть гроші за папірці на перевірку автентичності водійського посвідчення, а запит в Україну не відправляють. Сам вже зв'язався з поліцією в своїм місті і кажуть, що ніякий запит не приходив і поляки вже листа прислали, що не отримали відповіді на запит. І таких випадків безліч.
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22.01.2023 01:53
+12
Офігєть ти розумник... Бажаю тобі взаємного ставлення...
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22.01.2023 02:07
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А как-же, если речь идет о гос-закупках и о гарантированной оплате из бюджета, то волшебным образом - все цены начинают расти, как на дрожжах. А у государства просто нету выхода - других "предпринимателей" у страны нету! Поэтому, во всех капиталистических странах система гос.закупок - это полный ******, со сплошная коррупцией и кортельными сговорами производителей. Но, это заливается свеже-напечатанными деньгами.
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22.01.2023 21:11 Відповісти
В Естонії ********* не менше, не треба думати шо Європа то прям рай, гівна вистачає
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22.01.2023 03:02 Відповісти
не бреши собака если официально работаешь и не косячишь на работе никто не боманывает
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22.01.2023 04:14 Відповісти
А в Чехії вже с 90 х свої українці своїх же українців тримають за саму низьку зп порушуючи всі закони і досі ніхто не реагує і це ще навіть без війни було....
Але люди самі навіть не хочуть звертатись і добиватись для себе чогось
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22.01.2023 03:40 Відповісти
Скорее всего так и естьЮ что-то уж очень русским миром отдает.
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22.01.2023 09:38 Відповісти
Я вибачаюсь але це в основному Закарпаття
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22.01.2023 09:56 Відповісти
Всі біди від незнання-мови, елементарних своїх прав. Пресловуте "авось" не конає, халява не проходить. І так, шахраїв в цілому світі хватає
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22.01.2023 05:02 Відповісти
хто пише це лайно собаче ? фінляндія чи не найкраща країна для трудової міграції,вибери *** куди їхать - в фінляндію чи польщу ?
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22.01.2023 07:25 Відповісти
Это финская служба новостей пишет.
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22.01.2023 08:05 Відповісти
ну ? як доказ гарного ставлення до українців.питання відкрите ? значить процес іде.
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22.01.2023 08:44 Відповісти
О стране судят не по количеству воров, а по умению властей их обезвреживать.
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22.01.2023 09:26 Відповісти
))) предполагаю что этих "жертв" палкой не загонишь назад в Украину где у них все права защищены
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22.01.2023 08:02 Відповісти
😂
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22.01.2023 10:28 Відповісти
У Фінляндії якщо звернутися до Поліції то ОТРИМАЄШ ДОПОМОГУ й вирішення проблеми але , нажаль, багато хто з України привчені не звертатись у Поліцію бо "толку й допомогу не буде".... чому люди з України не мають звички звертатися до Поліції про допомогу здагадайтеся самі (мова не проблема є перекладач).
P. S. Взагалі дуже дивна новина так як у Фінляндії біженці отримують соціального робітника котрий допомогає й консультує.
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22.01.2023 08:03 Відповісти
Это те, кто раньше мотались р рашку на зароботки, а теперь в Европу переметнулись
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22.01.2023 09:39 Відповісти
По -перше цих людей ніхто не відправляв за кордон вони захотіли багато грошей заробляти і це під причиною того що в Україні війна легко змогли перетнути кордон як біженці
По-друге кажуть що обманюють так (ОБМАНЮЮТЬ) як і в Україні таке буває
але до поліції ви ніколи не звернетеся бо не знаєте іноземної мови хоча б англійської а коли не знаєте мову ви там ніхто
Теж саме стосувалось мене коли працював в Польщі і про які закони йде мова?Роботодавець бере на роботу людей щоб менше платити тобто людям з України можна менше платити і в договорі було написано що роботодавець має право змінювати умови оплати праці
Тож куди звертатися? Тільки повертатися додому або терпіти все те що хоче іноземний роботодавець а свої права відстояти за кордоном важко оскільки не є громадянами іноземної держави і ніхто за вас не згадає якщо ще мову не знаєте
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22.01.2023 09:24 Відповісти
Тобі місце у спамі, за плюндрування біженців, "іх ніхто не відправляв за кордон". В країні за війну 30% безробіття, знайти житло для 8 мильйон втікачів від русні та ще проблема.
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22.01.2023 09:41 Відповісти
На війні ніхто нікому не винен і війна жорстока
Але не треба думати що комусь когось стане дуже жалко
Це хибна уява бо ні за кордоном і тим більше в Україні нікому нікого не шкода
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22.01.2023 10:15 Відповісти
На війні винен окупант жертві, забери своі недолугі фейсбучні штампи "ніхто нікого, ніхто ніде, ніхтонеотменял"
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22.01.2023 10:35 Відповісти
Фiни, ви там обережніше з українцями, бо їм ще вас захищати від навали спасітєлєй.
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22.01.2023 09:32 Відповісти
Возвращайтесь к нам, в Украину! Тут все честные, никто никого не кидает) А вообще, в Украине в первую очередь проводки наводить нужно, кацапню гнать, и весь этот совковый менталитет.
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22.01.2023 10:48 Відповісти
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