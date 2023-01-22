Українці у Фінляндії дедалі частіше стають жертвами трудової експлуатації, - ЗМІ

У Фінляндії відзначають погіршення ситуації з правами іноземних працівників, у тому числі громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yle

"Багато людей, які втекли від війни з України до Фінляндії, хочуть якнайшвидше повернутися до роботи, але можуть не знати своїх прав. Незнання може призвести до експлуатації, особливо у будівельному секторі", - йдеться в публікації.

Як зазначається, профспілка вже втрутилася в ситуацію з українськими робітниками на семи будівельних об'єктах Фінляндії.

В організації Rikosuhripäivistys, яка надає підтримку жертвам злочинів поінформували, що торік по допомогу до фахівців, котрі допомагають жертвам торгівлі людьми, звернулися 510 клієнтів. Ця цифра перевищила показник 2021 року більш ніж удвічі.

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Зокрема, пів сотні випадків зареєстрували у будівельному секторі, і низка з них стосувалася українців.

За словами експертів, дуже часто іноземні працівники не обізнані зі своїми правами та не знають, куди звертатися по інформацію чи допомогу.

"Найчастіше вони навіть не знають, з якою компанією підписали контракт і про що домовилися, – каже Катаріна Іскала-Бломстер, фахівець організації Rikosuhripäivistys. - Працівники працюють довгі години. У найгірших випадках немає вихідних чи лікарняних. Їм платять менше, ніж обіцяли, затримують зарплату або вираховують із неї вигадані витрати".

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Зокрема, буквально днями набув розголосу випадок, коли в місті Тампере будівельників з України необґрунтовано перекваліфікували на підприємців. Через це, за даними профспілки, вони отримували вдвічі менше, ніж належить за таку роботу.

"З деяких також могли стягувати гроші за оформлення посвідки на проживання або окрему плату за наймання", - додає видання, нагадуючи, що у Фінляндії стягнення плати за послуги з працевлаштування є незаконним.

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