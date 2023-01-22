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Міністр оборони Німеччини Пісторіус планує відвідати Україну

борис,пісторіус

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві міністра.

"Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів", - йдеться в заяві.

Пісторіус також прокоментував постачання Україні танків Leopard. За словами міністра, Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США".

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше", – додав він.

Також читайте: Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні тільки 19, - Der Spiegel

Автор: 

Німеччина (7323) Україна (5862) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+3
приедет к резникову посмотреть - действительно ли нужны леопарды?
Про яйца по семнадцать ему только не рассказывайте.
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22.01.2023 06:38
+2
Чому він так поспішає, аж протягом чотирьох тижнів? Чому не протягом наступного року? Куди поспішати? Кожного дня гине призначена кількість українців! Не поспішай Підоріус, за чотири тижні на твоїх руках буде життя кількох тисяч українських солдат!
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22.01.2023 06:42
+2
Тайланд не проти. Тайланд купляв в України техніку за хабарі і продасть так само за хабарі! Тайланду українські танки вже непотрібні бо Тайланд підписав з КНР контракт на 200+ танків та сотні БТР.
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22.01.2023 07:10
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приедет к резникову посмотреть - действительно ли нужны леопарды?
Про яйца по семнадцать ему только не рассказывайте.
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22.01.2023 06:38 Відповісти
Чому він так поспішає, аж протягом чотирьох тижнів? Чому не протягом наступного року? Куди поспішати? Кожного дня гине призначена кількість українців! Не поспішай Підоріус, за чотири тижні на твоїх руках буде життя кількох тисяч українських солдат!
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22.01.2023 06:42 Відповісти
просто за четыре недели или падишах сдохнет, или леопард, и всё решится само собой.
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22.01.2023 06:47 Відповісти
Ми самі загоняємо себе в тупік євробезвідповідальності європлідерів! Нам потрібні танки? Вони є в Тайланді, 49 українських танків та 180 БТР злочинно продано з під час війни! Потрібно повернути цю бронетехніку в Україну!
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22.01.2023 07:03 Відповісти
а у Таиланда спрашивали?
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22.01.2023 07:04 Відповісти
Тайланд не проти. Тайланд купляв в України техніку за хабарі і продасть так само за хабарі! Тайланду українські танки вже непотрібні бо Тайланд підписав з КНР контракт на 200+ танків та сотні БТР.
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22.01.2023 07:10 Відповісти
ездили в Таиланд пытать тайских чиновников и генералов?
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22.01.2023 07:15 Відповісти
Тайланд підписує нові угоди з КНР на поставку танків та БТР отже до української зброї Тайланд не планує повертатись.
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22.01.2023 09:45 Відповісти
Як?
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22.01.2023 07:17 Відповісти
так як купили яця по 170 гр за десяток.
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22.01.2023 08:27 Відповісти
Попри потужний тиск, уряд Німеччини не дозволив навіть іншим країнам передавати Києву танки Leopard 2.

В Європі є приблизно 2000 танків Леопард в різному стані. Багато країн готові без лишньoї реклами надати танки Леопард Україні (не заїдаючись з ордою, 10% це 200 танків), слід було щонайменше дати "зелене світло" партнерам, готовим передати "Леопарди" Україні.
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22.01.2023 06:58 Відповісти
Позиція Німеччини проросійська і не дружня до України, тому тему Леопардів потрібно знімати з обговорення. Навіть отримавши ці танки ми не зможемо купляти на них запчастини!
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22.01.2023 07:12 Відповісти
Та хаи іде -- хуже не буде .
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22.01.2023 07:26 Відповісти
Про хуже не буде - я це десь вже чула.
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22.01.2023 08:38 Відповісти
Зараз Світ на переломі - або - або . Захід помагає але порціями .
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22.01.2023 08:44 Відповісти
Нам вместо Писториуса нужен Леопардус.
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22.01.2023 07:59 Відповісти
як приїде дать йому яйцоус мабуть дієтичне за 17 гр штуку
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22.01.2023 08:29 Відповісти
Добро пожаловать пан Писториус , посмотрев деяния росийских свинособак, вам сразу станет ясно - зачем Украине нужно отдать танки Леопард.
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22.01.2023 10:08 Відповісти
Пам'ятаю, як Макрон приіздив в Украіну пропонувати мирний план, та й він один, і неодноразово.
Після Бучі ніхто навіть і не заікався про якес там примирення!
Сподіваюсь, що в цьому випадку буде так само.
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22.01.2023 11:20 Відповісти
Не він один
вибачте - з телефону при відключенні світла важко писати…
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22.01.2023 11:22 Відповісти
 
 