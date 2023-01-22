Міністр оборони Німеччини Пісторіус планує відвідати Україну

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві міністра.

"Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів", - йдеться в заяві.

Пісторіус також прокоментував постачання Україні танків Leopard. За словами міністра, Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США".

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше", – додав він.

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