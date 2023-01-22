Міністр оборони Німеччини Пісторіус планує відвідати Україну
Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві міністра.
"Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів", - йдеться в заяві.
Пісторіус також прокоментував постачання Україні танків Leopard. За словами міністра, Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США".
"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше", – додав він.
Топ коментарі
+3 Urs
показати весь коментар22.01.2023 06:38
+2 Svitlana L
показати весь коментар22.01.2023 06:42
+2 Svitlana L
показати весь коментар22.01.2023 07:10
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Про яйца по семнадцать ему только не рассказывайте.
В Європі є приблизно 2000 танків Леопард в різному стані. Багато країн готові без лишньoї реклами надати танки Леопард Україні (не заїдаючись з ордою, 10% це 200 танків), слід було щонайменше дати "зелене світло" партнерам, готовим передати "Леопарди" Україні.
Після Бучі ніхто навіть і не заікався про якес там примирення!
Сподіваюсь, що в цьому випадку буде так само.
вибачте - з телефону при відключенні світла важко писати…