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У будинку Байдена знайдено нову партію секретних документів

байден

У будинку президента США Джо Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віцепрезидентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Під час 12-годинного обшуку будинку президента США у Вілмінгтоні слідчі Міністерства юстиції та співробітники ФБР виявили шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.

Повідомляється, що документи стосуються часів, коли Байден був сенатором від штату Делавер, а також його роботи на посаді віцепрезидента. Слідчих також зацікавили нотатки Байдена, зроблені під час роботи віцепрезидентом.

Адвокат Байдена наголосив на повному сприянні розслідуванню самим президентом США та його представниками.

Також читайте: У будинку Байдена знайшли документи з грифом "секретно"

Автор: 

Байден Джо (2883) обшук (1970) США (22512) секретні документи (92)


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Топ коментарі
+24
У Трампа тоже нашли дома кучу секретных документов. И что? И ничего. Кто в деле?
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22.01.2023 06:55
+22
Та до лампочки що там найшли, головне факт, що там МОЖЕ ФБР ЗАЙТИ ДО ПРЕЗА І ПОШУКАТИ. Що мішає СБУ, ДБР зайти і пошукати у наших "керманичів"? Думаю, що "улов" би здивував всіх...
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22.01.2023 07:12
+20
Вдумайтесь. Обыски у действующего(!) президента США.
Демократия, независимость ветвей власти.
У нас пока "100% мой прокурор", "позвоню Баканову", и т.д., и т.п.
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22.01.2023 08:31
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Ага. И что теперь? Впервые, что ли, на Байденов компромат нашли? Вон один Хантер с его лэптопами чего стоит... А на Клинтонов скока нарыли, там на несколько отсидок хватит. Но мериканские менты тока на Трампа заточены. Глобалисты в деле...
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22.01.2023 06:47 Відповісти
У Трампа тоже нашли дома кучу секретных документов. И что? И ничего. Кто в деле?
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22.01.2023 06:55 Відповісти
Трамп тоже не безгрешен. Но пресса здесь вопить только про Трампа, а про находки у Байдена молчит. Вот вам и разница. Байден - часть финансовой закулисы, перестраивающая Запад под свои социалистические мерки. Точнее, он - чурка безмозглая, с нарушением закона установленная во власть и ничего не решающая. Трамп выиграл честно, потрафив патриотическим стрункам американцев, и действительно удачно проведший страну через свой срок. Но соросы его съели.
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22.01.2023 07:09 Відповісти
йо-пэрэсэтэ... даЙОшь о заговоре и тайнах мирового правительства (комитет-300)
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22.01.2023 07:26 Відповісти
Там не комітет 300,а просто Блек Рок і Венгард і фінансисти які за ними стоять .
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22.01.2023 08:50 Відповісти
А за респами Citadel llc і Uline inc і що? Вважаєш, ти єдиний, хто може подивитись цю відкриту інфу, хто є фінансовим донором тієї чи іншоі американської партіі?
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22.01.2023 09:20 Відповісти
Справа в тому, що лише президент має право зберігати таємні документи. Американці писали, що Трамп відповідну процедуру зробив. А всі інші персонажі, які таке влаштовують, скоюють злочин. Тому даний індивід - злочинець.
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22.01.2023 07:38 Відповісти
Злочинець не злочинець, а маленький проступок пробачити йому можна, він це компенсує допомогою Україні, тоді як опущений імбкцил Трамп - пропід.арососійський, і тільки за це повинен довічно сидіти під шконкою, де в решті опиняться всі хто підтримує ху.йло і опощену під.арососію
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22.01.2023 07:55 Відповісти
Какую процедуру он сделал? Откуда вы взяли эту новость?
У Байдена нашли пару десятков документов а у Трампа их нашли несколько сотен. Причём расследованию Трамп не помогал а мешал как только мог.
Всё что может Трамп делать прекрасно - Это провокации и махинации с налогами.
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22.01.2023 08:29 Відповісти
Процедуру "вставанія с колєн с послєдующєй посадкою на бутілку"
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22.01.2023 13:04 Відповісти
Ага, но не после того, как он перестал быть президентом. Как раз то, что сделал трампампам. Так что отличный вброс, Шарик, ты балбес.
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22.01.2023 12:13 Відповісти
Ещё один трампист , да где ж вы беретесь? Рожает он вас что -ли.
Надеюсь его дело в суде таки доведут до конца и таки засудят за махинации.
Я республиканка если что ,но трампистов ненавижу от всей души.
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22.01.2023 08:26 Відповісти
Вы точно из Канады пишете, а не с путлорашки? С таким винегретом в голове.
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22.01.2023 09:01 Відповісти
Москаль по кукарекам на Сороса палится)
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22.01.2023 09:09 Відповісти
Байден - людина яка все життя в політиці "чурка безмозгла" а алекс звєрев , відома на весь світ людина , сильний політик , видатний соціолог , сидиш і тихенько на Байдена гадиш. За Трампа виступають прохіндеї і любителі руського міра , який проникнув уже в США. Вони правда ще на це уваги не звертають . В які часи було таке що програвший чесно президент мутив би воду. А от Трамп уже почав при підтримці русні . Пропаганда в дії. Пройде час і кацапня буде вимагати " второй государственный язык - русский ". Кацапи не дарма святкували перемогу Трампа. Самі затяті трампісти - це переселенці з кацапії і деякі з України. Син Трампа зараз виступає проти допомоги Україні. Я не в Америці і можливо помиляюсь , але бачив як в Канаді поліція розігнала мітинг на 9 травня. Справжні українці потім пригощали поліцейських варениками.
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22.01.2023 09:59 Відповісти
В тому то і проблема що Байден все життя в політиці і жодного дня не працював. Вірніше, дві проблеми: впевненість що слово - це і є діло, та повне нерозуміння життя назовні вашингтонської бульбашки.
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22.01.2023 13:36 Відповісти
Ну так Трамп объявил что он против элит. А Байден нет.
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22.01.2023 06:55 Відповісти
Ну как бы у него нет проблем. Это как Путин, который обижается что к нему не относятся по дружески, но одновременно объявляет западу войну.
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22.01.2023 07:00 Відповісти
Да вы что? А Трамп сам эта коорумпированная система и есть. 8 раз банкротиться и вылезать из банкротств без материальных проблем - этот надо бать похлеще Остапа Бендера.
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22.01.2023 08:32 Відповісти
Все на свете часть этой полностью коррумпированной системы. Твое утверждение тупо бессмысленно, ты сам часть этой полностью коррумпированной системы)
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22.01.2023 09:14 Відповісти
Вы точно из США? Я всю свою карьеру проработал с европейскими правилами. В конце прошлого года пришлось начать сотрудничество с американскими компаниями, а также с регулирующими органами США. Так, если с теми же органами госконтроля в Европе можно было, хоть как-то договориться (всё легально, без взяток и прочей коррупции), то с американскими вообще ни в какую. У них всё должно быть сделано и предоставлено на рассмотрение с точностью до буквы. Не вижу вообще места для договоренности, а для коррупции вообще молчу. Поэтому могу предложить что не из США, или имеете понятие о том как работает их система очень посредственное, на уровне дивана. Или не исключаю что вы из ******** или сочувствующий
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22.01.2023 09:50 Відповісти
Ну что ответить на это? Я привёл пример из личного опыта, по поводу коррупции в США. А любить каждый в праве сам кого хочет. Мы, украинцы, ненавидим русню. И таки я оказался прав, по факту коррупции вам не чего ответить, так как это был просто голословным высер сочувствующего ватника. Вариант с ботом, который спрятался за впн тоже не исключен
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22.01.2023 10:14 Відповісти
В какой стране мира, ключевые политики бедные как церковные мыши?
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22.01.2023 10:17 Відповісти
Так найбідніші, правда їхні дружини, діти й інші родичі мільйонерами стають
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22.01.2023 13:08 Відповісти
Ох ты,какой противник элит. А сам-то он кто такой? Пролетарий?
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22.01.2023 07:38 Відповісти
Шановний зверніть увагу на манеру розмовляти у осіб що вище ведуть переписку, вони всі проплачені про.підарочійські тролі, заробляють тут рублики, не дивлячись що прикриваються прапорами Порядних країн, самі вони з Пі.дарашки, навіть прізвища підібрати нормальні не намагались : петров, павловский, тільки мавка лісова зашифрувалась, і мову вивчала, напевно і з/п побільше
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22.01.2023 08:05 Відповісти
Прикольно зі сторони спостерігати як кацапські тролі коментують та лайкають одне одного.Щось їх сюди набігло...
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22.01.2023 09:47 Відповісти
Ці трампісти-русня тільки зареєструвались на Цензорі. Ботва спільна у трампа-путіна.
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22.01.2023 09:52 Відповісти
Ну то так і треба Трамп пропід.арососійський уйобок, його тільки за це тому під шконку загнати можна, а Байдена чого чіпляти, коли він допомогає Найпрекраснішому та Найсміливішому Народові світу!
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22.01.2023 07:51 Відповісти
Трампа за организацию бандитского нападения и штурма капитолия вместе с русофашистскими главарями этой банды должны были расстрел присудить но ничего поэтому какие то бумажки у Байдена это херня.
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22.01.2023 10:05 Відповісти
Носив роботу додому ? . Для чого воно иому ?
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22.01.2023 06:52 Відповісти
а вночі шиє на машинці.
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22.01.2023 07:35 Відповісти
Ну - да -- кептурики .
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22.01.2023 07:38 Відповісти
В Кончу-Заспу теж прийдуть співробітники ДБР... погуляти на чийсь день народження.
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22.01.2023 06:52 Відповісти
Так а чим йому грубу розтоплювати?Що є то і брав додому на розпал.
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22.01.2023 07:02 Відповісти
...не годиться
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22.01.2023 07:08 Відповісти
А что, у Байдена уже обыски начались?
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22.01.2023 07:10 Відповісти
Та до лампочки що там найшли, головне факт, що там МОЖЕ ФБР ЗАЙТИ ДО ПРЕЗА І ПОШУКАТИ. Що мішає СБУ, ДБР зайти і пошукати у наших "керманичів"? Думаю, що "улов" би здивував всіх...
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22.01.2023 07:12 Відповісти
Есть подозрение, что на Клинтонов было бездоказательное обвинение, которое сдулось, а ты москальские антиамериканские сказочки нам тут песдишь)
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22.01.2023 09:12 Відповісти
Ну решил человек с економить на растопке... Или т бумаге.... И шо?
Вон у нас на секрет заседаниях люди без допуска сидят.... Секретутки всякие... И все норм.
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22.01.2023 07:47 Відповісти
Ця тема розрахована на американських виборців, нам достатньо внутрішньо-українських зе- мінінгітів?
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22.01.2023 08:03 Відповісти
Такой рассеяньій... дедушка ? Или ?
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22.01.2023 08:04 Відповісти
Інтересно а що би знайшли у домі бубочки ? Нові серії Сватів чи Дизель-шоу ? І на певно на руцьком.
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22.01.2023 08:27 Відповісти
Склад скумрії по 8 грн. і кокса по 200 зелені
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22.01.2023 08:34 Відповісти
А може секретну домовленість з ворогом в Омані?
А може плани про розмінування Чонгару?
Список дуже довгий...
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22.01.2023 11:16 Відповісти
Вдумайтесь. Обыски у действующего(!) президента США.
Демократия, независимость ветвей власти.
У нас пока "100% мой прокурор", "позвоню Баканову", и т.д., и т.п.
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22.01.2023 08:31 Відповісти
Також намагаюся сопоставити
СБУ- Зеленський
ДБР-Зеленський
Суд-Зеленський
Не виходить.
Вирніше якась чортівня виходить
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22.01.2023 08:50 Відповісти
А ще кожен митник, що контрабанду пускає за хабарі, кожен патрульний поліціянт, що за банкноту відпускає за порушення ПДД, кожна курка, що несе яйця по 17 грн за штуку, навіть що сонце на небі встає пізно-то усе він, усе Зе.
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22.01.2023 09:27 Відповісти
Ну по поводу солнца-это, конечно, перебор, но за все остальное, упомянутое Вами, ответственность действительно несет действующий президент. Это как на "Титанике" - айсберг не заметил матрос, а за катастрофу в ответе капитан (даже, если он в это время спал у себя в каюте, или пил кофе)
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22.01.2023 09:54 Відповісти
Дуже зручна позиція ) "Яке ж падло у нас президент, що у нього такі продажні менти-думав громадянин, суючи банкноту патрульному за порушення правил дорожнього руху".
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22.01.2023 10:05 Відповісти
По Вашей логике - должность президента для того, чтобы делать красивые селфи и снимать видосики?
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22.01.2023 10:59 Відповісти
Да, кстати, а кто хуже мент, берущий банкноту, или гражданин ее сующий? И, кроме, того, если ты ПДД не нарушил, то и банкноту совать не надо.
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22.01.2023 11:04 Відповісти
За моєю логікою-одна людина не може відповідати за абсолютно усе. Вона не здатна на це просто навіть фізично. А ті, хто звинувачає її у абсолютно в усьому-кривлять душою, тому що й самі не безгрішні. Тут повно тих, хто ставить себе вище за усіх інших співгромадян, привселюдно ображаючи їх "тупим дебільним нарідом". Розповідаючи, що саме вони є найсправжнішими патріотами, а не "зелене зомбостадо". Але патріоти вони чомусь тільки з дивану, а не з окопів. Коментуючи тут ледь не кожну новину у режимі 24/7 (і вистачає ж на це час якось). І їх бісить, що ця ненависна влада може вручити їм повістки для захисту Батьківщини. А деякі взагалі зі своїх диванів дозволяють собі висловлювання на кшталт "визволені з полону захисники Маріуполя не думають про інших своїх побратимів у полоні, тому що вони з числа 73% зебілів". Я це до того, що зараз, під час війни, усі громадяни України мають бути максимально об'єднаними проти зовнішнього ворога. А не сіяти ворожнечу серед себе ж, навішуючи на одну людину усі гріхи, на радість оркам та кремлівському шизанутому диктатору, який теж називає діючого президента України наркоманом та нацистом. Головне зараз-перемога. І вкотре повторюю-я голосував не за діючого (доречі-законно та демократично обраного) президента і не вважаю його безгрішним. Проте вважаю, що саме зараз він усе правильно робить, оце і є його робота під час війни-відосики та звернення до лідерів усього цивілізованого світу. І навряд чи хто зараз виконував би цю роботу краще. А з корупцією потрібно боротися, починаючи з себе. Не сунути хабаря патрульному чи митнику. Чи судді, який сьогодні відмаже твоє підприємство, а через 3 роки, на набагато вищій посаді буде відмазувати олігархів чи керівництво країни. Тому західні країни і живуть цивілізованіше і керівництво в них більше боїться відповідальності, тому що за хабаря звичайному патрульному можна у відділок потрапити, а то-й на нари. І наш шлях після війни-саме у цьому напрямку, ставати цивілізованішою країною.
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22.01.2023 11:58 Відповісти
Все Ваши много букв - признак абсолютного непонимания принципов управления. Естественно, один человек не может уследить за всем. Задача управленца высокого уровня - подобрать команду, которая профессионально будет выполнять свои функции, при этом много не ворую. И, естественно нести за это ответственность. Тот же пример с "Титаником". Ни у кого и в мыслях не было требовать от капитана лично следить за ледовой обстановкой, стоять у штурвала, кидать уголь в топку, да еще и убирать каюты пассажиров первого класса. Но отвечал за все он.
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22.01.2023 14:03 Відповісти
А тепер уявіть собі подібні обшуки у дєрьмака, татрова, хламідії... я вже не кажу про клоуна.
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22.01.2023 09:01 Відповісти
Да, Запад реально загнивает. Обыск дома у действующего президента.
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22.01.2023 09:45 Відповісти
Кстати, хороший ответ любителям Трампа. У Байдена обыски дома делают и он особо не жужжит, а Трамп целую теорию выдвинул, что уж если он президент, то не должен отвечать не только за то, что сделал, будучи на должности, но и за то, что делал до этого (например налоги не платил)
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22.01.2023 09:51 Відповісти
Таке враження, що ці документи хтось наполегливо заносить та розкладає по дому Байдена. 😁

Інакше дуже важко пояснити повторення цього шоу.
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22.01.2023 10:54 Відповісти
На мою думку це підстава. Дивлячись на політичну , а часом і ні, боротьбу республіканців і так званих консерваторів мага трампа, виникає питання про те що в останнього знайшли дуже багато таємних документів, то ж вони вирішили підставити Байдена та підкинути йому парочку. А потім скажуть а у вашого теж дома таємні документи, він такий же як трамп.
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22.01.2023 11:20 Відповісти
Щось я прогавила, чи наші ніде не писали з чого вся ця каша з Байденом заварилась.
з трампочуба пилинки здували, не те що якісь там обшуки робити, поки був при посаді. А тут така бесцеремонність, аж підозріло.
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22.01.2023 11:34 Відповісти
 
 