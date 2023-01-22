У будинку Байдена знайдено нову партію секретних документів
У будинку президента США Джо Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віцепрезидентом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Під час 12-годинного обшуку будинку президента США у Вілмінгтоні слідчі Міністерства юстиції та співробітники ФБР виявили шість документів із грифом "таємно" та супутні матеріали.
Повідомляється, що документи стосуються часів, коли Байден був сенатором від штату Делавер, а також його роботи на посаді віцепрезидента. Слідчих також зацікавили нотатки Байдена, зроблені під час роботи віцепрезидентом.
Адвокат Байдена наголосив на повному сприянні розслідуванню самим президентом США та його представниками.
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У Байдена нашли пару десятков документов а у Трампа их нашли несколько сотен. Причём расследованию Трамп не помогал а мешал как только мог.
Всё что может Трамп делать прекрасно - Это провокации и махинации с налогами.
Надеюсь его дело в суде таки доведут до конца и таки засудят за махинации.
Я республиканка если что ,но трампистов ненавижу от всей души.
Вон у нас на секрет заседаниях люди без допуска сидят.... Секретутки всякие... И все норм.
А може плани про розмінування Чонгару?
Список дуже довгий...
Демократия, независимость ветвей власти.
У нас пока "100% мой прокурор", "позвоню Баканову", и т.д., и т.п.
СБУ- Зеленський
ДБР-Зеленський
Суд-Зеленський
Не виходить.
Вирніше якась чортівня виходить
Інакше дуже важко пояснити повторення цього шоу.
з трампочуба пилинки здували, не те що якісь там обшуки робити, поки був при посаді. А тут така бесцеремонність, аж підозріло.